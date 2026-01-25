Bi Rain xin lỗi

Nam ca sĩ chính thức xin lỗi một người hâm mộ bị khiếm thính sau sự việc hiểu lầm trong concert của anh tại Đài Loan (Trung Quốc).

Theo Chosun, sự việc xảy ra vào ngày 17/1, trong khuôn khổ tour diễn Still Raining: Encore diễn ra ở Taipei Arena, Đài Loan (Trung Quốc). Thời điểm đó, Bi Rain tích cực khuyến khích khán giả hát và nhảy theo anh trong các màn trình diễn. Bất ngờ, nam ca sĩ quay xuống hỏi một fan nữ rằng tại sao cô không nhảy và chỉ chăm chú quay các video. Người hâm mộ này mỉm cười và chỉ vào tai để ra hiệu về vấn đề của cô.

Tuy nhiên, Rain hiểu nhầm thông điệp từ người hâm mộ. Anh liên tục hét lên "nhảy" và cổ vũ cô thể hiện sự nhiệt tình. Cô gái vẫn không làm theo khiến Rain lắc đầu, ôm mặt.

Rain trên sân khấu concert ở Đài Loan. Ảnh: Chosun.

Sau đó, trên trang cá nhân, fan nữ có bài đăng và cho biết bản thân là người khiếm thính nên không nghe được những gì Rain nói. Cô lo lắng việc bản thân có thể thô lỗ hoặc thiếu tôn trọng nam ca sĩ khi không làm theo lời anh.

Dưới phần bình luận, Bi Rain gửi lời xin lỗi tới fan. Anh nói không nhận ra cô gái là người khiếm thính nên hành xử thiếu chu đáo.

Bi Rain chúc mừng sinh nhật fan và cảm ơn khi cô đã tới xem concert. Cuối cùng, nam ca sĩ cho biết đây là bài học kinh nghiệm của anh. Nam ca sĩ hứa sẽ chú ý hơn ở những sự kiện, chương trình về sau.

Sinh năm 1982, Bi Rain ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc thần tượng 6 người vào năm 1998. Nhóm tan rã trong vòng một năm. Sau đó, anh ký hợp đồng với JYP Entertainment và nhanh chóng nổi tiếng. Hiện, anh tập trung đào tạo các nhóm nhạc trẻ và phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Năm 2017, Bi Rain kết hôn với nữ diễn viên nổi tiếng Kim Tae Hee sau 5 năm hẹn hò.

Thời gian qua, Bi Rain chăm chỉ tổ chức các concert, fan-meeting tại nhiều quốc gia.