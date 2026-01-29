Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Khoảnh khắc Tự Long ôm chặt Trọng Hiếu gây chú ý

  • Thứ năm, 29/1/2026 21:04 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Trên thảm đỏ Mai Vàng 2025, Tự Long vui mừng khi gặp lại ca sĩ Trọng Hiếu. Lễ trao giải cũng có sự hiện diện của hàng loạt sao Việt.

tu long anh 1

Tối 29/1, lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 được tổ chức tại TP.HCM. Chương trình quy tụ đông đảo dàn nghệ sĩ Việt. Trên thảm đỏ, dàn nghệ sĩ của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa đầu tiên cùng diện áo dài. Liên Bỉnh Phát, Tăng Phúc, ST Sơn Thạch... vui vẻ tạo dáng trước ống kính. Sau thành công của mùa một, nhà sản xuất sắp sửa phát sóng mùa hai của chương trình trong năm nay.

tu long anh 2

Khoảnh khắc Tự Long ôm chặt Trọng Hiếu tại sự kiện thu hút sự chú ý. Cặp nghệ sĩ thân thiết sau khi cùng tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai và tiếp đó là loạt concert cùng tên trong vài năm qua. 2025 cũng là năm thành công của Trọng Hiếu khi ca khúc Kho báu viral khắp mạng xã hội và đạt thành tích khả quan, đứng đầu nhiều bảng xếp hạng như Billboard Việt Nam, Làn sóng xanh…

tu long anh 3

Hai nam nghệ sĩ chụp cùng nữ diễn viên Lê Hạ Anh của "bom tấn" Mưa đỏ. Nữ chính của bộ phim 714 tỷ đồng cũng gặt hái nhiều giải thưởng về phim trong các lễ trao giải vừa qua. Trước khi nổi tiếng với vai O Hồng, Lê Hạ Anh là gương mặt quen thuộc ở mảng truyền hình.
tu long anh 4tu long anh 5

Trang Pháp rạng rỡ chào các fan có mặt ở lễ trao giải Mai Vàng năm nay. Nữ ca sĩ diện thiết kế hồng nhẹ nhàng. Trong khi đó, diễn viên Lâm Vỹ Dạ chọn áo dài truyền thống với chi tiết thêu tỉ mỉ khi dự sự kiện.

tu long anh 6

2025 là năm thành công vượt bậc của Phương Mỹ Chi. Tháng 6/2025, Phương Mỹ Chi liên tiếp bùng nổ từ hành trình ở Sing! Asia (Á quân 2), Em xinh "say hi" (quán quân). Từ bước đệm game show, Phương Mỹ Chi chạy show liên tục, trước khi kết thúc năm bằng mini concert để lại dấu ấn.
tu long anh 7tu long anh 8

Rapper Đinh Tiến Đạt và MC Nguyên Khang rạng rỡ trên thảm đỏ sự kiện. Sau khi chụp ảnh và giao lưu với người hâm mộ ở bên ngoài Nhà hát TP.HCM, các nghệ sĩ nhanh chóng tiến vào bên trong để dự lễ trao giải Mai Vàng.

tu long anh 9

Đạo diễn Đặng Thái Huyền đi cùng dàn diễn viên phim Mưa đỏ. Thời gian qua, đứa con tinh thần của nữ đạo diễn càn quét nhiều giải thưởng về điện ảnh. Đặng Thái Huyền cũng giành giải đạo diễn xuất sắc tại Cánh diều vàng 2025.

tu long anh 10

Giải Mai Vàng năm nay tiếp tục vinh danh các nghệ sĩ có những thành tích đáng kể trong năm qua ở các lĩnh vực như âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, truyền hình. Năm nay, ban tổ chức còn trao thêm ba hạng mục do Hội đồng nghệ thuật, ban chỉ đạo xét chọn, nhằm ghi nhận đóng góp nổi bật cho hành trình phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Cuốn sách đáng đọc về âm nhạc

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.

Á hậu Hoàng My giữa thông tin chia tay bạn trai Việt kiều

Hoàng My vừa chia sẻ thông tin chia tay bạn trai Việt kiều sau nhiều năm gắn bó. Hiện cô sống ở Áo cùng con gái.

13 giờ trước

Gil Le bay to tinh yeu voi Xoai Non hinh anh

Gil Lê bày tỏ tình yêu với Xoài Non

23 giờ trước 23:08 28/1/2026

0

Trên trang cá nhân, Gil Lê đăng ảnh đời thường của người yêu. Ca sĩ cũng dành những lời ngọt ngào gửi đến Xoài Non.

Chi Pu than mat ben my nhan Trung Quoc hinh anh

Chi Pu thân mật bên mỹ nhân Trung Quốc

21:32 28/1/2026 21:32 28/1/2026

0

Chi Pu gây chú ý khi góp mặt tại concert của Ella ở Thượng Hải (Trung Quốc). Cô vui mừng hội ngộ đàn chị tại hậu trường.

Phương Lâm - Khương Nguyễn - An Anh

tự long tự long trọng hiếu mai vàng

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý