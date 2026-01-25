Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Nữ ca sĩ nói về 3 con với Elon Musk

  • Chủ nhật, 25/1/2026 08:27 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Grimes lần hiếm hoi chia sẻ hình ảnh bên ba con. Nữ ca sĩ cho biết từng xảy ra tranh cãi với Elon Musk về việc cho con cái sử dụng thiết bị điện tử.

Theo Independent, trên X, Grimes chia sẻ hình ảnh bên các con và tiết lộ những điều ít người biết về chúng. Nữ ca sĩ có chung với tỷ phú Elon Musk hai con trai là X AE A-XII (5 tuổi), Techno Mechanicus (3 tuổi) và con gái Exa Dark Sideræl (4 tuổi).

"Tôi cố gắng không bao giờ nói về hoặc cho mọi người thấy các con của mình vì chúng xứng đáng được quyền riêng tư. Dù vậy, tôi chỉ muốn nói rằng 'hào quang' thuần khiết của chúng là không gì sánh bằng", Grimes chia sẻ.

Elon Musk anh 1

Grimes có ba con chung với Elon Musk. Ảnh: Charles Sykes.

Sau bài đăng, một dân mạng để lại bình luận rằng ca sĩ không nên công khai hình ảnh, thông tin về trẻ em trên mạng xã hội, Grimes thể hiện động thái ủng hộ. Cô cho biết tuyệt đối không sử dụng hình ảnh con cái để tạo sự chú ý.

Theo Grimes, trước đây, cô và Elon Musk từng có cuộc tranh luận về vấn đề cho con cái sử dụng thiết bị điện tử. Trong khi ca sĩ kịch liệt phản đối và cho rằng nên cố gắng hạn chế, tỷ phú lại tỏ ra thoải mái hơn.

Vào tháng 10/2023, Grimes đã đệ đơn xin quyền làm cha mẹ cho cả ba đứa con. Đến tháng 11/2024, cô tiết lộ rằng cuộc chiến giành quyền nuôi con với Musk đã làm trì hoãn việc phát hành âm nhạc của mình.

Vào tháng 12/2025, Grimes tiết lộ cô và Musk không còn theo dõi nhau trên X. Nữ ca sĩ cho rằng Musk đã chặn tài khoản của cô.

"Để mọi người hiểu rõ hơn, tôi chỉ đang sống cuộc đời của bản thân. Anh ấy đã theo dõi rồi chặn tôi. Tôi sẽ không bao giờ theo dõi rồi lại bỏ theo dõi nữa. Ưu tiên duy nhất của tôi là cùng nhau nuôi dạy con. Tôi không quan tâm đến những màn kịch nơi công cộng. Chuyện này thật ngớ ngẩn", cô chia sẻ.

Musk bắt đầu hẹn hò Grimes từ năm 2018. Họ có ba người con chung. Năm 2022, Grimes thừa nhận hai người đã đường ai nấy đi. Cả hai sau đó tranh chấp quyền nuôi con. Hiện tại, CEO Tesla có tổng cộng 12 người con với 3 phụ nữ khác nhau. Trong đó, đứa con đầu lòng với vợ cũ Justine Wilson đã mất khi còn sơ sinh.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Kết quả Running Man bị rò rỉ tràn lan trên mạng

Sau buổi chiếu sớm "Running Man Vietnam" bản điện ảnh, kết quả game show thực tế bị một số khán giả quay lén, đăng tải trên mạng xã hội.

21 giờ trước

An Nhi

Elon Musk Elon Musk Elon Musk Grimes

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

Đọc tiếp

Hung Thuan, Trinh Thang Binh noi ve Dinh Bac hinh anh

Hùng Thuận, Trịnh Thăng Bình nói về Đình Bắc

00:34 24/1/2026 00:34 24/1/2026

0

U23 Việt Nam đối đầu U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 U23 châu Á 2026 diễn ra căng thẳng. Gần cuối hiệp hai, cú sút của Đình Bắc giúp đội nhà nâng tỷ số lên 2-1.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý