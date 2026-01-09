Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

6 năm yêu của Quang Đăng và bạn gái người Trung Quốc

  • Thứ sáu, 9/1/2026 18:37 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Quang Đăng và bạn gái Yee Pink trải qua 6 năm hẹn hò, gắn bó. Cả hai đồng hành trong công việc, cuộc sống.

quang dang anh 1quang dang anh 2

Sau 6 năm yêu, Quang Đăng và bạn gái Yee Pink ngày càng mặn nồng. Họ đồng hành, gắn bó trong công việc, cuộc sống. Trên trang cá nhân, cả hai chăm chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn bên nhau.

quang dang anh 3quang dang anh 4

Ngoài thời gian dành cho công việc, cả hai có chung đam mê du lịch. Đôi uyên ương thường xuyên "check-in" tại nhiều địa danh nổi tiếng ở Việt Nam. Quang Đăng tâm sự bí quyết để họ duy trì mối quan hệ ngọt ngào là cho nhau không gian riêng, tôn trọng lẫn nhau. Hai người học hỏi lẫn nhau và cùng trải nghiệm những thú vui mà trước đó chưa làm.

quang dang anh 5

Nửa kia của Quang Đăng có vóc dáng nóng bỏng. Cô chuộng những outfit trẻ trung, cá tính nhưng không kém phần gợi cảm để tôn hình thể. Yee Pink cũng là vũ công. Cô sinh năm 1997, kém Quang Đăng 8 tuổi.

quang dang anh 6

Cả hai sống chung tại căn hộ ở TP.HCM nhiều năm qua. Quang Đăng và Yee Pink từng vướng tin kết hôn nhưng sau đó lên tiếng phủ nhận.
quang dang anh 7quang dang anh 8

Trong những lần xuất hiện chung ở các sự kiện giải trí, cặp đôi diện trang phục đồng điệu. Chia sẻ về người yêu, Quang Đăng cho biết: "Trước khi quen Pink, có nhiều điều Đăng chưa bao giờ làm. Nhờ Pink hướng dẫn, mình đã làm thử và thấy rất vui. Ngược lại, Đăng cũng chia sẻ với Pink nhiều điều mới lạ, hai đứa không cảm thấy chán và rất thoải mái khi ở bên nhau".

quang dang anh 9

Cả hai được nhận xét đẹp đôi. Yee Pink ngày càng xinh đẹp, gợi cảm sau 6 năm yêu Quang Đăng.
quang dang anh 10

Quang Đăng sinh năm 1989, lọt top 4 cuộc thi So You Think You Can Dance mùa đầu tiên và là biên đạo múa cho nhiều ca sĩ như Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Hồ Vĩnh Khoa, Ngô Kiến Huy, Chi Pu… Yee Pink sinh ra và lớn lên ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Cô từng tốt nghiệp Học viện vũ đạo Bắc Kinh. Cô là học trò của Quang Đăng khi anh sang Trung Quốc dạy vũ đạo.

Sách hay về tình yêu: Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc. Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Voc dang A hau Thuy Dung sau sinh hinh anh

Vóc dáng Á hậu Thùy Dung sau sinh

4 giờ trước 15:47 9/1/2026

0

Sau thời gian sinh con, Thùy Dung vừa chia sẻ hình ảnh đầu tiên của em bé. Cô cũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng cân đối.

Le Phuong canh bao hinh anh

Lê Phương cảnh báo

12:29 7/1/2026 12:29 7/1/2026

0

Trong bài đăng mới nhất, Lê Phương cho biết cô không quảng cáo các sản phẩm giảm cân. Tuy nhiên, nhiều fanpage lợi dụng hình ảnh diễn viên để trục lợi.

Anh gay xon xao cua Ngo Kien Huy hinh anh

Ảnh gây xôn xao của Ngô Kiến Huy

8 giờ trước 12:05 9/1/2026

0

Ngô Kiến Huy vừa chia sẻ hình ảnh bên dàn cast 2 ngày 1 đêm. Khoảnh khắc các thành viên quy tụ nhanh chóng gây chú ý.

An Nhi

Ảnh: @quangdang

quang đăng quang đăng bạn gái quang đăng bạn gái trung quốc

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý