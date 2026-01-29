Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Á hậu Hoàng My giữa thông tin chia tay bạn trai Việt kiều

  • Thứ năm, 29/1/2026 09:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hoàng My vừa chia sẻ thông tin chia tay bạn trai Việt kiều sau nhiều năm gắn bó. Hiện cô sống ở Áo cùng con gái.

Trên trang cá nhân sáng 29/1, Á hậu Vũ Hoàng My đăng tải bức ảnh bên con gái Ayla ở Áo. Hai mẹ con cùng đi dạo trong một khu rừng mát mẻ. Cô chia sẻ: "Con đường phía trước sẽ có em, có mẹ và bình yên".

Trước khi thông báo chia tay bạn trai Việt kiều, Hoàng My thường có nhiều bài đăng tâm trạng trên trang cá nhân. Lần gần nhất cô chia sẻ hình ảnh nửa kia là vào giữa tháng 11/2025. Khi đó, Hoàng My đăng ảnh ba thành viên cùng chúc mừng sinh nhật nhân dịp cô bước sang tuổi mới.

Á hậu Hoàng My cho biết đã chia tay bạn trai Việt kiều.

Thời gian gần đây, cô chủ yếu chia sẻ ảnh của con gái đầu lòng. Hai mẹ con hiện sống ở Áo. Thời gian rảnh rỗi, cô thường đưa con gái đi du lịch ở nhiều nơi.

Á hậu Hoàng My công khai có bạn trai Việt kiều từ tháng 2/2023. Thời điểm đó, cô đăng ảnh chụp cùng bạn trai nhưng giấu mặt.

Ngày 13/4/2024, á hậu xác nhận thông tin sinh con đầu lòng và viết: "Con gái bé bỏng của mẹ. Cảm ơn con đã đến để mẹ được biết thứ tình yêu có sức mạnh lớn nhất thế giới là gì". Vũ Hoàng My sinh con gái đầu lòng Ayla vào đêm 5/4/2024, bằng phương pháp sinh thường. Em bé khi chào đời nặng 3,5 kg.

Vũ Hoàng My là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Năm 2022, cô ngồi ghế giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, bên cạnh H'Hen Niê, Vũ Thu Phương, Hà Anh.

Cùng năm, cô đồng hành với Kim Duyên trong chuyến đi Israel để thi Miss Universe. Trước đó, năm 2021, á hậu tham gia đội tình nguyện viên nghệ sĩ, hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và giúp người dân TP.HCM.

Ngoài lĩnh vực sắc đẹp, Hoàng My yêu thích phim ảnh. Cô từng học làm phim tại New York Film Academy (Mỹ).

Chuyên mục Giải trí giới thiệu cuốn Hollywood: The Oral History. Đây là cuốn sách đầy ắp những câu chuyện trên phim trường, chi tiết kỹ thuật, giai thoại hài hước về các diễn viên, chiến lược của các nhà điều hành hãng phim hay sự phàn nàn về các nhà phê bình.

  • Hoàng My

    Vũ Thị Hoàng My là Á hậu I Hoa hậu Việt Nam 2010, một vận động viên thể thao, nhà hoạt động xã hội và một nhà làm phim. Cô là đại diện đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Việt Nam tham dự hai cuộc thi lớn nhất hành tinh, Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012.

    • Ngày sinh: 13/11/1988
    • Nơi sinh: Đồng Nai
    • Chiều cao: 1.73m
    • Danh hiệu: Á hậu 1 Miss Vietnam 2010
    • Cỡ giày: 38

  • H'Hen Niê

    H'Hen Niê

    H'Hen Niê là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017, cô là người đồng bào dân tộc thiểu số đầu tiên tại Việt Nam giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ. Năm 2018, H'Hen Niê sẽ chính thức đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới.

    • Ngày sinh: 15/5/1992
    • Nơi sinh: Buôn Sứt M’đưng, Cư Suê, Cư M'gar, Đắk Lắk
    • Chiều cao: 1,73 m

  • Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ

    Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế, được điều hành bởi Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ có trụ sở tại Mỹ. Cuộc thi được bắt đầu vào năm 1952 do công ty quần áo Pacific Mills ở California sáng lập. Năm 2015, cuộc thi này thuộc về WME/IMG cùng với cuộc thi Hoa hậu Mỹ (Miss USA) và Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ (Miss Teen USA).

    • Thành lập: 1952
    • Trụ sở: New York, Mỹ

