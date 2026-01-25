Nữ ca sĩ nói về 3 con với Elon Musk

Grimes lần hiếm hoi chia sẻ hình ảnh bên ba con. Nữ ca sĩ cho biết từng xảy ra tranh cãi với Elon Musk về việc cho con cái sử dụng thiết bị điện tử.

Theo Independent, trên X, Grimes chia sẻ hình ảnh bên các con và tiết lộ những điều ít người biết về chúng. Nữ ca sĩ có chung với tỷ phú Elon Musk hai con trai là X AE A-XII (5 tuổi), Techno Mechanicus (3 tuổi) và con gái Exa Dark Sideræl (4 tuổi).

"Tôi cố gắng không bao giờ nói về hoặc cho mọi người thấy các con của mình vì chúng xứng đáng được quyền riêng tư. Dù vậy, tôi chỉ muốn nói rằng 'hào quang' thuần khiết của chúng là không gì sánh bằng", Grimes chia sẻ.

Grimes có ba con chung với Elon Musk. Ảnh: Charles Sykes.

Sau bài đăng, một dân mạng để lại bình luận rằng ca sĩ không nên công khai hình ảnh, thông tin về trẻ em trên mạng xã hội, Grimes thể hiện động thái ủng hộ. Cô cho biết tuyệt đối không sử dụng hình ảnh con cái để tạo sự chú ý.

Theo Grimes, trước đây, cô và Elon Musk từng có cuộc tranh luận về vấn đề cho con cái sử dụng thiết bị điện tử. Trong khi ca sĩ kịch liệt phản đối và cho rằng nên cố gắng hạn chế, tỷ phú lại tỏ ra thoải mái hơn.

Vào tháng 10/2023, Grimes đã đệ đơn xin quyền làm cha mẹ cho cả ba đứa con. Đến tháng 11/2024, cô tiết lộ rằng cuộc chiến giành quyền nuôi con với Musk đã làm trì hoãn việc phát hành âm nhạc của mình.

Vào tháng 12/2025, Grimes tiết lộ cô và Musk không còn theo dõi nhau trên X. Nữ ca sĩ cho rằng Musk đã chặn tài khoản của cô.

"Để mọi người hiểu rõ hơn, tôi chỉ đang sống cuộc đời của bản thân. Anh ấy đã theo dõi rồi chặn tôi. Tôi sẽ không bao giờ theo dõi rồi lại bỏ theo dõi nữa. Ưu tiên duy nhất của tôi là cùng nhau nuôi dạy con. Tôi không quan tâm đến những màn kịch nơi công cộng. Chuyện này thật ngớ ngẩn", cô chia sẻ.

Musk bắt đầu hẹn hò Grimes từ năm 2018. Họ có ba người con chung. Năm 2022, Grimes thừa nhận hai người đã đường ai nấy đi. Cả hai sau đó tranh chấp quyền nuôi con. Hiện tại, CEO Tesla có tổng cộng 12 người con với 3 phụ nữ khác nhau. Trong đó, đứa con đầu lòng với vợ cũ Justine Wilson đã mất khi còn sơ sinh.