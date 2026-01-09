Ảnh gây xôn xao của Ngô Kiến Huy

Ngô Kiến Huy vừa chia sẻ hình ảnh bên dàn cast 2 ngày 1 đêm. Khoảnh khắc các thành viên quy tụ nhanh chóng gây chú ý.

Sáng 9/1, Ngô Kiến Huy đăng tải hình ảnh anh và các thành viên của 2 ngày 1 đêm gồm Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan, HIEUTHUHAI đứng trên xe bus. Trong đó, dàn cast diện trang phục đơn giản, đeo khẩu trang. Kiều Minh Tuấn không xuất hiện trong khung hình.

Bức ảnh của Ngô Kiến Huy nhanh chóng gây chú ý. Dưới bình luận, nhiều người hâm mộ đặt nghi vấn chương trình 2 ngày 1 đêm đang quay mùa tiếp theo. Sau đó, trên fanpage, nhà sản xuất đăng tải poster và xác nhận chương trình sẽ có số đặc biệt, phát sóng vào dịp Tết Nguyên đán 2026. Tuy nhiên, đơn vị này chưa tiết lộ thông tin về việc ghi hình, sản xuất mùa 5.

Các thành viên của 2 ngày 1 đêm ghi hình số đặc biệt. Ảnh: @ngokienhuy.

2 ngày 1 đêm đã đi qua 4 mùa. Bên cạnh dàn cast cố định gồm Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan, HIEUTHUHAI, Ngô Kiến Huy và Kiều Minh Tuấn, ở mỗi chặng, show thực tế có sự góp mặt của dàn khách mời đông đảo.

Trong chặng đầu của mùa 4, 2 ngày 1 đêm vướng nhiều ồn ào, tranh cãi liên quan đến các nghệ sĩ và dàn khách mời. Ngoài ra, ​format, nội dung chương trình bị nhận xét thiếu mới mẻ. Đến những tập cuối, phong độ của 2 ngày 1 đêm dần được cải thiện. Trong đó, tập 88, 90 ghi nhận lượt xem tương đối khá, trên 7 triệu/tập.

Trong một bài đăng gần đây, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ ở giai đoạn đầu phát sóng, những phản hồi tiêu cực về chương trình từng khiến anh và ê-kíp rơi vào trạng thái áp lực, thậm chí suy sụp tinh thần.

Theo nam diễn viên, đã có thời điểm anh nghĩ rằng việc dừng 2 ngày 1 đêm là lựa chọn hợp lý để tránh những tranh cãi kéo dài. Tuy nhiên càng về cuối của chương trình, khi đọc được những bình luận tiếc nuối và động viên từ khán giả, cảm xúc của anh thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Anh cho biết không có chương trình nào duy trì được phong độ đồng đều qua hàng trăm tập phát sóng. Việc có tập hay, tập chưa trọn vẹn là điều khó tránh khỏi, đặc biệt với format truyền hình thực tế kéo dài nhiều mùa.