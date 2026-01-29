Trấn Thành trượt giải Mai Vàng 2025

Chiến thắng của Vũ Mạnh Cường trước Trấn Thành, Anh Tuấn, Phí Linh tại giải Mai Vàng 2025 gây tranh luận.

Tối 29/1, Mai Vàng 2025 diễn ra tại TP.HCM quy tụ nhiều diễn viên, ca sĩ trên cả nước. Lễ trao giải gồm 16 hạng mục chính thuộc nhiều lĩnh vực như phim truyền hình, điện ảnh, sân khấu, âm nhạc... Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao thêm ba hạng mục do Hội đồng nghệ thuật, ban chỉ đạo xét chọn, nhằm ghi nhận đóng góp nổi bật cho hành trình phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Ở hạng mục Người dẫn chương trình xuất sắc, Vũ Mạnh Cường bất ngờ giành cúp vàng. Anh "đánh bại" Trấn Thành, Phí Linh, Anh Tuấn và Nguyên Khang chung bảng đề cử, để nhận giải thưởng cao nhất. Kết quả này đang gây tranh luận trên các nền tảng, diễn đàn. Vũ Mạnh Cường đồng thời cũng là MC, dẫn dắt lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31.

Vũ Mạnh Cường bất ngờ giành giải Người dẫn chương trình xuất sắc. Ảnh: BTC.

Về âm nhạc, các giải thưởng quan trọng nhất gồm MV được yêu thích nhất thuộc về Bắc Bling (Hòa Minzy); Ca sĩ của năm được trao cho Tùng Dương. Trong khi Nam/nữ ca sĩ được yêu thích nhất lần lượt thuộc về Soobin và Hòa Minzy.

Soobin xúc động khi nhận cúp vàng. Nam ca sĩ cảm ơn gia đình, công ty quản lý, cộng đồng fan và khán giả đã luôn yêu thương, ủng hộ anh. "Tôi sẽ tiếp tục giữ vững phong độ như vậy, để cống hiến cho đất nước, âm nhạc, khán giả", anh bày tỏ.

Giải thưởng được quan tâm nhất ở mảng điện ảnh là bộ phim được yêu thích nhất thuộc về Mưa đỏ (Đặng Thái Huyền). Trên sân khấu, nữ đạo diễn chia sẻ: "Thay mặt Điện ảnh Quân đội, ê-kíp thực hiện, tôi xin gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức Mai Vàng. Giờ phút này, tôi chỉ ước giá mà anh em thực hiện bộ phim có mặt đông đủ để cùng nhận giải thưởng này. Chúng tôi gửi lời tri ân tới các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống. Trân trọng cảm ơn".

Đây là "cú poker" của Mưa đỏ tại các lễ trao giải trong năm 2025. Trước đó, phim càn quét các giải thưởng ở LHP Việt Nam 2025, Ngôi sao xanh và Cánh diều vàng.

Hạng mục Nam/nữ diễn viên viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất lần lượt được trao cho Liên Bỉnh Phát và Băng Di. Cả hai cùng gửi lời cảm ơn tới đạo diễn, ê-kíp thực hiện dự án và khán giả đã theo dõi, ủng hộ. Ngoài ra, Liên Bỉnh Phát còn nhắc tới bạn gái Ngọc Kayla và cho biết giờ phút này muốn chia sẻ niềm vui tới người đã đồng hành với anh nhiều năm qua.

Ban tổ chức cũng trao giải Diễn viên hài được yêu thích nhất cho Duy Khánh. Lâm Vỹ Dạ giành cúp Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất. Trong khi Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất là nghệ sĩ Hùng Vương.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Hòa Minzy giành giải Nghệ sĩ vì cộng đồng. Nữ ca sĩ cho biết đây là động lực để cô cố gắng hơn nữa trong các hoạt động thiện nguyện, xã hội trong thời gian tới.