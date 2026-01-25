Thanh Trúc bức xúc

Nữ diễn viên cho biết cô suýt trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi và tìm mọi cách lừa gạt.

Trên trang cá nhân, Thanh Trúc tiếp tục lên tiếng cảnh báo về vấn nạn lừa đảo qua mạng xã hội. Theo nữ diễn viên, các đối tượng sử dụng nhiều chiêu trò, thu thập thông tin về các thành viên trong gia đình, sau đó tạo video clip bằng AI để lừa gạt cô. Thậm chí, kẻ gian còn gửi đoạn video kèm theo cả giọng nói người thân đã được ghi âm và chỉnh sửa.

Ngoài ra, nữ diễn viên đăng tải các màn hình chụp tin nhắn giữa cô và đối tượng lừa đảo. Trong đó, đối tượng này giả tạo tài khoản người thân, tìm cách thuyết phục Thanh Trúc và nhờ cô chuyển 3.000 USD sang một tài khoản ngân hàng khác. Sau khi phát hiện một số chi tiết bất thường, Thanh Trúc đã kiểm tra lại thông tin và không rơi vào "bẫy" của kẻ gian.

Diễn viên Thanh Trúc nhiều lần lên tiếng về vấn nạn bị kẻ gian lừa đảo qua mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

"Mọi người cẩn thận nha. Không gửi hay chuyển tiền cho bất cứ ai khi không có dấu hiệu đáng tin", cô nói.

Trong phần bình luận dưới bài đăng của Thanh Trúc, nhiều nghệ sĩ Việt cũng bày tỏ sự bức xúc khi nhiều lần gặp những tình trạng tương tự.

Vào đầu tháng 11/2025, nghệ sĩ Hạnh Thúy từng phải trình báo cơ quan chức năng khi một tài khoản giả mạo tên, hình ảnh cô trên một số nền tảng mạng, sau đó đi nhắn tin, gọi điện để mượn tiền với lời lẽ thuyết phục.

"Trong suốt cuộc đời, Thúy chỉ từng mượn tiền hai người bạn thân thiết và đó là trường hợp cá nhân, có xác nhận rõ ràng. Vì vậy, mọi tin nhắn, cuộc gọi hoặc yêu cầu giúp đỡ, chuyển tiền, vay mượn... dưới tên 'Hạnh Thúy' đều là giả mạo. Mong mọi người cảnh giác tuyệt đối, không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân. Và nếu thấy trường hợp đáng nghi, hãy báo lại cho Thúy hoặc cơ quan chức năng", cô cho biết.

Ngoài ra, nhiều ngôi sao đối diện tình trạng bị kẻ gian lợi dụng hình ảnh để lừa đảo, quảng cáo sản phẩm chưa rõ nguồn gốc hay app vay tiền nặng lãi. Thậm chí, nhiều fanpage sử dụng kỹ xảo chỉnh sửa khuôn mặt, giọng nói để tạo nội dung lừa đảo. Trước Hồng Đào, Mạc Văn Khoa, Đan Trường, Lý Hải... đều có các bài đăng để cảnh báo khán giả.