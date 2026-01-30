Cô gái Nga 18 tuổi đăng quang Hoa hậu Liên lục địa

Varvara Yakovenko từng chia sẻ cô thích làm thiện nguyện, hoạt động xã hội với mong muốn làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn bằng những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa. Người đẹp hy vọng truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ tin vào chính mình thông qua việc chia sẻ kiến thức và trải nghiệm của chính mình. Hoa hậu ủng hộ các sáng kiến sáng tạo và giáo dục giúp giới trẻ khám phá tiềm năng của họ.