Tổng thống Trump không ân xá cho Diddy

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ Diddy đã "xin ân xá" thông qua một bức thư nhưng ông không có ý định chấp thuận.

Theo New York Times, ông Trump tuyên bố rằng không có ý định giúp đỡ trùm nhạc rap tai tiếng.

Ông Trump nói với các phóng viên của tờ Times rằng Diddy "đã yêu cầu tôi ân xá" và cho biết thêm yêu cầu từ người sáng lập Bad Boy được gửi "qua một bức thư".

Khi được hỏi về chi tiết về những yêu cầu nói trên, ông chủ Nhà Trắng hỏi lại: "Bạn có muốn xem bức thư đó không?".

Diddy bị kết án hơn 4 năm tù. Ảnh: WireImage.

Trước đó, trong một cuộc họp báo diễn ra vào tháng 5/2025, Trump đã được hỏi liệu ông có xem xét việc ân xá cho Diddy hay không, theo ABC News.

Khi ấy, tổng thống Mỹ phản hồi: "Tôi đã không gặp hay nói chuyện với ông ấy trong nhiều năm rồi. Tôi chắc chắn sẽ xem xét các sự thật. Nếu tôi nghĩ ai đó bị đối xử bất công, việc họ thích tôi hay không cũng không quan trọng".

Ông Trump và Diddy từng là bạn vào năm 2012. Tuy nhiên, ông Trump tuyên bố rằng Diddy "từng rất quý mến tôi" nhưng "mối quan hệ đó đã tan vỡ" khi ông tranh cử tổng thống vào năm 2016. Trump cáo buộc Diddy đã đưa ra những "phát ngôn khó nghe" về ông vào thời điểm đó.

Diddy bị kết án hơn 4 năm tù giam về các tội danh liên quan tới hành vi môi giới mại dâm. Theo Cục Nhà tù Liên bang Mỹ, trùm nhạc rap dự kiến sẽ được trả tự do vào ngày 8/5/2028. Ngoài bản án 50 tháng tù, Diddy còn phải chịu 5 năm quản chế và nộp phạt 500.000 USD .

Diddy được chuyển đến Fort Dix vào ngày 30/10/2025. Trước đó, người này bị giam tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn.

Ngay sau khi được chuyển trại, Diddy được cho là vui vẻ hơn hẳn. Trùm nhạc rap được bắt gặp mỉm cười trò chuyện với các phạm nhân khác ngoài sân của Fort Dix.

Trước đó, bồi thẩm đoàn đã tuyên Diddy hai tội danh vận chuyển người để tham gia hoạt động mại dâm. Chủ nhân hit I’ll Be Missing You được tuyên trắng án đối với các cáo buộc nghiêm trọng hơn như tội phạm có tổ chức và buôn bán tình dục. Song, bản án này khiến nhiều người, trong đó có các nạn nhân, không hài lòng. Phía công tố cho rằng Diddy “không hối cải” và xứng đáng phải chịu bản án nặng.