Quyên Qui nói đã có chồng con

Trong livestream mới nhất, Quyên Qui công khai hình ảnh của chồng. Cô cho biết đã sinh con và sẽ chia sẻ trong dịp sớm nhất.

Sau thời gian vướng tin kết hôn và sinh con, Quyên Qui mới đây đã lên tiếng xác nhận. Cô chia sẻ những hình ảnh về chồng. Quyên Qui tiết lộ người bạn đời lowkey, ít đăng tải ảnh trên mạng xã hội.

Ngoài ra, khi một dân mạng hỏi về việc sinh con, Quyên Qui cho biết đã có em bé và sẽ công khai vào dịp thích hợp. "Đợi em bé lớn chút nha. Bây giờ bé còn nhỏ quá", cô nói thêm.

Quyên Qui xác nhận đã sinh con đầu lòng. Ảnh: FBNV.

Vào dịp Giáng sinh năm 2025, Quyên Qui cũng công khai hình ảnh nửa kia. Cả hai thể hiện nhiều cử chỉ tình cảm như ôm, hôn.

"Đi làm nhiều mệt mỏi quá. Anh quên mất bản thân. Từ giờ em sẽ luôn tạo ra bất ngờ, tạo niềm vui cho hai đứa trẻ mình nha", Quyên Qui viết kèm bài đăng.

Từ sau dự án Quý cô thừa kế 2, Quyên Qui chưa đóng phim trở lại. Cô tham gia show thực tế về hẹn hò Đảo thiên đường và thường xuyên góp mặt trong các sự kiện về phim ảnh, thời trang. Trong mỗi lần xuất hiện, Quyên Qui đều thu hút sự chú ý với vẻ ngoài nổi bật, vóc dáng nóng bỏng.

Năm ngoái, cô và DJ Wukong hẹn hò sau khi tham gia chương trình hẹn hò Đảo thiên đường. Cả hai trải qua thời gian ngắn gắn bó. Đến tháng 2, diễn viên thông báo cả hai đường ai nấy đi. Theo Quyên Qui, cô và đối phương phải gác lại chuyện tình yêu vì cả hai có nhiều khoảng cách, dù họ vẫn thương yêu nhau. Nữ diễn viên cảm thấy tiếc nuối nhưng vẫn nghĩ theo hướng tích cực.

Gần đây, cô vướng tin ở ẩn sinh con. Sau đó, trong một nhóm chat với fan, diễn viên chia sẻ: "Quyên Qui ơi là Quyên Qui. Đã vậy còn gì đó ở Đà Lạt, còn có chuyện hấp dẫn hơn nữa làm sao nghe đây. Tò mò cuộc đời mình quá mọi người ơi". Người đẹp cho biết cô đang bị tăng cân và đang tập luyện để lấy lại vóc dáng.