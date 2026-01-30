Người đẹp lọt 'top tìm kiếm' sau khi chung khung hình với Đình Bắc

Á hậu Châu Anh gây chú ý sau nhiều khoảnh khắc chung khung hình với Đình Bắc tại Gala Cúp Chiến thắng 2025.

Tiền đạo Đình Bắc tiếp tục trở thành tâm điểm ở Gala Cúp Chiến thắng 2025 diễn ra tại Hà Nội vào ngày 29/1. Ở hạng mục cá nhân, Đình Bắc được xướng tên là Vận động viên trẻ của năm, ghi nhận những đóng góp nổi bật tại SEA Games 33 và gần nhất là VCK U23 châu Á. Sau đó, anh tiếp tục nhận giải thưởng Hình ảnh của năm.

Đáng chú ý, Á hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh là người xướng tên Đình Bắc khi công bố giải thưởng. Trước đó, ở dưới hàng ghế, cả hai ngồi cạnh nhau và nói chuyện vui vẻ. Những clip ghi lại khoảnh khắc chung khung hình của cả hai thu hút lượng tương tác lớn. Ngoài ra, tên của Châu Anh bất ngờ lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội. Dân mạng tiếp tục "đẩy thuyền" Đình Bắc và Châu Anh.

Với fan sắc đẹp, Trần Ngọc Châu Anh không phải là cái tên xa lạ. Cô là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024.

Người đẹp đến từ Hà Nội, là Trung úy quân đội, đang công tác tại Khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô cũng theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Á hậu Việt Nam cao 1,7 m, số đo 86-60-90 cm, sở hữu khuôn mặt khả ái.

Thời gian qua, Châu Anh thực hiện các hoạt động trên cương vị á hậu. Người đẹp cho biết cô luôn cố gắng cân bằng công việc với tư cách á hậu đồng thời hoàn thành tốt vai trò nhân viên tăng cường đảm nhiệm chức danh cán bộ, Khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Năm 2025, Châu Anh cũng nằm trong danh sách nghệ sĩ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành A80.