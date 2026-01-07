Channing Tatum si mê bạn gái kém 19 tuổi

Nam diễn viên tận hưởng khoảng thời gian riêng tư bên bạn gái kém 19 tuổi. Cả hai trao nhau nụ hôn lãng mạn trên bãi biển.

Theo Daily Mail, Channing Tatum vừa có kỳ nghỉ dịp đầu năm cùng bạn gái Inka Williams. Cả hai tận hưởng khoảng thời gian lãng mạn bên nhau trên bãi biển ở Costa Rica.

Tài tử quấn quýt bên người yêu kém 19 tuổi. Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào khi cùng tắm biển. Người mẫu Inka Williams diện bikini, khoe sắc vóc gợi cảm.

Sau khi rời khỏi bãi biển, đôi uyên ương di chuyển bằng xe máy để trở về khách sạn.

Channing Tatum hôn đắm đuối bạn gái kém 19 tuổi.

Channing Tatum được cho là si mê bạn gái. Anh thường xuyên lọt vào ống khi đang ôm ấp, tình tứ nửa kia. Hơn một tuần trước, cặp đôi cũng có chuyến nghỉ dưỡng đáng nhớ tại bãi biển.

Vào tháng 10, đôi uyên ương hôn nhau say đắm trên thảm đỏ tại Liên hoan phim BFI London lần thứ 69.

Cặp sao tận hưởng khoảng thời gian bên nhau.

Trước khi đến với Inka Williams, tài tử Channing Tatum từng kết hôn với nữ diễn viên Jenna Dewan vào năm 2009. Họ chia tay vào năm 2018 sau gần một thập kỷ chung sống. Cả hai có một con gái chung, tên Everly. Channing Tatum là người chăm sóc, nuôi dưỡng con gái sau khi vợ chồng anh ly hôn.

Tiếp đó, tài tử trải qua mối tình kéo dài 3 năm với Zoë Kravitz. Cả hai đính hôn vào tháng 10/2023. Tới tháng 10/2024, họ thông báo đường ai nấy đi.

Anh cũng từng hẹn hò Jessie J vào năm 2018 và chia tay vào 2020.

Channing Tatum sinh năm 1990. Anh được biết đến qua những dự án điện ảnh như Step Up (2006), Dear John (2010), The Vow (2012), 21 Jump Street (2012), Magic Mike (2012)... Năm 2012, tài tử đạt danh hiệu Người đàn ông quyến rũ nhất thời đương đại của tạp chí People. Một năm sau đó, Tatum đạt vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng thu nhập của các nam diễn viên điện ảnh, xếp sau Robert Downey, Jr.