Ý Nhi nói về tin sắp cưới

  Thứ ba, 27/1/2026 17:50 (GMT+7)
Hoa hậu Ý Nhi vướng tin sắp cưới bạn trai Anh Kiệt sau clip đăng tải gần đây. Song người đẹp lên tiếng phủ nhận.

Mới đây, Ý Nhi gây chú ý khi đăng tải clip "bắt trend" trên mạng xã hội. Trong đó, hoa hậu diện áo dài và làm động tác trên nền nhạc: "Rằng thì là mạ em thích lấy chồng miền Trung/Bão giông khô hạn, em vẫn cứ thương tới cùng/Chẳng ngại đường xá, theo người ấy về nhà/Chồng em quá thật thà, quyết yêu rồi không tha". Ở phần chú thích, cô viết thêm: "Cụ thể là trai xứ Nẫu". Động thái của Ý Nhi vướng bàn tán. Không ít dân mạng cho rằng hoa hậu sắp cưới bạn trai Anh Kiệt. Thậm chí, dưới phần bình luận, một số tài khoản mạng còn nhắc tên Anh Kiệt.

Đại diện của Ý Nhi phủ nhận thông tin cô sắp cưới. Người này cho biết hoa hậu hiện tại vẫn tập trung cho việc học tại Australia.

y nhi anh 1

Ý Nhi và Anh Kiệt trải qua nhiều năm gắn bó.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ý Nhi và Anh Kiệt trải qua 9 năm gắn bó. Hoa hậu công khai mối quan hệ với bạn trai ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Sau khi đăng quang, cô có một số phát ngôn gây tranh luận về chuyện tình cảm. Sau đó, cô tạm dừng hoạt động để tới Australia du học. Trong suốt thời gian đó, Anh Kiệt vẫn ở bên động viên.

Giữa năm 2025, thông tin Hoa hậu Ý Nhi chia tay bạn trai Anh Kiệt xôn xao dư luận. Lý do là trong các hoạt động quan trọng vào thời điểm đó của nàng hậu như tới Ấn Độ để thi Hoa hậu Thế giới hay trở về Việt Nam sau khi kết thúc cuộc thi, bạn trai đều vắng mặt. Thậm chí, thông tin Ý Nhi hẹn hò nam vương Tuấn Ngọc còn lan truyền trên mạng xã hội.

Sau đó, nàng hậu lên tiếng khẳng định mối quan hệ giữa cô và Anh Kiệt vẫn bình thường.

"Chuyện tình cảm của Nhi và Kiệt vẫn bình thường, cả hai đều động viên nhau trên con đường phát triển bản thân. Tuy nhiên, hiện tại Nhi và Kiệt muốn được quý khán giả quan tâm nhiều hơn về phần công việc của Nhi. Cả hai xin phép giữ chuyện tình cảm ở một góc riêng tư để công việc và tình cảm đều phát triển thuận lợi. Cuối cùng, Ý Nhi mong quý khán giả hiểu và tiếp tục theo dõi chặng hành trình sắp tới của Ý Nhi", cô cho biết.

