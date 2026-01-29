Á hậu Hoàng My giữa thông tin chia tay bạn trai Việt kiều

Hoàng My vừa chia sẻ thông tin chia tay bạn trai Việt kiều sau nhiều năm gắn bó. Hiện cô sống ở Áo cùng con gái.

Trên trang cá nhân sáng 29/1, Á hậu Vũ Hoàng My đăng tải bức ảnh bên con gái Ayla ở Áo. Hai mẹ con cùng đi dạo trong một khu rừng mát mẻ. Cô chia sẻ: "Con đường phía trước sẽ có em, có mẹ và bình yên".

Trước khi thông báo chia tay bạn trai Việt kiều, Hoàng My thường có nhiều bài đăng tâm trạng trên trang cá nhân. Lần gần nhất cô chia sẻ hình ảnh nửa kia là vào giữa tháng 11/2025. Khi đó, Hoàng My đăng ảnh ba thành viên cùng chúc mừng sinh nhật nhân dịp cô bước sang tuổi mới.

Á hậu Hoàng My cho biết đã chia tay bạn trai Việt kiều.

Thời gian gần đây, cô chủ yếu chia sẻ ảnh của con gái đầu lòng. Hai mẹ con hiện sống ở Áo. Thời gian rảnh rỗi, cô thường đưa con gái đi du lịch ở nhiều nơi.

Á hậu Hoàng My công khai có bạn trai Việt kiều từ tháng 2/2023. Thời điểm đó, cô đăng ảnh chụp cùng bạn trai nhưng giấu mặt.

Ngày 13/4/2024, á hậu xác nhận thông tin sinh con đầu lòng và viết: "Con gái bé bỏng của mẹ. Cảm ơn con đã đến để mẹ được biết thứ tình yêu có sức mạnh lớn nhất thế giới là gì". Vũ Hoàng My sinh con gái đầu lòng Ayla vào đêm 5/4/2024, bằng phương pháp sinh thường. Em bé khi chào đời nặng 3,5 kg.

Vũ Hoàng My là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Năm 2022, cô ngồi ghế giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, bên cạnh H'Hen Niê, Vũ Thu Phương, Hà Anh.

Cùng năm, cô đồng hành với Kim Duyên trong chuyến đi Israel để thi Miss Universe. Trước đó, năm 2021, á hậu tham gia đội tình nguyện viên nghệ sĩ, hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và giúp người dân TP.HCM.

Ngoài lĩnh vực sắc đẹp, Hoàng My yêu thích phim ảnh. Cô từng học làm phim tại New York Film Academy (Mỹ).