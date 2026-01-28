Chi Pu thân mật bên mỹ nhân Trung Quốc

Chi Pu gây chú ý khi góp mặt tại concert của Ella ở Thượng Hải (Trung Quốc). Cô vui mừng hội ngộ đàn chị tại hậu trường.

Trên kênh cá nhân, Chi Pu vừa đăng tải clip ghi lại loạt khoảnh khắc tại concert của Ella Trần Gia Hoa diễn ra ở Thượng Hải (Trung Quốc). Cô vui mừng khi gặp lại các đồng nghiệp sau chương trình Đạp gió 2023 như Trương Gia Nghê, Triệu Lệ Na... Họ ôm nhau, nói chuyện vui vẻ bằng tiếng Trung Quốc.

Sau đó, cả nhóm cùng xuất hiện trên khán đài và cổ vũ nồng nhiệt khi Ella trình diễn. Kết thúc concert, Chi Pu gặp Ella ở hậu trường. Cả hai bất ngờ hôn môi nhẹ.

Clip ghi lại khoảnh khắc này thu hút lượng xem lớn cùng nhiều bình luận từ dân mạng.

Chi Pu hội ngộ các đồng nghiệp tại Trung Quốc. Ảnh: FBNV.

Chi Pu và Ella thân thiết từ chương trình Đạp gió 2023. Cả hai từng chung đội. Thậm chí, Ella còn đăng ảnh Chi Pu trên trang cá nhân và dành lời khen cho nữ ca sĩ. "Chi Pu nói em ấy là fan của tôi, thật bất ngờ. Em ấy là cô gái xinh đẹp và có thực lực đến từ Việt Nam. Mọi người đã xem sân khấu mở màn của Chi Pu chưa? Màn biến hình của em ấy rất tuyệt, đẹp như đoá hồng đỏ", Ella bày tỏ. Trong khi Chi Pu cho biết Ella là thần tượng nhiều năm của cô. Sau khi Đạp gió kết thúc, cả hai vẫn giữ kết nối.

Ella Trần Gia Hoa sinh năm 1981 là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng bậc nhất tại Đài Loan. Cô là thành viên nhóm nhạc S.H.E, một trong hai nhóm nhạc nữ thành công nhất tại giới giải trí Hoa ngữ, bên cạnh Twins của Hong Kong. Cô từng làm giám khảo cho các show tuyển chọn thần tượng Trung Quốc như Idol Producer (mùa 3), King of Masked Singer China...

Ella cũng là diễn viên nổi bật trong thời kỳ phim thần tượng Đài Loan làm mưa làm gió châu Á những năm 2000 với những tác phẩm như Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ, Hoa hồng tình yêu, Chân mệnh thiên nữ, Tình yêu chợt đến...