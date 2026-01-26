Phạm Thoại khác lạ

Sau thời gian im ắng, Phạm Thoại bất ngờ hoạt động lại trên mạng xã hội. Anh xuất hiện với vẻ ngoài thay đổi.

Sáng 26/1, Phạm Thoại gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh mới sau thời gian im ắng, không hoạt động mạng xã hội. Trong loạt ảnh, Phạm Thoại xuất hiện với vẻ ngoài có nhiều thay đổi. Anh diện vest chỉn chu, ngoại hình cân đối và kiểu tóc mới.

Hình ảnh khác lạ của Phạm Thoại đang gây bàn tán trên các nền tảng mạng. Dưới phần bình luận, không ít dân mạng đặt nghi vấn anh can thiệp dao kéo để hoàn thiện ngoại hình.

Hình ảnh khác lạ của Phạm Thoại. Ảnh: FBNV.

Trước đó, tài khoản kênh TikTok của Phạm thoại bất ngờ không hiển thị bất cứ video nào. Tương tự, trang cá nhân cũng xóa các bài đăng. Động thái của Phạm Thoại trở thành chủ đề được dân mạng quan tâm.

Cuối tháng 9/2025, Phạm Thoại livestream sau thời gian dài im ắng. Anh lên tiếng xin lỗi các bên liên quan. Thời điểm ấy, hot TikToker cũng gây chú ý với vẻ ngoài có phần hốc hác hơn trước.

Vào tháng 8/2025, Phạm Thoại bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an TP Hà Nội xử phạt về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Anh cũng vướng vào ồn ào khi kêu gọi tiền từ thiện vào cuối năm 2024. Sau đó, Phạm Thoại lên tiếng xin lỗi. Anh khẳng định sẽ thay đổi, lắng nghe mọi người nhiều hơn để tốt hơn trong tương lai.

"Từ hôm nay, Thoại xin phép khép lại những ồn ào đã qua để trở về cuộc sống và công việc thường ngày, với một tâm thế trưởng thành hơn", Phạm Thoại viết.

Trước khi xảy ra loạt scandal, Phạm Thoại là "chiến thần chốt đơn". Kênh TikTok của anh có gần 6 triệu người theo dõi. Phạm Thoại từng đạt mốc doanh thu 2 triệu USD (hơn 50 tỷ đồng ) trong phiên livestream vào tháng 4/2024.