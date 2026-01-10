Hyeri kiệt sức

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, nữ diễn viên khóc, thừa nhận cô đang trải qua tình trạng kiệt sức nghiêm trọng.

Ngày 9/1, trên kênh YouTube, Hyeri đăng tải video mới, trong đó ghi lại cuộc nói chuyện với bác sĩ tâm lý Lee Gwang Min. Sau bài kiểm tra tính cách và tâm hồn của nữ diễn viên, bác sĩ Lee cho biết Hyeri thuộc tuýp người độc lập, sống dựa trên niềm tin cá nhân.

"Người mà bạn tin tưởng và dựa dẫm lớn nhất là chính mình. Bạn sống một cuộc đời dựa trên niềm tin của riêng bạn. Nếu nhìn nhận theo một cách nào đó, điều này có vẻ hơi đau lòng", bác sĩ chia sẻ.

Hyeri khá xúc động. Nữ diễn viên khóc và cho biết thời gian gần đây, cô đối diện với nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất, tinh thần.

Hyeri khóc, tiết lộ từng kiệt sức về thể chất, tinh thần.

"Tôi thực sự cảm thấy mình trở nên lười biếng hơn rất nhiều. Trước đây, tôi rất gọn gàng và ngăn nắp, nhưng giờ tôi thậm chí không thể dọn dẹp. Tôi biết mình bận rộn, nhưng ngay cả khi có thời gian, tôi cũng không còn năng lượng. Tôi mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần", cô nói.

Theo Hyeri, ngay cả trong những buổi gặp gỡ người hâm mộ, cô cũng luôn trong tình trạng kiệt sức, mệt mỏi. Đôi khi, cô cảm giác có thể ngã gục bất cứ lúc nào. Dù vậy, tình cảm từ người hâm mộ đã giúp cô vượt lên tất cả.

Sau khi lắng nghe tâm sự của nữ diễn viên, bác sĩ Lee bày tỏ sự lo ngại. Ông nói: "Điều khiến tôi lo lắng nhất là năng lượng của bạn đang cạn kiệt nghiêm trọng. Bạn luôn trong trạng thái căng thẳng. Năng lượng của bạn chỉ còn khoảng một nửa".

Trước đó, Hyeri phải nhập viện vì chấn thương khi tập luyện. Phần xương chậu bên trái vẫn sưng và cô chỉ được cho dùng thuốc giảm đau loại mạnh. Khi cơn đau tiếp tục, Hyeri phải tìm đến nhiều bệnh viện khác để điều trị.

Lee Hyeri sinh năm 1994, ra mắt trong nhóm nhạc gồm bốn thành viên Girl’s Day vào năm 2010. Nữ ca sĩ nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Real Men và đảm nhận vai chính trong phim truyền hình Reply 1988. Đây là bộ phim có tỷ suất người xem cao nhất trong lịch sử truyền hình cáp tvN tính tới năm 2015.