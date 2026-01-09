6 năm yêu của Quang Đăng và bạn gái người Trung Quốc

Sau 6 năm yêu, Quang Đăng và bạn gái Yee Pink ngày càng mặn nồng. Họ đồng hành, gắn bó trong công việc, cuộc sống. Trên trang cá nhân, cả hai chăm chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn bên nhau.
Ngoài thời gian dành cho công việc, cả hai có chung đam mê du lịch. Đôi uyên ương thường xuyên "check-in" tại nhiều địa danh nổi tiếng ở Việt Nam. Quang Đăng tâm sự bí quyết để họ duy trì mối quan hệ ngọt ngào là cho nhau không gian riêng, tôn trọng lẫn nhau. Hai người học hỏi lẫn nhau và cùng trải nghiệm những thú vui mà trước đó chưa làm.
|
Nửa kia của Quang Đăng có vóc dáng nóng bỏng. Cô chuộng những outfit trẻ trung, cá tính nhưng không kém phần gợi cảm để tôn hình thể. Yee Pink cũng là vũ công. Cô sinh năm 1997, kém Quang Đăng 8 tuổi.
|
Cả hai sống chung tại căn hộ ở TP.HCM nhiều năm qua. Quang Đăng và Yee Pink từng vướng tin kết hôn nhưng sau đó lên tiếng phủ nhận.
Trong những lần xuất hiện chung ở các sự kiện giải trí, cặp đôi diện trang phục đồng điệu. Chia sẻ về người yêu, Quang Đăng cho biết: "Trước khi quen Pink, có nhiều điều Đăng chưa bao giờ làm. Nhờ Pink hướng dẫn, mình đã làm thử và thấy rất vui. Ngược lại, Đăng cũng chia sẻ với Pink nhiều điều mới lạ, hai đứa không cảm thấy chán và rất thoải mái khi ở bên nhau".
|
Cả hai được nhận xét đẹp đôi. Yee Pink ngày càng xinh đẹp, gợi cảm sau 6 năm yêu Quang Đăng.
|
Quang Đăng sinh năm 1989, lọt top 4 cuộc thi So You Think You Can Dance mùa đầu tiên và là biên đạo múa cho nhiều ca sĩ như Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Hồ Vĩnh Khoa, Ngô Kiến Huy, Chi Pu… Yee Pink sinh ra và lớn lên ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Cô từng tốt nghiệp Học viện vũ đạo Bắc Kinh. Cô là học trò của Quang Đăng khi anh sang Trung Quốc dạy vũ đạo.
Sách hay về tình yêu: Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc. Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.