Phương Anh Đào đấu Pháo

|
Bốn dự án phim Tết Nguyên đán 2026 đã công bố xong dàn diễn viên chính. Trong đó, Báu vật trời cho đánh dấu sự trở lại của Phương Anh Đào sau Mai (Trấn Thành). Dự án do Lê Thanh Sơn cầm trịch, kể về câu chuyện của Ngọc (Phương Anh Đào) - một người mẹ đơn thân mạnh mẽ nhưng cũng chất chứa nhiều tổn thương sau những biến cố trong cuộc sống. Cô gặp Hồng (Tuấn Trần) - một chàng trai làm dịch vụ du lịch, tại một làng chài ven biển.
Ngọc là phụ nữ thông minh, lanh lợi. Cô sống thực tế, thận trọng, có trách nhiệm, đôi khi hơi bi quan. Nhân vật Ngọc có nhiều nét tương đồng với Mai trong bộ phim cùng tên mà Phương Anh Đào từng thử sức và thành công trước đó. Ngoài ra, việc cô tiếp tục hợp tác với Tuấn Trần, cũng khiến một bộ phận khán giả tò mò liệu rằng cả hai sẽ vượt qua cái bóng của "Mai - Sâu" ra sao. Báu vật trời cho do đó cũng là bài toán khó cho Phương Anh Đào trong lần trở lại đường đua phim Tết 2026.
|
Một mỹ nhân khác trong Báu vật trời cho là Tạ Lâm. Cô đảm nhận vai Kim, vợ Tiền, là bà chủ của một khách sạn ở làng chài. Kim yêu chồng nhưng tính cách nóng nảy và ghen tuông. Những năm qua, Tạ Lâm góp mặt ở nhiều dự án, trong đó có 3 phần phim Lật mặt của Lý Hải, gần nhất là Nhà hai chủ.
|
Gương mặt mới của màn ảnh Việt 2026 không ai khác là rapper Pháo. Cô là nữ chính trong bộ phim điện ảnh Thỏ ơi đến từ Trấn Thành. Lý giải việc chọn Pháo, đạo diễn Trấn Thành cho biết: "Cô ấy tham gia casting một cách đàng hoàng, không hề chọn theo cảm tính. Tôi đưa cho cô ấy một phân đoạn để thử vai và Pháo cũng như tất cả những người khác, tự mình bước vào casting bằng năng lực của bản thân. Ai cũng bình đẳng như nhau. Tôi tin mình không chọn sai người. Pháo đã không làm tôi thất vọng".
Tuy vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Thỏ ơi chưa công bố trailer. Vì thế, nhân vật của Pháo trong bộ phim cũng chưa được khắc họa rõ nét. Trước đây, Pháo được biết đến là rapper. Cô được biết đến qua bản nhạc Hai phút hơn và chương trình King of Rap. Vừa qua, cô tham gia show Em xinh "say hi" và là khách mời chương trình Running Man Vietnam mùa 3.
Lyly cũng lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Cô đảm nhận vai Hải Linh. Trong teaser của Thỏ ơi, Hải Linh là người dẫn dắt talk show khai thác về đời tư của nhiều nhân vật, từ đó mở ra câu chuyện của các khách mời. Nổi bật trong đó là lời chia sẻ của Thỏ (Pháo) về việc bị bạn trai uy hiếp và thao túng tâm lý, khó có thể thoát khỏi mối quan hệ độc hại.
|
Trong dàn mỹ nhân của phim điện ảnh Thỏ ơi, Văn Mai Hương cũng tham gia vai chính. Tại sự kiện showcase, nữ ca sĩ cho biết sau 16 năm theo đuổi công việc ca hát, cô muốn thay đổi, làm mới bản thân. Vì thế, Văn Mai Hương xem dự án này là cơ duyên để thử sức với điện ảnh. "Tôi là người rất mê phim. Thỏ ơi là sự may mắn của tôi. Tôi hy vọng vai của mình mang đến bất ngờ cho khán giả trong mùa Tết năm nay", ca sĩ bày tỏ.
|
Đối đầu với Pháo, Phương Anh Đào là Minh Anh của Nhà ba tôi một phòng. Trong phim, cô thủ vai An, con gái của ông Thạch (Trường Giang). Khi trưởng thành, An có nhiều mâu thuẫn, khoảng cách với người ba. An mộng mơ, thích sáng tạo và khám phá thời trang. Song ông An cả đời gắn bó với nghề làm mắm truyền thống, luôn đau đáu giữ gìn những giá trị quê hương. Sự khác biệt trong cách nghĩ, lối sống và định hướng tương lai khiến mối quan hệ cha - con vốn êm ấm dần xuất hiện những rạn nứt.
|
Nhà ba tôi một phòng là dự án điện ảnh lớn đối với diễn viên 18 tuổi. Trước đó, cô được yêu mến sau bộ phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu của Victor Vũ. Minh Anh sở hữu vẻ ngoài trong sáng, tươi trẻ và rạng rỡ.
Muốn vượt qua khó khăn, chúng ta phải có cái nhìn chính xác và thẳng thắn về những thử thách mà mình phải đối mặt. Cuốn sách Cố gắng đúng cách để thành công của tác giả Vương Nam tập hợp nhiều kinh nghiệm hữu ích để đương đầu với hàng loạt chông gai mà bạn đọc trẻ có thể gặp trên con đường lập nghiệp và khẳng định bản thân.