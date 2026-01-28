Tăng Duy Tân đăng ảnh tình tứ với Bích Phương

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ nhân bản hit "Cắt đôi nỗi sầu" được cho là công khai chuyện tình cảm khi đăng loạt ảnh bên Bích Phương vào trưa 28/1.

Thông qua trang cá nhân, Tăng Duy Tân gây chú ý khi đăng ảnh Bích Phương. Cả hai rạng rỡ, tình tứ trong chuyến nghỉ dưỡng ở Phú Quốc. Tăng Duy Tân cầm túi cho Bích Phương và chụp lại một số khoảnh khắc khi cô dạo chơi trên bãi biển.

Bài đăng không có dòng chú thích. Đông đảo fan của cả hai để lại nhiều tương tác, bình luận. Không ít người hâm mộ cho rằng đây là động thái công khai bạn gái của Tăng Duy Tân. Họ bày tỏ sự thích thú và mong cặp đôi sớm tổ chức lễ cưới.

bich phuong anh 1

Tăng Duy Tân đăng ảnh bên Bích Phương. Ảnh: @tangduytan.

Trước đó, tài khoản của Bích Phương cũng đăng ảnh tình cảm bên Tăng Duy Tân. Hình ảnh được chụp vào dịp Giáng sinh năm 2024. Kèm theo bức ảnh là chú thích: "Tôi là Phí Quỳnh Anh đang cầm máy của Bùi Thị Bích Phương và đây là bức ảnh trong ví một người đàn ông nọ".

Đầu năm 2024, Tăng Duy Tân và Bích Phương vướng nghi vấn hẹn hò. Thời điểm đó, thậm chí có thông tin cả hai đã sống chung với nhau. Tin tức gây bàn tán nhưng người trong cuộc giữ im lặng.

bich phuong anh 2

Thời gian qua, cả hai thoải mái hơn khi chia sẻ khoảnh khắc bên nhau. Ảnh: @tangduytan.

Thời gian qua, cả hai đồng hành trong một số dự án. Sau Nâng chén tiêu sầu, hai người tiếp tục hợp tác trong album mang tên Khu vườn tình gồm 10 track nhạc của Tăng Duy Tân. Không chỉ góp giọng ở ca khúc chủ đề Ikigai, Bích Phương còn xuất hiện trong MV.

Đến concert Em xinh "say hi" diễn ra ở Hà Nội năm ngoái, Tăng Duy Tân xuất hiện để hỗ trợ tiết mục của team Bích Phương. Sau khi tiết mục kết thúc, khán giả liên tục reo hò: "Tăng Duy Phương" hay "Hôn đi". Trước phản ứng của khán giả, Bích Phương nói với các em xinh khác: "Ui sợ quá, dìu chị với".

Ngoài ra, trên Instagram, tài khoản của Tăng Duy Tân được phát hiện chỉ theo dõi một mình Bích Phương.

Tăng Duy Tân được phát hiện xưng "anh" với Bích Phương dù kém tuổi. Khi Trấn Thành yêu cầu Tăng Duy Tân chia sẻ suy nghĩ sau quá trình làm việc chung với các em xinh, đặc biệt Bích Phương, Tăng Duy Tân trả lời: "Nếu được cho chọn lại, em vẫn muốn được làm việc với 4 cô gái này. Đặc biệt, em cảm thấy rất may mắn khi vào đội của Phương" Lúc này, Bích Phương thốt lên: "Ngại, Ngượng".

