Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Lý do bộ phim có Khả Ngân lỗ nặng

  • Chủ nhật, 25/1/2026 18:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

"Vạn dặm yêu em" là bộ phim đẹp về hình ảnh, âm nhạc nhưng kịch bản không còn hợp thời, tạo cảm giác như phim dừng lại ở những năm 2000. Phim chưa kiếm nổi 100 triệu đồng, đối mặt nguy cơ thua lỗ nặng.

Đến sáng 23/1, phim Vạn dặm yêu em chỉ bán được 2 vé, thu 100.000 đồng. Tổng doanh thu từ khi ra rạp đạt khoảng 83,6 triệu đồng, nhận kết cục thua lỗ nặng. Phim có Khả Ngân đóng chính được dự đoán là tác phẩm điện ảnh doanh thu thấp nhất năm nay. Từ ngày 24/1, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, phim đã rời các cụm rạp ở Hà Nội. Ở TPHCM, phim chỉ còn một suất/ngày.

Sau tuần đầu ra mắt, tác phẩm nhanh chóng rơi vào tình trạng ế ẩm, nhiều suất chiếu ghi nhận lượng vé bán ra ở mức rất thấp.

Hình ảnh đẹp

Trong Vạn dặm yêu em, Khả Ngân vào vai Linh - nữ nghệ sĩ Việt bước vào câu chuyện tình yêu xuyên biên giới với Manav (Shantanu Masheshwari) - con trai của tỷ phú Ấn Độ. Linh thuộc mẫu phụ nữ hiện đại, không bi lụy trong tình yêu. Vai diễn đòi hỏi Khả Ngân tiết chế cảm xúc, diễn bằng ánh mắt, cử chỉ nhiều hơn lời thoại.

Manav là thiếu gia xuất thân từ gia đình tỷ phú Ấn Độ, yêu tự do và đam mê âm nhạc nhưng lại bị bác ruột ép sang Việt Nam du học ngành nông nghiệp - con đường hoàn toàn trái ngược với ước mơ của anh. Tại vùng đất xa lạ với những khác biệt về ngôn ngữ, phong tục và nhịp sống, Manav tình cờ bắt gặp bức tranh của Linh.

kha ngan anh 1kha ngan anh 2

Mối duyên định mệnh của Linh và Manav bị ngăn cách nhiều năm.

Khoảnh khắc ấy trở thành tiếng sét ái tình, mở ra mối duyên định mệnh giữa hai người. Từ những va chạm ban đầu, hiểu lầm và khác biệt văn hóa, Manav và Linh được gắn kết bởi tâm hồn yêu nghệ thuật đồng điệu và khát khao được sống đúng với chính mình.

Tình yêu của hai người bị thử thách bởi khác biệt văn hóa, khoảng cách địa lý và những lựa chọn nghiệt ngã. Biến cố đến khi bạn thanh mai trúc mã và là hôn thê được sắp đặt của Manav xuất hiện. Cô gái này dùng thủ đoạn nói dối Linh rằng Manav chỉ vui chơi qua đường, Linh vì tự trọng nên bỏ đi biệt tăm.

Nhiều năm sau, Manav quay lại Đà Nẵng để tổ chức đám cưới với Simi. Định mệnh cho anh gặp lại Linh. Cú twist là Linh đã bí mật sinh con gái của Manav. Đứa bé khiến mọi chuyện trở nên rắc rối nhưng cũng hàn gắn tình cảm cho Linh và Manav.

Phim được giới thiệu lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Đức mẹ mặc áo choàng lông. Đầu phim là quãng thời gian hẹn hò ngọt ngào của Linh và Manav. Điểm sáng cho những phân cảnh này là lồng ghép nhiều điểm đến đẹp của Việt Nam như Đà Lạt, TPHCM, Thị trấn hoàng hôn trên đảo Phú Quốc, Núi Thần Tài, bãi biển Đà Nẵng, Cầu Rồng. Cùng với tình cảm chớm nở đẹp đẽ của Linh và Manav, cảnh sắc Việt Nam hiện lên thơ mộng.

kha ngan anh 3kha ngan anh 4

Hình ảnh rực rỡ đậm chất văn hóa Ấn Độ.

Theo đạo diễn Rahhat Shah Kazmi, Việt Nam không chỉ là bối cảnh, mà là nhân vật đặc biệt, chứng kiến và tác động đến chuyện tình của Manav và Linh. Không gian, nhịp sống và con người nơi đây trở thành chất liệu góp phần định hình cảm xúc, suy nghĩ cũng như những lựa chọn mang tính quyết định của họ.

Âm nhạc và những nét văn hóa độc đáo của Việt Nam, Ấn Độ cũng là điểm sáng của Vạn dặm yêu em. Đại cảnh hôn lễ hoành tráng ở Đà Nẵng với khoảng một nghìn người tham dự tạo nên không gian lễ hội rực rỡ. Từng nghi lễ, giai điệu trong lễ cưới đều cho thấy sự đồng hành, thấu hiểu lẫn nhau giữa Manav và Linh, cũng như tinh thần kết nối giữa hai nền văn hóa.

Nhà sản xuất thành công ở khía cạnh tạo nên sự hoành tráng, đông vui, rực rỡ. Đây cũng là yếu tố cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về phục trang và bối cảnh.

Cốt truyện lãng mạn yếu ớt

Tuy nhiên, như India Today nhận xét, "hình ảnh tuyệt đẹp của phim không cứu nổi cốt truyện lãng mạn yếu ớt". Nội dung về tình yêu nam nữ bị ngăn cách dễ tiếp cận nhưng thiếu đặc sắc, thậm chí cũ kỹ.

Thời lượng phim ít tình huống cao trào, trong khi phần âm nhạc được đưa vào quá nhiều, cho thấy đặc trưng tác phẩm Ấn Độ. Cũng vì thế mà Vạn dặm yêu em mờ nhạt về kịch bản.

Cái kết có hậu, trọn vẹn nhưng cách giải quyết chóng vánh. Đặc biệt, Simi - thanh mai trúc mã của nam chính - từ vai phản diện bỗng nhiên "quay xe" sám hối và tác hợp cho Manav và Linh là tình huống bất hợp lý. Mâu thuẫn ở cuối phim giữa Linh và thiếu gia Ấn Độ cũng vội vã, tạo cảm giác "cổ tích" quá mức khiến người xem khó bị thuyết phục.

Vào vai nghệ sĩ cá tính, độc lập, tạo hình của Khả Ngân trong phim khá ấn tượng, đặc biệt khi cô diện trang phục truyền thống Ấn Độ (Lehenga/Sari) ở đại cảnh đám cưới. Vai mẹ đơn thân là thử thách nhưng Khả Ngân cũng cho thấy diễn xuất trưởng thành ở một số phân cảnh đau khổ, dằn vặt với thân phận của con.

kha ngan anh 5kha ngan anh 6

Cốt truyện yếu ớt đẩy phim vào tình cảnh ế vé.

Điểm trừ của nữ chính bộc lộ ở một số đoạn thoại tiếng Anh hoặc tương tác thoại đôi. Dù nỗ lực, Khả Ngân vẫn lép vế so với các diễn viên Ấn Độ vốn có phong cách diễn hình thể rất mạnh. Nhân vật Linh bị động, cam chịu nhiều hơn là thể hiện được đúng tính cách mạnh mẽ của phụ nữ Việt Nam hiện đại. Khả Ngân đôi chỗ bị Avneet Kaur (Simi) lấn lướt bởi diễn xuất sắc sảo, sinh động.

Chưa kể, rất khó để có phản ứng hóa học giữa Khả Ngân và Shantanu Masheshwari ở lần đầu hợp tác.

Vạn dặm yêu em đánh dấu lần trở lại màn ảnh rộng của Khả Ngân sau gần 5 năm, kể từ bộ phim Sám hối (2021). Ở địa hạt phim truyền hình, Khả Ngân tiến bộ rõ rệt sau 11 tháng 5 ngày hay Gia đình mình vui bất thình lình. Với những gì nữ diễn viên đã thể hiện, diễn xuất của Khả Ngân hoàn toàn có thể được thử thách ở kịch bản khó và có chiều sâu hơn Vạn dặm yêu em.

Nhìn tổng thể, Vạn dặm yêu em là bộ phim đẹp về hình ảnh, âm nhạc nhưng kịch bản không còn hợp thời, tạo cảm giác như phim dừng lại ở những năm 2000. Phim đơn thuần là câu chuyện cổ tích đầy yếu tố lý tưởng hóa và xa rời thực tế.

Chuyên mục Giải trí giới thiệu cuốn Hollywood: The Oral History. Đây là cuốn sách đầy ắp những câu chuyện trên phim trường, chi tiết kỹ thuật, giai thoại hài hước về các diễn viên, chiến lược của các nhà điều hành hãng phim hay sự phàn nàn về các nhà phê bình.

Hai con của David Beckham hẹn hò đôi

Romeo và Cruz Beckham thoải mái tận hưởng những phút giây thoải mái bên các cô bạn gái, trong bối cảnh gia đình căng thẳng.

10 giờ trước

https://tienphong.vn/ly-do-bo-phim-co-kha-ngan-lo-nang-post1815571.tpo?gidzl=1fTp4ROw7oCBYN0Nj2qT80o1Ungh91rwGzicIV9_G7vDqIWUz2XFBHdK81sbUKag5D9s7pQ9dLu3lJiT8W

Theo Thu An/Tiền Phong

khả ngân Khả Ngân khả ngân vạn dặm yêu em

  • Trần Thị Kim Ngân

    Trần Thị Kim Ngân

    Khả Ngân tên thật là Trần Thị Kim Ngân là một hot girl nổi lên với hình tượng boxing girl cá tính, mạnh mẽ. Sau đó cô chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất khi tham gia vào nhiều MV ca nhạc, phim điện ảnh như "Trở về 3", "Lật mặt 2", "Cao thủ ẩn danh". Khả Ngân đã từng được báo chí Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và Thái Lan đăng tải nhiều hình ảnh và dành nhiều lời khen ngợi vẻ đẹp trong sáng của cô.

    Bạn có biết: Khả Ngân từng giành danh hiệu Miss Sport do báo Khăn Quàng Đỏ tổ chức năm 2010.

    • Ngày sinh: 31/07/1997
    • Chiều cao: 1.69 m

    Facebook

Đọc tiếp

Thanh Truc buc xuc hinh anh

Thanh Trúc bức xúc

11 giờ trước 08:29 25/1/2026

0

Nữ diễn viên cho biết cô suýt trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi và tìm mọi cách lừa gạt.

Nu ca si noi ve 3 con voi Elon Musk hinh anh

Nữ ca sĩ nói về 3 con với Elon Musk

11 giờ trước 08:27 25/1/2026

0

Grimes lần hiếm hoi chia sẻ hình ảnh bên ba con. Nữ ca sĩ cho biết từng xảy ra tranh cãi với Elon Musk về việc cho con cái sử dụng thiết bị điện tử.

Bi Rain xin loi hinh anh

Bi Rain xin lỗi

8 giờ trước 12:07 25/1/2026

0

Nam ca sĩ chính thức xin lỗi một người hâm mộ bị khiếm thính sau sự việc hiểu lầm trong concert của anh tại Đài Loan (Trung Quốc).

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý