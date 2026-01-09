Vóc dáng Á hậu Thùy Dung sau sinh

Sau thời gian sinh con, Thùy Dung vừa chia sẻ hình ảnh đầu tiên của em bé. Cô cũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng cân đối.

Ngày 9/1, trên trang cá nhân, Á hậu Thùy Dung lần đầu công khai hình ảnh con gái đầu lòng. Hai mẹ con tạo dáng trong khuôn viên một resort. Á hậu diện trang phục đơn giản với áo hai dây phối cùng quần ống rộng. Thùy Dung nhanh chóng lấy lại vóc dáng cân đối như trước khi mang thai.

Đăng ảnh bế con gái trên tay, cô chia sẻ: "Yêu con từng giây, từng ngày trôi qua". Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp gửi lời chúc mừng đến Á hậu Thùy Dung. Bên cạnh đó, không ít người dành lời khen cho sắc vóc của mẹ bỉm.

Thùy Dung chia sẻ hình ảnh bên con gái. Ảnh: IGNV.

Thời gian qua, Thùy Dung kín tiếng trong hành trình mang thai, sinh con. Đến đầu tháng 11/2025, cô mới đăng tải video ghi lại hành trình từ khi cô mang thai được ông xã quan tâm, chăm sóc tới lúc em bé chào đời.

Thùy Dung sinh năm 1996, là Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 (mùa Đỗ Mỹ Linh đăng quang). Cô sống và làm việc tại TP.HCM. Từ năm 2017, Thùy Dung bén duyên với công việc MC, dẫn dắt nhiều sự kiện như họp báo, tuần lễ thời trang.

Cô kết hôn chồng doanh nhân vào năm 2022. Cả hai quyết định về chung một nhà sau khoảng 4 năm tìm hiểu và yêu.

Hôn lễ của đôi trẻ diễn ra ở TP.HCM, quy tụ dàn người đẹp như Khánh Vân, Minh Tú, Thủy Tiên, Chế Nguyễn Quỳnh Châu...

Sau khi kết hôn, Thùy Dung vẫn tiếp tục công việc MC. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Thời gian rảnh rỗi, vợ chồng á hậu đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Trên trang cá nhân, người đẹp thỉnh thoảng đăng ảnh bên chồng doanh nhân. Cả hai được nhận xét xứng đôi vừa lứa. Chồng Thùy Dung có vẻ ngoài điển trai, chiều cao hơn 1,8 m.