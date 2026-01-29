Khoảnh khắc Tự Long ôm chặt Trọng Hiếu gây chú ý

Tối 29/1, lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 được tổ chức tại TP.HCM. Chương trình quy tụ đông đảo dàn nghệ sĩ Việt. Trên thảm đỏ, dàn nghệ sĩ của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa đầu tiên cùng diện áo dài. Liên Bỉnh Phát, Tăng Phúc, ST Sơn Thạch... vui vẻ tạo dáng trước ống kính. Sau thành công của mùa một, nhà sản xuất sắp sửa phát sóng mùa hai của chương trình trong năm nay.

Khoảnh khắc Tự Long ôm chặt Trọng Hiếu tại sự kiện thu hút sự chú ý. Cặp nghệ sĩ thân thiết sau khi cùng tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai và tiếp đó là loạt concert cùng tên trong vài năm qua. 2025 cũng là năm thành công của Trọng Hiếu khi ca khúc Kho báu viral khắp mạng xã hội và đạt thành tích khả quan, đứng đầu nhiều bảng xếp hạng như Billboard Việt Nam, Làn sóng xanh…

Hai nam nghệ sĩ chụp cùng nữ diễn viên Lê Hạ Anh của "bom tấn" Mưa đỏ. Nữ chính của bộ phim 714 tỷ đồng cũng gặt hái nhiều giải thưởng về phim trong các lễ trao giải vừa qua. Trước khi nổi tiếng với vai O Hồng, Lê Hạ Anh là gương mặt quen thuộc ở mảng truyền hình.

Trang Pháp rạng rỡ chào các fan có mặt ở lễ trao giải Mai Vàng năm nay. Nữ ca sĩ diện thiết kế hồng nhẹ nhàng. Trong khi đó, diễn viên Lâm Vỹ Dạ chọn áo dài truyền thống với chi tiết thêu tỉ mỉ khi dự sự kiện.

2025 là năm thành công vượt bậc của Phương Mỹ Chi. Tháng 6/2025, Phương Mỹ Chi liên tiếp bùng nổ từ hành trình ở Sing! Asia (Á quân 2), Em xinh "say hi" (quán quân). Từ bước đệm game show, Phương Mỹ Chi chạy show liên tục, trước khi kết thúc năm bằng mini concert để lại dấu ấn.

Rapper Đinh Tiến Đạt và MC Nguyên Khang rạng rỡ trên thảm đỏ sự kiện. Sau khi chụp ảnh và giao lưu với người hâm mộ ở bên ngoài Nhà hát TP.HCM, các nghệ sĩ nhanh chóng tiến vào bên trong để dự lễ trao giải Mai Vàng.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền đi cùng dàn diễn viên phim Mưa đỏ. Thời gian qua, đứa con tinh thần của nữ đạo diễn càn quét nhiều giải thưởng về điện ảnh. Đặng Thái Huyền cũng giành giải đạo diễn xuất sắc tại Cánh diều vàng 2025.

Giải Mai Vàng năm nay tiếp tục vinh danh các nghệ sĩ có những thành tích đáng kể trong năm qua ở các lĩnh vực như âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, truyền hình. Năm nay, ban tổ chức còn trao thêm ba hạng mục do Hội đồng nghệ thuật, ban chỉ đạo xét chọn, nhằm ghi nhận đóng góp nổi bật cho hành trình phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.

