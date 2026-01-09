6 năm yêu của Quang Đăng và bạn gái người Trung Quốc

Trong những lần xuất hiện chung ở các sự kiện giải trí, cặp đôi diện trang phục đồng điệu. Chia sẻ về người yêu, Quang Đăng cho biết: "Trước khi quen Pink, có nhiều điều Đăng chưa bao giờ làm. Nhờ Pink hướng dẫn, mình đã làm thử và thấy rất vui. Ngược lại, Đăng cũng chia sẻ với Pink nhiều điều mới lạ, hai đứa không cảm thấy chán và rất thoải mái khi ở bên nhau".