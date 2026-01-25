Phim của Thu Trang chuẩn bị rời rạp

Sau ba tuần ra rạp, bộ phim “Ai thương ai mến” do Thu Trang sản xuất sắp rời rạp với doanh thu khoảng 28 tỷ đồng. Con số không thấp nhưng là cú trượt nếu so với thành tích trước đây của nữ nghệ sĩ.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến 10h ngày 25/1, Ai thương ai mến chỉ còn 15 suất chiếu trên toàn quốc, bán được 33 vé, thu về vỏn vẹn 3,6 triệu đồng. Một ngày trước đó, phim cũng chỉ có 13 suất chiếu, bán 61 vé, doanh thu đạt 5,5 triệu đồng. Dự kiến phim sẽ rút khỏi rạp chiếu trong một vài ngày tới.

Tổng doanh thu hiện tại của phim dừng ở mức 28 tỷ đồng . Con số này không quá thấp nếu đặt cạnh một số dự án Việt ra rạp gần đây, song lại là bước thụt lùi rõ rệt của Thu Trang, nhất là khi phim điện ảnh đầu tay do cô sản xuất đạt doanh thu 211 tỷ đồng . Với việc Ai thương ai mến được Thu Trang thừa nhận là dự án cô đầu tư mạnh tay nhất từ trước đến nay, nguy cơ thua lỗ là điều khó tránh khỏi.

Thu Trang đóng chính trong bộ phim do cô làm đạo diễn.

Ai thương ai mến có doanh thu thấp nếu so với các tác phẩm ra rạp cùng thời điểm. Con kể ba nghe khởi chiếu từ ngày 16/1 hiện đã cán mốc 46 tỷ đồng . Thiên đường máu đạt doanh thu 123 tỷ đồng . Trong khi đó, Running Man Việt Nam mùa 3 nhanh chóng thu về 14,5 tỷ đồng chỉ sau hai ngày công chiếu.

So sánh này cho thấy Ai thương ai mến gặp khó trong việc cạnh tranh về sức hút lẫn độ lan tỏa truyền thông. Tác phẩm không tạo được hiệu ứng đủ mạnh để kéo khán giả ra rạp. Nội dung phim được đánh giá là an toàn, khó tạo tranh luận hay cảm xúc mạnh.

Chia sẻ về áp lực doanh thu, Thu Trang từng cho rằng đây là bài toán khó nhất của người làm phim. “Doanh thu là bài toán khó. Mình có thể kiểm soát quá trình sản xuất: kịch bản, diễn viên, quay dựng… nhưng ra rạp thì không kiểm soát được nữa. Tất cả phụ thuộc khán giả”, cô nói.

Nữ nghệ sĩ cho biết điều cô giữ lại cho mình là niềm tin vào chất lượng tác phẩm và khả năng chạm đến cảm xúc người xem. Cô không so sánh với ai, chỉ cần ‘hơn bản thân mình’ là đã thấy vui vì mình phát triển. Tuy nhiên cô cũng không muốn một bộ phim ra rạp mà bị thua lỗ.

Nhìn lại thành công của phim đầu tay, Thu Trang từng thừa nhận yếu tố may mắn đóng vai trò không nhỏ. “Tôi không tự tin đến mức nghĩ rằng, phim đầu tay mà đạt con số lớn là hoàn toàn do mình giỏi”, cô chia sẻ.