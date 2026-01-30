Cô gái Nga 18 tuổi đăng quang Hoa hậu Liên lục địa

Mỹ nhân 18 tuổi vượt qua gần 50 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới để giành vương miện Miss Intercontinenal 2025 (Hoa hậu Liên lục địa). Varvara Yakovenko rạng rỡ trong khoảnh khắc đăng quang. Cô nhận vương miện từ người tiền nhiệm - Hoa hậu Maria Cepero.
|
Chiến thắng của Varvara Yakovenko được đánh giá thuyết phục. Cô là ứng viên sáng giá cho vương miện hoa hậu từ những vòng ngoài. Các chuyên trang sắc đẹp thế giới đánh giá cao mỹ nhân 18 tuổi. Varvara Yakovenko cũng thể hiện phong độ ổn định trong đêm chung kết. Cô ghi dấu ấn nhờ ngoại hình đẹp, khuôn mặt sắc nét và kỹ năng trình diễn tự tin.
Tân Hoa hậu Liên lục địa đến từ Nga. Cô hiện là sinh viên và người mẫu tự do tại quê nhà. Hoa hậu biết chơi nhạc cụ, thích tập yoga, pilates, khiêu vũ và đi du lịch.
Varvara Yakovenko từng chia sẻ cô thích làm thiện nguyện, hoạt động xã hội với mong muốn làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn bằng những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa. Người đẹp hy vọng truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ tin vào chính mình thông qua việc chia sẻ kiến thức và trải nghiệm của chính mình. Hoa hậu ủng hộ các sáng kiến sáng tạo và giáo dục giúp giới trẻ khám phá tiềm năng của họ.
|
Người đẹp tiết lộ ước mơ khám phá thế giới và không ngừng học hỏi mỗi ngày. Cô cũng thích kết nối với thiên nhiên qua những lần đi bộ, du lịch. Ngoài ra, Varvara Yakovenko còn chăm chỉ đọc sách.
"Tỏa sáng để truyền cảm hứng cho người khác" là phương châm sống của hoa hậu. Trên trang cá nhân, Varvara Yakovenko thích cập nhật những khoảnh khắc đời thường, công việc và trải nghiệm ở các cuộc thi sắc đẹp.
Sắc vóc gợi cảm của tân Hoa hậu Liên lục địa. Miss Intercontinental là cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn thứ 8 trên thế giới, theo nhận định của Missosology. Tại mùa giải năm nay, đại diện Việt Nam là Thu Ngân trắng tay.
