Lê Phương cảnh báo

Trong bài đăng mới nhất, Lê Phương cho biết cô không quảng cáo các sản phẩm giảm cân. Tuy nhiên, nhiều fanpage lợi dụng hình ảnh diễn viên để trục lợi.

Trưa 7/1, Lê Phương thông báo về tình trạng nhiều fanpage giả mạo hình ảnh cô để quảng cáo cho các sản phẩm giảm cân. Nữ diễn viên cho biết từ trước tới nay, cô không kinh doanh hay quảng bá bất kỳ sản phẩm nào trên các nền tảng mạng xã hội.

"Trong vài năm gần đây, Phương đã ngưng sử dụng các sản phẩm giảm cân. Hiện tại, Phương lựa chọn phương pháp tập luyện và hỗ trợ khác, phù hợp hơn với thể trạng, lịch sinh hoạt của mình. Thời gian qua, hình ảnh của Phương bị sử dụng để in ấn, quảng bá kèm theo sản phẩm khi chưa được sự cho phép và tình trạng này đã kéo dài khá lâu", nữ diễn viên chia sẻ.

Vì vậy, cô lên tiếng cảnh báo để các khán giả cảnh giác, tránh nhầm lẫn.

Diễn viên Lê Phương. Ảnh: FBNV.

Từ năm 2020, sau khi sinh em bé thứ hai, Lê Phương đã bắt đầu hành trình giảm cân. Cô thay đổi chế độ ăn, giảm tinh bột, chất ngọt, tăng cường trái cây, rau xanh. Nữ diễn viên chăm chỉ tập luyện. Sau một thời gian ngắn, cô giảm gần 30 kg, lấy lại vóc dáng trước khi sinh.

Vài năm gần đây, Lê Phương cũng thay đổi phong cách thời trang, makeup. Cô được khen ngày càng trẻ, vóc dáng cân đối và gương mặt hài hòa. Trong mỗi lần xuất hiện ở sự kiện giải trí, phim ảnh, Lê Phương ghi điểm với vẻ ngoài thu hút, sang trọng.

Lê Phương sinh năm 1985, là một trong những nữ diễn viên truyền hình được yêu thích của màn ảnh nhỏ phía Nam. Diễn viên góp mặt trong các dự án như Gạo nếp gạo tẻ, Thương con cá rô đồng, Giông tố cuộc đời, Ký túc xá, Nước mắt chảy ngược... Lê Phương cũng góp mặt trong các phim điện ảnh, có thể kể tới Vong nhi, Sáng đèn.

Nữ diễn viên kết hôn với ông xã Trung Kiên vào tháng 8/2017, sau khi trải qua cuộc hôn nhân đầu nhiều sóng gió. Trung Kiên hiện công tác trong quân đội. Anh từng học nhạc viện TP.HCM và giành giải nhất trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 2013.