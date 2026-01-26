Phương Anh Đào đấu Pháo

Gương mặt mới của màn ảnh Việt 2026 không ai khác là rapper Pháo. Cô là nữ chính trong bộ phim điện ảnh Thỏ ơi đến từ Trấn Thành. Lý giải việc chọn Pháo, đạo diễn Trấn Thành cho biết: "Cô ấy tham gia casting một cách đàng hoàng, không hề chọn theo cảm tính. Tôi đưa cho cô ấy một phân đoạn để thử vai và Pháo cũng như tất cả những người khác, tự mình bước vào casting bằng năng lực của bản thân. Ai cũng bình đẳng như nhau. Tôi tin mình không chọn sai người. Pháo đã không làm tôi thất vọng".