'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' bị thẩm vấn 90 phút

  • Thứ sáu, 9/1/2026 19:14 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Nana đã trình diện ở trụ sở cảnh sát và trải qua quá trình thẩm vấn. Trước đó, cô bị kẻ cướp từng đột nhập nhà kiện với cáo buộc âm mưu giết người.

Theo Nate, Nana đã có mặt tại trụ sở cảnh sát Guri, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc và trải qua quá trình thẩm vấn kéo dài 90 phút. Vụ việc liên quan đến đơn kiện ngược của kẻ cướp từng đột nhập nhà Nana với cáo buộc âm mưu giết người.

Phía công ty quản lý nghệ sĩ cho biết: "Đây là hành vi vô nhân đạo, gây ra nỗi đau tinh thần lớn cho Nana và gia đình cô ấy. Chúng tôi rất khó để tiết lộ chi tiết cụ thể vì cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Nana đã hợp tác tích cực với cơ quan chức năng. Chúng tôi đặt việc bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ lên hàng đầu và đang xem xét tất cả hành động pháp lý, cả dân sự và hình sự, liên quan đến hành vi của thủ phạm".

Nana anh 1

Nana đang vướng rắc rối vì bị kẻ cướp kiện ngược. Ảnh: IGNV.

Tòa án quận Uijeongbu, chi nhánh Namyangju, Phòng Hình sự số 1 dự kiến ​​sẽ tổ chức phiên tòa sơ thẩm về vụ kiện vào ngày 20/1.

Vào sáng 15/11, tên cướp (tạm gọi là A) có cầm dao đột nhập vào nhà riêng của Nana. Mẹ nữ diễn viên là người đầu tiên phát hiện và bị A khống chế. Nghe tiếng kêu của mẹ, Nana lao tới và chống trả tên cướp. Trong quá trình giằng co, A bị dao đâm gây thương tích ở vùng cằm. Hai mẹ con Nana cũng bị thương nhẹ và được đưa vào viện để điều trị.

Sau đó, A đệ đơn kiện ngược Nana với cáo buộc giết người bất thành. Nghi phạm cho rằng hành động Nana khống chế mình trong lúc giằng co cấu thành "âm mưu giết người".

Ban đầu, A đã thừa nhận hành vi phạm tội. Nhưng gần đây, nghi phạm trong quá trình xét xử lại phủ nhận, khai rằng "khi gây án không mang theo hung khí và cũng không gây thương tích".

Sau vụ việc, thông qua trang cá nhân, Nana viết: "Những tình huống phi lý vẫn đang xảy ra. Chúng tôi đang ở trong tình thế phải vượt qua mọi thứ. Tôi xin lỗi vì vô tình gây ra lo lắng cho mọi người".

Nana ra mắt vào năm 2009 với đĩa đơn Because of You của nhóm After School. Sau đó, nữ ca sĩ còn hoạt động với tư cách thành viên của nhóm nhỏ Orange Caramel và After School Red.

Cô từng có hai năm liên tiếp (2014, 2015) đứng đầu top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố.

