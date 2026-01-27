Ai đủ sức 'hất cẳng' Hòa Minzy

Với cú nổ "Bắc Bling", Hòa Minzy được dự đoán thâu tóm nhiều giải thưởng ở Làn sóng xanh 2025. Song, với hạng mục Nữ ca sĩ/rapper của năm, cô sẽ gặp cản trở là Phương Mỹ Chi.

Không Sơn Tùng M-TP và chẳng HIEUTHUHAI, Làn sóng xanh 2025 là đường đua chứng kiến sự áp đảo của Hòa Minzy với 8 đề cử. Trong số đó, hạng mục chủ chốt mà Hòa Minzy đứng trước cơ hội được xướng tên là Nữ ca sĩ/rapper của năm. Với hạng mục Nam ca sĩ/rapper của năm, SOOBIN, Quang Hùng MasterD, Đức Phúc, Nguyễn Hùng và Tùng Dương sẽ cạnh tranh quyết liệt cho từng phiếu bầu.

Hòa Minzy trải qua một năm bùng nổ với Bắc Bling (MV đạt 288 triệu view tình đến ngày 27/1). Sau đó, MV Nỗi đau giữa hòa bình (nhạc phim Mưa đỏ) của Hòa Minzy cũng từng thống trị tuyệt đối đường đua “trending”. Với Bắc Bling, các hạng mục giải thưởng như Ca khúc của năm, Sự kết hợp xuất sắc, MV của năm đã nằm chắc trong tay Hòa Minzy. Và với Bắc Bling, Hòa Minzy chiếm thế thượng phong ở cuộc đua Nữ ca sĩ/rapper của năm.

Chỉ Phương Mỹ Chi có cửa đấu Hòa Minzy

Một trong 2 hạng mục quan trọng nhất ở Làn sóng xanh - Nữ ca sĩ/rapper của năm - gọi tên các ứng viên là Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Min, Văn Mai Hương và Đông Nhi. Đông Nhi và Min không có cơ hội ở cuộc cạnh tranh này. Bộ ba Văn Mai Hương, Min và Phương Mỹ Chi đều hoạt động tích cực, bùng nổ trong năm, đều xứng đáng được tôn vinh. Song, khi đặt lên bàn cân ở cuộc đua quyết định, Văn Mai Hương thất thế so với 2 người còn lại.

Trong năm 2025, Văn Mai Hương phát hành 2 sản phẩm lớn là MV Vườn hồng và MV Ướt lòng. MV Vườn hồng là sản phẩm chủ lực của Văn Mai Hương khi kết hợp với Chi Pu và Hà Trần, là điểm bứt phá trước ngày phát hành album Giai nhân. Tuy nhiên, MV Vườn hồng không bùng nổ như kỳ vọng, chỉ hút gần 2 triệu view sau 2 tháng. Trước đó, MV Ướt lòng ra mắt và thu về thành tích ở mức trung bình.

Hòa Minzy và Phương Mỹ Chi cạnh tranh ở Làn sóng xanh 2025.

Thành tích của Hòa Minzy và Phương Mỹ Chi vượt lên tất cả ca sĩ/rapper nữ trong năm. Với Hòa Minzy, MV Bắc Bling tạo ra cơn sốt mạnh nhất kể từ ngày Hãy trao cho anh (Sơn Tùng) và Sóng gió (Jack, K-ICM) gây sốt nhạc Việt vào năm 2019. Bắc Bling thành công ở đường đua âm nhạc, đồng thời có giá trị quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam và từ đó được khán giả ở nhiều độ tuổi đón nhận. Thời gian qua, Bắc Bling cũng càn quét nhiều giải thưởng ở các lễ trao giải, gần nhất có Tinh hoa Việt và Ngôi sao xanh.

Phương Mỹ Chi không có sản phẩm bùng nổ mạnh mẽ như Bắc Bling. Tuy nhiên, Phương Mỹ Chi khác biệt Hòa Minzy ở chỗ, cô hoạt động bền bỉ xuyên suốt năm. Kể từ tháng 6/2025, Phương Mỹ Chi liên tiếp bùng nổ từ hành trình ở Sing! Asia (Á quân 2), Em xinh "say hi" (quán quân). Từ bước đệm game show, Phương Mỹ Chi chạy show liên tục, trước khi kết thúc năm bằng mini concert để lại dấu ấn.

Hòa Minzy và Phương Mỹ Chi đều làm được điều quan trọng nhất là dùng tâm nhạc tạo ra hiệu ứng xã hội. Từ MV Bắc Bling, Bắc Ninh thành địa danh hot. Phương Mỹ Chi thành niềm tự hào khi “mang chuông đi đánh xứ người” thành công, sánh vai cùng những ca sĩ hot châu Á. Nhìn ở góc độ nào, việc bỏ phiếu chọn Hòa Minzy hay Phương Mỹ Chi đều là quyết định cân não ở Làn sóng xanh 2025.

