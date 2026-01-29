Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tóc Tiên nói về hình ảnh bên Touliver sau ly hôn

  • Thứ năm, 29/1/2026 17:33 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hình ảnh Tóc Tiên và Touliver cùng xuất hiện chung sau ly hôn gây chú ý. Sau đó, nữ ca sĩ lên tiếng, mong nhận được sự tôn trọng quyền riêng tư.

Chiều 29/1, loạt ảnh Tóc Tiên gặp gỡ Touliver trước một ngôi nhà ở TP.HCM được chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội. Sau đó, thông qua trang cá nhân, nữ ca sĩ lên tiếng về khoảnh khắc nói trên.

Nữ ca sĩ hy vọng khán giả có thể thấu hiểu tất cả nội dung cô đã chia sẻ trong lần thông báo ly hôn 2 tuần trước. "Sau khi dừng lại, chúng tôi còn khá nhiều vấn đề cần được giải quyết đồng lòng nhanh gọn để mỗi người có thể bước tiếp con đường riêng. Và quan trọng hơn hết, chúng tôi cư xử với nhau hoàn toàn bình thường như anh em, bạn bè", cô chia sẻ. Tóc Tiên mong nhận được sự tôn trọng sự riêng tư và không gian của cả hai sau khi ly hôn.

toc tien anh 1

Tóc Tiên mong nhận được sự tôn trọng cho cả hai sau khi ly hôn. Ảnh: FBNV.

Sau khi đường ai nấy đi, Tóc Tiên vẫn chăm chỉ chạy show, gặp gỡ các đồng nghiệp và hoạt động trên mạng xã hội. Touliver cũng đón sinh nhật bên các đồng nghiệp của công ty.

Trước đó, trong thông báo ly hôn vào ngày 17/1, Tóc Tiên cho biết từ trước tới nay, cô và Touliver luôn chọn giữ đời sống cá nhân ở mức riêng tư kín đáo nhất có thể vì cả hai chỉ mong được khán giả yêu thương, nhìn nhận hơn hết qua âm nhạc và hành trình làm nghề một cách nghiêm túc. May mắn, chuyện tình cảm của cả hai nhận được sự quan tâm, tình cảm yêu mến vì công chúng.

"Những tháng ngày vừa qua thật sự đầy khó khăn thử thách cho cả hai. Chúng tôi biết mọi người luôn mong chờ một lời giải thích xác nhận, cũng như hiểu sự quan tâm lẫn áp lực từ dư luận. Hơn ai hết, chúng tôi tin rằng chuyện tình yêu nói chung- hôn nhân nói riêng vốn dĩ là chuyện của 2 người, và chỉ 2 người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề. Chính vì thế chúng tôi đã không thể lên tiếng sớm hơn vì rất cần khoảng lặng để tự soi chiếu bản thân", cô cho biết.

Cả hai đi đến quyết định ly hôn sau một quá trình suy ngẫm sâu sắc dựa trên cơ sở văn minh - thấu hiểu - tôn trọng tuyệt đối và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài.

Á hậu Hoàng My giữa thông tin chia tay bạn trai Việt kiều

Hoàng My vừa chia sẻ thông tin chia tay bạn trai Việt kiều sau nhiều năm gắn bó. Hiện cô sống ở Áo cùng con gái.

10 giờ trước

  • Nguyễn Khoa Tóc Tiên

    Nguyễn Khoa Tóc Tiên

    Nguyễn Khoa Tóc Tiên là một nữ ca sĩ sinh ra và lớn lên tại TP. HCM. Tóc Tiên bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình từ khi 13 tuổi. Năm 2015, Tóc Tiên trở về Việt Nam tham gia "The Remix" sau nhiều năm du học tại Mỹ, đánh dấu cộc mốc mới trong sự nghiệp. Cô từng nhận được nhiều đề cử hạng mục giải thưởng, trong đó có đề cử của giải Cống hiến, Làn Sóng Xanh và Zing Music Awards. Tóc Tiên cũng là một huấn luyện viên trong cuộc thi "Giọng Hát Việt" 2017.

    • Ngày sinh: 13/05/1989
    • Chiều cao: 1.70 m
    • Album: Nụ cười nắng mai (2007), Tóc Tiên Thiếu nữ (2008), My Turn (2011)

    FacebookZing Mp3Youtube

Đọc tiếp

