Lý do bộ phim có Khả Ngân lỗ nặng

"Vạn dặm yêu em" là bộ phim đẹp về hình ảnh, âm nhạc nhưng kịch bản không còn hợp thời, tạo cảm giác như phim dừng lại ở những năm 2000. Phim chưa kiếm nổi 100 triệu đồng, đối mặt nguy cơ thua lỗ nặng.

Đến sáng 23/1, phim Vạn dặm yêu em chỉ bán được 2 vé, thu 100.000 đồng. Tổng doanh thu từ khi ra rạp đạt khoảng 83,6 triệu đồng, nhận kết cục thua lỗ nặng. Phim có Khả Ngân đóng chính được dự đoán là tác phẩm điện ảnh doanh thu thấp nhất năm nay. Từ ngày 24/1, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, phim đã rời các cụm rạp ở Hà Nội. Ở TPHCM, phim chỉ còn một suất/ngày.

Sau tuần đầu ra mắt, tác phẩm nhanh chóng rơi vào tình trạng ế ẩm, nhiều suất chiếu ghi nhận lượng vé bán ra ở mức rất thấp.

Hình ảnh đẹp

Trong Vạn dặm yêu em, Khả Ngân vào vai Linh - nữ nghệ sĩ Việt bước vào câu chuyện tình yêu xuyên biên giới với Manav (Shantanu Masheshwari) - con trai của tỷ phú Ấn Độ. Linh thuộc mẫu phụ nữ hiện đại, không bi lụy trong tình yêu. Vai diễn đòi hỏi Khả Ngân tiết chế cảm xúc, diễn bằng ánh mắt, cử chỉ nhiều hơn lời thoại.

Manav là thiếu gia xuất thân từ gia đình tỷ phú Ấn Độ, yêu tự do và đam mê âm nhạc nhưng lại bị bác ruột ép sang Việt Nam du học ngành nông nghiệp - con đường hoàn toàn trái ngược với ước mơ của anh. Tại vùng đất xa lạ với những khác biệt về ngôn ngữ, phong tục và nhịp sống, Manav tình cờ bắt gặp bức tranh của Linh.

Mối duyên định mệnh của Linh và Manav bị ngăn cách nhiều năm.

Khoảnh khắc ấy trở thành tiếng sét ái tình, mở ra mối duyên định mệnh giữa hai người. Từ những va chạm ban đầu, hiểu lầm và khác biệt văn hóa, Manav và Linh được gắn kết bởi tâm hồn yêu nghệ thuật đồng điệu và khát khao được sống đúng với chính mình.

Tình yêu của hai người bị thử thách bởi khác biệt văn hóa, khoảng cách địa lý và những lựa chọn nghiệt ngã. Biến cố đến khi bạn thanh mai trúc mã và là hôn thê được sắp đặt của Manav xuất hiện. Cô gái này dùng thủ đoạn nói dối Linh rằng Manav chỉ vui chơi qua đường, Linh vì tự trọng nên bỏ đi biệt tăm.

Nhiều năm sau, Manav quay lại Đà Nẵng để tổ chức đám cưới với Simi. Định mệnh cho anh gặp lại Linh. Cú twist là Linh đã bí mật sinh con gái của Manav. Đứa bé khiến mọi chuyện trở nên rắc rối nhưng cũng hàn gắn tình cảm cho Linh và Manav.

Phim được giới thiệu lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Đức mẹ mặc áo choàng lông. Đầu phim là quãng thời gian hẹn hò ngọt ngào của Linh và Manav. Điểm sáng cho những phân cảnh này là lồng ghép nhiều điểm đến đẹp của Việt Nam như Đà Lạt, TPHCM, Thị trấn hoàng hôn trên đảo Phú Quốc, Núi Thần Tài, bãi biển Đà Nẵng, Cầu Rồng. Cùng với tình cảm chớm nở đẹp đẽ của Linh và Manav, cảnh sắc Việt Nam hiện lên thơ mộng.

Hình ảnh rực rỡ đậm chất văn hóa Ấn Độ.

Theo đạo diễn Rahhat Shah Kazmi, Việt Nam không chỉ là bối cảnh, mà là nhân vật đặc biệt, chứng kiến và tác động đến chuyện tình của Manav và Linh. Không gian, nhịp sống và con người nơi đây trở thành chất liệu góp phần định hình cảm xúc, suy nghĩ cũng như những lựa chọn mang tính quyết định của họ.

Âm nhạc và những nét văn hóa độc đáo của Việt Nam, Ấn Độ cũng là điểm sáng của Vạn dặm yêu em. Đại cảnh hôn lễ hoành tráng ở Đà Nẵng với khoảng một nghìn người tham dự tạo nên không gian lễ hội rực rỡ. Từng nghi lễ, giai điệu trong lễ cưới đều cho thấy sự đồng hành, thấu hiểu lẫn nhau giữa Manav và Linh, cũng như tinh thần kết nối giữa hai nền văn hóa.

Nhà sản xuất thành công ở khía cạnh tạo nên sự hoành tráng, đông vui, rực rỡ. Đây cũng là yếu tố cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về phục trang và bối cảnh.

Cốt truyện lãng mạn yếu ớt

Tuy nhiên, như India Today nhận xét, "hình ảnh tuyệt đẹp của phim không cứu nổi cốt truyện lãng mạn yếu ớt". Nội dung về tình yêu nam nữ bị ngăn cách dễ tiếp cận nhưng thiếu đặc sắc, thậm chí cũ kỹ.

Thời lượng phim ít tình huống cao trào, trong khi phần âm nhạc được đưa vào quá nhiều, cho thấy đặc trưng tác phẩm Ấn Độ. Cũng vì thế mà Vạn dặm yêu em mờ nhạt về kịch bản.

Cái kết có hậu, trọn vẹn nhưng cách giải quyết chóng vánh. Đặc biệt, Simi - thanh mai trúc mã của nam chính - từ vai phản diện bỗng nhiên "quay xe" sám hối và tác hợp cho Manav và Linh là tình huống bất hợp lý. Mâu thuẫn ở cuối phim giữa Linh và thiếu gia Ấn Độ cũng vội vã, tạo cảm giác "cổ tích" quá mức khiến người xem khó bị thuyết phục.

Vào vai nghệ sĩ cá tính, độc lập, tạo hình của Khả Ngân trong phim khá ấn tượng, đặc biệt khi cô diện trang phục truyền thống Ấn Độ (Lehenga/Sari) ở đại cảnh đám cưới. Vai mẹ đơn thân là thử thách nhưng Khả Ngân cũng cho thấy diễn xuất trưởng thành ở một số phân cảnh đau khổ, dằn vặt với thân phận của con.

Cốt truyện yếu ớt đẩy phim vào tình cảnh ế vé.

Điểm trừ của nữ chính bộc lộ ở một số đoạn thoại tiếng Anh hoặc tương tác thoại đôi. Dù nỗ lực, Khả Ngân vẫn lép vế so với các diễn viên Ấn Độ vốn có phong cách diễn hình thể rất mạnh. Nhân vật Linh bị động, cam chịu nhiều hơn là thể hiện được đúng tính cách mạnh mẽ của phụ nữ Việt Nam hiện đại. Khả Ngân đôi chỗ bị Avneet Kaur (Simi) lấn lướt bởi diễn xuất sắc sảo, sinh động.

Chưa kể, rất khó để có phản ứng hóa học giữa Khả Ngân và Shantanu Masheshwari ở lần đầu hợp tác.

Vạn dặm yêu em đánh dấu lần trở lại màn ảnh rộng của Khả Ngân sau gần 5 năm, kể từ bộ phim Sám hối (2021). Ở địa hạt phim truyền hình, Khả Ngân tiến bộ rõ rệt sau 11 tháng 5 ngày hay Gia đình mình vui bất thình lình. Với những gì nữ diễn viên đã thể hiện, diễn xuất của Khả Ngân hoàn toàn có thể được thử thách ở kịch bản khó và có chiều sâu hơn Vạn dặm yêu em.

Nhìn tổng thể, Vạn dặm yêu em là bộ phim đẹp về hình ảnh, âm nhạc nhưng kịch bản không còn hợp thời, tạo cảm giác như phim dừng lại ở những năm 2000. Phim đơn thuần là câu chuyện cổ tích đầy yếu tố lý tưởng hóa và xa rời thực tế.