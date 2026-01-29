Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trường Giang: 'Phim của tôi không văng tục, chửi thề'

  • Thứ năm, 29/1/2026 21:58 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong buổi showcase, Trường Giang cho biết phim anh hạn chế những cảnh chửi thề, văng tục. Đạo diễn muốn dự án đầu tay gửi gắm thông điệp tốt đẹp về tình cảm gia đình.

Chiều 29/1, buổi showcase phim Nhà ba tôi một phòng diễn ra ở TP.HCM. Đây là dự án điện ảnh đầu tay của Trường Giang, quy tụ dàn sao như Anh Tú Atus, Lê Khánh, Minh Anh.

Tại sự kiện, Trường Giang cho biết với dự án này, anh không đặt nặng yếu tố kịch tính, gây sốc với những ngôn từ bạo lực mà tập trung khai thác những câu chuyện đời thường, mối quan hệ cha con và giá trị gia đình gần gũi với số đông khán giả Việt.

truong giang anh 1

Trường Giang cho biết phim đầu tay của anh không có cảnh bạo lực, văng tục. Ảnh: NSX.

Đạo diễn cho biết bản thân là một người cha và anh hiểu sản phẩm giải trí có ảnh hưởng lớn đến giới trẻ. "Tôi hy vọng nếu Nhà ba tôi một phòng có sức lan tỏa thì sẽ đi theo hướng tích cực và mang tính giáo dục", Trường Giang nói. Theo nam đạo diễn, Tết Nguyên đán là thời điểm mọi thế hệ cùng quây quần, vì vậy một bộ phim "ai cũng có thể xem" chính là mục tiêu mà anh và ê-kíp theo đuổi.

Vì vậy, anh hạn chế những cảnh chửi thề, bạo lực hay văng tục, xưng hô - "mày - tao".

"Trong phim tôi không có cảnh chửi thề như vậy. Tôi biết được rằng tầm ảnh hưởng đến trẻ em là khủng khiếp lắm. Một câu sát thương thôi là ảnh hưởng tâm lý đến các em. Tôi muốn nếu phim có sức lan tỏa thì nên theo hướng tốt, tích cực", anh chia sẻ.

Cũng tại sự kiện, Anh Tú Atus tiết lộ đạo diễn Trường Giang đã gọi điện và chia sẻ với anh về dự án này cách đây hai năm. Trở thành nam chính trong phim đầu tay của đàn anh, với Anh Tú là áp lực, nhất là việc phải làm mới bản thân.

Nhà ba tôi một phòng là dự án điện ảnh đầu tiên mà Trường Giang và Anh Tú Atus hợp tác.

Trước đó, Anh Tú Atus vừa góp mặt trong phim Hoàng tử quỷ của bộ đôi đạo diễn Trần Hữu Tấn và NSX Hoàng Quân. Phim kinh dị mang về 28,2 tỷ đồng.

Nhà ba tôi một phòng lấy bối cảnh một khu chung cư cũ với căn nhà chỉ vỏn vẹn một phòng, phim khắc họa mối quan hệ “lệch pha” giữa người cha (Trường Giang) bảo thủ và cô con gái Gen Z (Minh Anh) đầy mơ mộng. Tác phẩm có chủ đề gần gũi, song việc khai thác mâu thuẫn thế hệ vốn đã quá quen thuộc trên màn ảnh Việt những năm qua cũng đặt ra thử thách lớn với đạo diễn.

Khoảnh khắc Tự Long ôm chặt Trọng Hiếu gây chú ý

Trên thảm đỏ Mai Vàng 2025, Tự Long vui mừng khi gặp lại ca sĩ Trọng Hiếu. Lễ trao giải cũng có sự hiện diện của hàng loạt sao Việt.

2 giờ trước

An Anh

trường giang Trường Giang trường giang anh tú

  • Võ Vũ Trường Giang

    Võ Vũ Trường Giang

    Trường Giang, tên thật Võ Vũ Trường Giang, là một nam diễn viên hài bén duyên với sân khấu sau một lần đóng thế vai quần chúng được cố nghệ sĩ Hữu Lộc phát hiện và gia nhập sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Anh được khán giả yêu mến qua vai diễn Mười Khó trong vở "Khó" trình diễn tại liveshow "Bước chân miền Trung" của Đàm Vĩnh Hưng. Ở lĩnh vực phim ảnh, anh góp mặt trong các bộ phim chiếu rạp như "Lật mặt", "49 ngày", "Taxi em tên gì",... Ngoài ra, anh cũng rất thành công trong vai trò người dẫn chương trình thực tế.

    Bạn có biết: Tại lễ trao giải Mai Vàng 2016, Trường Giang đã gây bất ngờ khi liên tục chiến thắng bốn giải tại bốn hạng mục: "Nam diễn viên sân khấu", "Diễn viên hài", "Nam diễn viên điện ảnh/phim truyền hình" và "Người dẫn chương trình".

    • Ngày sinh: 20/04/1983
    • Chiều cao: 1.67 m
    • Vở hài tiêu biểu: Bụi đời teen, Khó, Ai sợ ai, Osin là ông nội, Ông Tào ông Lao, Trở về, Chuyến xe ngày Tết,...

