Amber Heard nhắc đến vụ kiện với Johnny Depp

Amber Heard lên tiếng về cuộc chiến pháp lý với chồng cũ Johnny Depp trong bộ phim tài liệu mới mang tên "Silenced".

Theo Variety, Silenced xoay quanh việc lạm dụng luật phỉ báng để chống lại những nạn nhân bị bạo hành. Phim được trình chiếu tại Liên hoan phim Sundance 2026 vào ngày 24/1. Heard đã trò chuyện với đạo diễn Selina Miles về hậu quả của các vụ kiện phỉ báng gây xôn xao dư luận mà cô và Depp, phải đối mặt.

Trong phim tài liệu, Heard nói: "Bộ phim không phải là câu chuyện về tôi. Tôi đã mất khả năng nói. Tôi không ở đây để kể về mình. Trên thực tế, tôi không muốn dùng tiếng nói của mình nữa. Đó mới là vấn đề".

Amber Heard vừa góp mặt trong phim tài liệu Silenced. Ảnh: Page Six.

Luật sư nhân quyền quốc tế Jennifer Robinson, người từng làm việc với Heard khi Depp đệ đơn kiện tờ báo The Sun của Anh, cũng xuất hiện ở bộ phim tài liệu này.

Bình luận về phiên tòa xét xử tờ The Sun, Heard nói: "Tôi nhớ vào cuối phiên tòa, tôi đã nảy lên ý tưởng về việc sẽ nói điều gì đó với báo chí. Robinson hỏi tôi có chắc chắn về điều đó không. Tôi không hiểu rằng mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn nhiều đối với tôi, một người phụ nữ, khi sử dụng tiếng nói của mình".

Heard chia sẻ thêm nhờ Silenced cô cảm thấy được truyền cảm hứng từ những người dám lên tiếng.

"Tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn khi thấy những người khác cùng chung tay đấu tranh. Những người phụ nữ dũng cảm, dám lên tiếng về sự bất bình đẳng trong quyền lực. Nhìn khuôn mặt con gái tôi lớn lên và dần bước vào thế giới này… tôi tin rằng mọi thứ có thể tốt đẹp hơn", cô nói thêm.

Amber Heard sinh năm 1986 ở Texas, Mỹ. Cô từng góp mặt trong nhiều phim điện ảnh đình đám như Magic Mike, The Danish Girl, Never Back Down hay Aquaman... Nữ diễn viên hẹn hò tài tử Johnny Depp sau khi đóng chung The Rum Diary (2011). Cặp đôi tiến tới hôn nhân vào năm 2015. Chỉ hơn 1 năm sau khi cưới, cả hai tuyên bố ly hôn.

Hè năm 2022, Amber Heard thua kiện chồng cũ Johnny Depp, phải nộp khoản tiền bồi thường hơn 10 triệu USD . Sau vụ việc, danh tiếng của cô lao dốc, bị nhiều nhà sản xuất tại Hollywood quay lưng. Kể từ đó, Amber Heard chuyển đến Tây Ban Nha sinh sống và hầu như không tham gia dự án phim nào trong nhiều năm qua. Heard khá khép kín, không chia sẻ nhiều thông tin trên mạng xã hội. Cô chủ yếu ở nhà chăm con nhỏ.