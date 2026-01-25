Hai con của David Beckham hẹn hò đôi

Romeo và Cruz Beckham thoải mái tận hưởng những phút giây thoải mái bên các cô bạn gái, trong bối cảnh gia đình căng thẳng.

Theo Page Six, nhóm 4 người gồm Romeo, Cruz Beckham, Kim Turnbull và Jackie Apostel đã có buổi đi chơi đêm cùng nhau. Họ ăn uống vui vẻ tại nhà hàng Kaspia (Pháp), sau khi Romeo tham gia trình diễn tại Tuần lễ thời trang Paris.

Trong buổi đi chơi, Romeo (23 tuổi) được bắt gặp diện cây denim, gồm một chiếc quần ống rộng và áo khoác đồng điệu. Romeo phối thêm áo sơ mi trắng bên trong. Con trai Beckham nắm chặt tay bạn gái Kim Turnbull. Người đẹp gợi cảm trong thiết kế đen với đường cắt táo bạo ở ngực.

Cruz (20 tuổi) mặc áo nỉ đen hiệu Adidas, quần jeans rộng và giày thể thao trắng. Bạn gái anh, Jackie Apostel khá đơn giản khi khoác áo da nâu và váy maxi màu xanh.

Hai con trai của David Beckham tận hưởng khoảng thời gian thoải mái bên bạn gái. Ảnh: Backgrid.

Theo tờ Mirror, các thành viên trong gia đình David Beckham đều không lên tiếng về ồn ào liên quan đến bức tâm thư của Brooklyn.

Gần nhất, khi Romeo tham gia trình diễn ở Tuần lễ thời trang Paris, cô em gái Harper đã có bài đăng chúc mừng. Harper chia sẻ: "Lại một lần nữa. Một show diễn tuyệt vời khác".

Nhà thiết kế thời trang Victoria cũng không quên chúc mừng thành tích của con trai thứ hai. Cô đăng tải video Romeo tự tin catwalk và viết: "Tự hào".

Ít ngày trước, mâu thuẫn giữa vợ chồng Beckham và con trai cả dâng tới đỉnh điểm.

Ở tâm thư dài 6 trang, Brooklyn liệt kê chi tiết những hành động được cho là "độc hại" từ phía mẹ anh - nhà thiết kế Victoria Beckham. Trong đó, anh xác nhận Victoria đã hủy việc may váy cho con dâu vào phút chót dù trước đó tuyên bố rất hào hứng, buộc Nicola phải tìm phương án thay thế trong tình trạng khẩn cấp.

Chàng trai tiết lộ mẹ mình từng gọi con trai là "kẻ độc ác" chỉ vì anh muốn mời bà nội và bà ngoại của Nicola ngồi cùng bàn tiệc chính trong đám cưới. Brooklyn cáo buộc mẹ đã "cướp" điệu nhảy đầu tiên của vợ chồng anh và có những hành vi không phù hợp trước mặt quan khách, khiến anh cảm thấy "nhục nhã tột độ".

Đáng chú ý, Brooklyn chia sẻ rằng chỉ vài tuần trước đám cưới năm 2022, cha mẹ đã liên tục gây áp lực, thậm chí "mua chuộc" để anh ký vào một thỏa thuận từ bỏ quyền sở hữu tên tuổi của chính mình. Việc anh từ chối ký kết đã khiến mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn, vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các hợp đồng kinh tế của gia đình.