Nguyễn Hùng có tạo bất ngờ?

Trong năm 2025, Nguyễn Hùng thành hiện tượng từ 2 cơn sốt Phép màu và Còn gì đẹp hơn. Từ vị trí của một ca sĩ indie ít tên tuổi, Nguyễn Hùng làm nên 2 cú nổ liên tiếp, đưa tên tuổi của mình bước vào hàng ngũ ngôi sao mới của nhạc Việt. Bước tiến thần tốc ấy đưa Nguyễn Hùng góp mặt ở cuộc đua Nam ca sĩ/rapper của năm cùng các ứng viên nặng ký như SOOBIN, Quang Hùng MasterD, Đức Phúc và Tùng Dương.

So với hạng mục Nữ ca sĩ/rapper của năm, Nam ca sĩ/rapper của năm khó đoán hơn hẳn. Nhìn vào cục diện đường đua, mọi ứng viên đều có thành tựu trong năm 2025. Nguyễn Hùng, Tùng Dương và Quang Hùng MasterD nổi bật ở thành tích nhạc số, đều có bản hit tạo tiếng vang trên thị trường một năm qua. SOOBIN thì oanh tạc mọi mặt trận với điểm nhấn tổ chức 3 đêm concert thành công. Đức Phúc trải qua một năm không thành công ở đường đua âm nhạc nhưng giành quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision.

Nguyễn Hùng là hiện tượng thị trường nhạc Việt 2025.

Năm ngoái, HIEUTHUHAI thắng giải ca sĩ/rapper của năm. HIEUTHUHAI vượt qua Sơn Tùng M-TP, Captain Boy, Jsol và Rhyder nhờ các thành tích nổi bật như giành quán quân Anh trai "say hi", dẫn đầu thành tích nhạc số trên Spotify. Từ hiệu ứng game show, thành tích nhạc số và cả tranh cãi, HIEUTHUHAI liên tục được nhắc đến trên mạng. Sơn Tùng M-TP có MV thành công nhất trong năm 2024 nhưng thất bại trước HIEUTHUHAI.

Trở lại cuộc đua Làn sóng xanh năm 2025, SOOBIN là cái tên mạnh toàn diện với thành tích nhạc số ổn định, là gương mặt phủ sóng mạng xã hội và tổ chức được 3 live concert cá nhân bán hết vé.

Sau SOOBIN là Tùng Dương, người đã tạo bản hit Tái sinh làm khuynh đảo nhạc Việt dịp cuối năm 2024, đầu năm 2025. Trong năm 2025, Tùng Dương góp mặt ở loạt sự kiện âm nhạc quan trọng, đặc biệt là các chương trình nghệ thuật chính luận, giúp lan tỏa âm nhạc hàn lâm, chính thống đến khán giả trẻ.

Nguyễn Hùng khó có cơ hội làm nên bất ngờ ở đề cử Nam ca sĩ/rapper của năm. Thay vào đó, giọng ca Phép màu đang chiếm thế thượng phong ở cuộc đua Gương mặt mới xuất sắc và Bài hát hiện tượng (Còn gì đẹp hơn).

Đường đua Làn sóng xanh 2025 có thêm 2 hạng mục được dự đoán cạnh tranh kịch tính. Đó là MV của năm và Sự kết hợp xuất sắc.

Bắc Bling, Dù cho tận thế, Made in Vietnam, Mục hạ vô nhân và Nỗi đau giữa hòa bình đang cạnh tranh cho giải MV của năm. Trừ Nỗi đau giữa hòa bình, phần còn lại đều là những MV “tiền tỷ” đắt đỏ. Bắc Bling dưới bàn tay cầm trịch của Nhu Đặng được đánh giá cao. Song, MV Made in Vietnam và Mục hạ vô nhân ấn tượng không kém, từ sự pha trộn giữa bối cảnh quay truyền thống và hiện đại.

Ở hạng mục Sự kết hợp xuất sắc, bộ ba Hòa Minzy, Xuân Hinh, Tuấn Cry cạnh tranh với Cay (Khắc Hưng, Jimmii Nguyễn), Mục hạ vô nhân (SOOBIN, Huỳnh Tú, Binz), Made in Vietnam (DTAP, Thanh Hoa, Trúc Nhân, Phương Mỹ Chi) và Vườn hồng (J4RDIN, Dlight, Văn Mai Hương, Chi Pu, Hà Trần).