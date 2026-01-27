Angelababy gây xôn xao

Ông Ronald van der Kemp, người sáng lập thương hiệu RVDK bức xúc khi Angelababy mượn thiết kế để livestream quảng cáo cho giày thể thao giá rẻ.

Theo China Press, nữ diễn viên diện thiết kế haute couture Thu/Đông 2024 của RVDK trong buổi livestream ngày 24/1 để quảng bá cho mẫu giày thể thao Red Dragonfly mà cô là đại diện. Sau đó, ông Ronald van der Kemp, người sáng lập thương hiệu RVDK, có trụ sở tại Hà Lan, bày tỏ sự bức xúc khi Angelababy mượn thiết kế của hãng để livestream quảng cáo cho giày thể thao giá rẻ.

"RVDK chưa bao giờ cho phép sử dụng một chiếc váy haute couture độc nhất vô nhị này để quảng bá cho những đôi giày giá rẻ", Ronald van der Kemp nói.

Angelababy vướng tranh luận vì diện váy haute couture của RVDK để livestream bán giày giá rẻ. Ảnh: Weibo.

Sự việc gây chú ý và nhận nhiều bàn tán từ công chúng. Trên các nền tảng mạng xã hội, Angelababy nhận không ít phản ứng trái chiều. Bên cạnh đó, một bộ phận dân mạng nhận xét cách phối đồ của nữ diễn viên không phù hợp. Số khác lại cho rằng đây là lỗi của stylist.

Đến tối 26/1, đại diện của hãng RVDK tại Trung Quốc lên tiếng sau lùm xùm. Phía RVDK cho biết đã đồng ý Angelababy mượn thiết kế nói trên. Tuy nhiên, họ không ngờ nữ diễn viên sử dụng trong một buổi livestream, có tính thương mại.

Ronald van der Kemp sau đó đăng video và gửi lời xin lỗi tới Angelababy. Ông khẳng định "rất yêu thích nữ diễn viên" và cho rằng sự hiểu lầm này xuất phát từ "sự khác biệt văn hóa".

Ronald van der Kemp giải thích rằng ban đầu, ông hiểu nhầm buổi livestream là một "sự kiện gặp gỡ người hâm mộ" và không ngờ lại bao gồm cả phần bán hàng trực tiếp. Điều này, khiến ông bị sốc, thất vọng.

Song sau khi được phía RVDK tại Trung Quốc giải thích, ông đã hiểu rõ vấn đề.

Angelababy (Dương Dĩnh) sinh năm 1989 tại Thượng Hải, từng là “nữ hoàng quảng cáo” với nhan sắc lai Đức - Trung Quốc. Cô kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh năm 2015 sau 5 năm hẹn hò, trong đám cưới hoành tráng trị giá 200 triệu NDT. Tuy nhiên, từ 2018, cặp đôi rạn nứt vì mâu thuẫn tài chính.

Nữ diễn viên gặp khó khăn sau lệnh “phong sát ngầm” vì xem show Crazy Horse của Lisa năm 2023. Vụ việc khiến cô mất nhiều hợp đồng quảng cáo và vai diễn.

Vào tháng 12/2025, cô tái xuất tại showbiz. Người đẹp góp mặt ở nhiều sự kiện giải trí và hoạt động tích cực trên mạng xã hội.