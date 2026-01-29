Tóc Tiên nói về hình ảnh bên Touliver sau ly hôn

Hình ảnh Tóc Tiên và Touliver cùng xuất hiện chung sau ly hôn gây chú ý. Sau đó, nữ ca sĩ lên tiếng, mong nhận được sự tôn trọng quyền riêng tư.

Chiều 29/1, loạt ảnh Tóc Tiên gặp gỡ Touliver trước một ngôi nhà ở TP.HCM được chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội. Sau đó, thông qua trang cá nhân, nữ ca sĩ lên tiếng về khoảnh khắc nói trên.

Nữ ca sĩ hy vọng khán giả có thể thấu hiểu tất cả nội dung cô đã chia sẻ trong lần thông báo ly hôn 2 tuần trước. "Sau khi dừng lại, chúng tôi còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng lòng nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng. Và quan trọng hơn hết, chúng tôi cư xử với nhau hoàn toàn bình thường như anh em, bạn bè", cô chia sẻ. Tóc Tiên mong nhận được sự tôn trọng sự riêng tư và không gian của cả hai sau khi ly hôn.

Tóc Tiên mong nhận được sự tôn trọng cho cả hai sau khi ly hôn. Ảnh: FBNV.

Sau khi đường ai nấy đi, Tóc Tiên vẫn chăm chỉ chạy show, gặp gỡ các đồng nghiệp và hoạt động trên mạng xã hội. Touliver cũng đón sinh nhật bên các đồng nghiệp của công ty.

Trước đó, trong thông báo ly hôn vào ngày 17/1, Tóc Tiên cho biết từ trước tới nay, cô và Touliver luôn chọn giữ đời sống cá nhân ở mức riêng tư kín đáo nhất có thể vì cả hai chỉ mong được khán giả yêu thương, nhìn nhận hơn hết qua âm nhạc và hành trình làm nghề một cách nghiêm túc. May mắn, chuyện tình cảm của cả hai nhận được sự quan tâm, tình cảm yêu mến vì công chúng.

"Những tháng ngày vừa qua thật sự đầy khó khăn thử thách cho cả hai. Chúng tôi biết mọi người luôn mong chờ một lời giải thích xác nhận, cũng như hiểu sự quan tâm lẫn áp lực từ dư luận. Hơn ai hết, chúng tôi tin rằng chuyện tình yêu nói chung- hôn nhân nói riêng vốn dĩ là chuyện của 2 người, và chỉ 2 người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề. Chính vì thế chúng tôi đã không thể lên tiếng sớm hơn vì rất cần khoảng lặng để tự soi chiếu bản thân", cô cho biết.

Cả hai đi đến quyết định ly hôn sau một quá trình suy ngẫm sâu sắc dựa trên cơ sở văn minh - thấu hiểu - tôn trọng tuyệt đối và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài.