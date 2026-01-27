Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Triệu Vy bị tấn công

  • Thứ ba, 27/1/2026 09:54 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Triệu Vy không còn im lặng trước những tin đồn không chính xác về mình. Cô và anh trai liên tục khẳng định đang thu thập bằng chứng để khởi kiện.

Trang 163 đưa tin ngày 26/1, Triệu Vy đã chia sẻ lại bài đăng của anh trai Triệu Kiện, phủ nhận các tin tức nữ diễn viên tham gia đường dây rửa tiền bẩn, buôn bán người sang Myanmar.

Trước đó, có nhiều bài viết xuất hiện trên nền tảng mạng xã hội Weibo khẳng định vợ chồng Huỳnh Hữu Long - Triệu Vy, MC Lý Tương đều thuộc cùng một đường dây rửa tiền, làm ăn phi pháp và có liên quan đến việc bắt cóc bán người sang các khu lừa đảo tại Myanmar.

trieu vy anh 1

Triệu Vy bị gán tội rửa tiền, buôn người.

Các bài viết đặt câu hỏi về quá trình làm giàu của thương gia Huỳnh Hữu Long, chồng cũ của Triệu Vy khi hoạt động kinh doanh của người này không rõ ràng. Bên cạnh đó, họ còn khẳng định việc Triệu Vy kinh doanh rượu, mua các bất động sản tại nước ngoài là hành vi rửa tiền, muốn tẩy sạch nguồn gốc của số tiền bất chính. Mặt khác, Triệu Vy và chồng cũ còn đứng tên nhiều công ty riêng, thực chất không có hoạt động mà chỉ là công ty ma để hợp thức hóa các khoản lợi nhuận khổng lồ từ hành vi phạm pháp.

Tuy nhiên, anh trai của Triệu Vy là Triệu Kiện khẳng định các bài viết cố ý nhắm vào nữ diễn viên, thông tin không xác thực. Vì Triệu Vy là ngôi sao nên dễ dàng bị tổn thương, trở nên yếu ớt trước các tin đồn. Triệu Kiện khẳng định thời gian qua họ đã trình báo và khởi kiện tại Bắc Kinh, Thượng Hải.

"Trước cơn bạo lực mạng, Triệu Vy mới là người yếu thế thực sự. Những tài khoản tự truyền thông chuyên bịa đặt, xuyên tạc, mạt sát, phỉ báng ấy, được che chở dưới vỏ bọc của các pháp nhân công ty, gần như có thể tạo tin đồn gây tổn hại cho Triệu Vy với chi phí bằng không", Triệu Kiện lên tiếng.

Sau khi được anh trai bảo vệ, Triệu Vy cũng chia sẻ lại bài đăng, dưới phần bình luận cô khẳng định: "Việc khởi kiện vẫn luôn đang được tiến hành, nhưng quá trình thụ lý tương đối dài, nên chưa thể thấy hiệu quả ngay lập tức. Mong mọi người thấu hiểu và cảm thông".

trieu vy anh 2

Triệu Vy chủ động công khai việc ly hôn Huỳnh Hữu Long để tránh rắc rối.

Triệu Vy bất ngờ bị cấm sóng từ tháng 8/2021, từ đó có nhiều tin tức tiêu cực về cô nổ ra, để nhằm lý giải nguyên nhân nữ diễn viên bị phong sát.

Ngày 28/12/2024, Triệu Vy tuyên bố đã ly hôn chồng là doanh nhân Huỳnh Hữu Long từ vài năm trước. Nữ diễn viên không còn quan hệ gì với chồng cũ, nên cô không muốn dính vào những rắc rối tài chính của Huỳnh Hữu Long.

Đầu tháng 1, Triệu Vy bị cho là có dính líu đến đường dây buôn người và lừa đảo viễn thông tại Myanmar. Trang 163 đưa tin Huỳnh Hữu Long, chồng cũ Triệu Vy có một người em họ tên Xa Khải Luân có tiền án tiền sự nghiêm trọng, bị bắt khi đánh bạc tại quê nhà, sau đó ra nước ngoài làm ăn và liên quan đến đường dây lừa người Trung Quốc sang Thái Lan - Myanmar, bán vào các trại tập trung, huấn luyện họ thực hiện các cuộc gọi lừa đảo viễn thông, thu lợi hàng tỷ USD mỗi năm. Có thông tin năm 2022, Xa Khải Luân đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng Huỳnh Hữu Long cũng là người có liên quan tới những vụ lừa đảo viễn thông tại Myanmar. Sau khi kết hôn, Triệu Vy biết về việc làm ăn của chồng nhưng không ngăn cản mà còn cùng chồng đầu tư vào nơi đây.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

David Beckham gây chú ý

Cả gia đình Beckham vừa xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris. Các thành viên gây chú ý khi góp mặt ở sự kiện.

2 giờ trước

https://tienphong.vn/trieu-vy-bi-tan-cong-post1816080.tpo

Minh Vũ/Tiền Phong

triệu vy Triệu Vy triệu vy

  • Triệu Vy

    Triệu Vy

    Triệu Vy (Vicki Zhao) là nữ diễn viên, đạo diễn và ca sĩ người Trung Quốc. Cô được coi là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất ở Trung Quốc và khu vực nói tiếng Trung Quốc, và là một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất. Ở Việt Nam, Triệu Vy được biết đến nhiều nhất với vai Tiểu Yến Tử trong phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách.

    • Ngày sinh: 12/3/1976
    • Chiều cao: 1.66m
    • Phim nổi bật: Hoàn Châu cách cách 1 & 2, Cô em họ Cát Tường, Duyên phận năm 2000, Quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm, Tân dòng sông ly biệt, Họa Bì 1 & 2, Xích Bích, Hoa Mộc Lan, Lạc lối ở Hồng Kông
    • Album nhạc: Swallow, Magic of Love (1999), The Last Separation (2001), Afloat (2004), Double (2005), Angel's Suitcase (2007), We're All Great Directors (2009)

Đọc tiếp

Pham Thoai khac la hinh anh

Phạm Thoại khác lạ

09:50 26/1/2026 09:50 26/1/2026

0

Sau thời gian im ắng, Phạm Thoại bất ngờ hoạt động lại trên mạng xã hội. Anh xuất hiện với vẻ ngoài thay đổi.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý