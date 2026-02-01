Phim có Hứa Minh Đạt, Hoàng Mèo chỉ thu 190 triệu đồng

"Chiến Nam: Ve sầu thoát xác" chỉ thu hơn 190 triệu đồng sau vài ngày khởi chiếu. Tác phẩm đối diện nguy cơ thua lỗ nghiêm trọng.

Theo Box Office Vietnam, sau vài ngày công chiếu, Chiến Nam: Ve sầu thoát xác ghi nhận con số hơn 190 triệu đồng. Tác phẩm chìm nghỉm ở bảng tổng sắp doanh thu đầu tháng 2. Sáng 1/2, phim có 317 suất chiếu, trong khi chỉ bán được 81 vé.

Với tốc độ thu tiền ở phòng vé, Chiến Nam: Ve sầu thoát xác có thể bị giảm suất chiếu trong những ngày tới. Điều này đồng nghĩa với việc bộ phim có Trương Minh Cường, Hứa Minh Đạt sớm rời rạp và đối diện nguy cơ thua lỗ nghiêm trọng. Theo nhà sản xuất, Chiến Nam: Ve sầu thoát xác có mức đầu tư 30 tỷ đồng .

Chiến Nam: Ve sầu thoát xác có doanh thu bết bát sau vài ngày khởi chiếu. Ảnh: NSX.

Ít ngày trước, ê-kíp phim lên tiếng cho rằng Chiến Nam: Ve sầu thoát xác bị tấn công ngay khi vừa ra mắt. Đơn vị này cho biết đã phát hiện dấu hiệu tấn công có tổ chức bằng công cụ auto seeding trên nhiều nền tảng mạng xã hội và kênh truyền thông số.

"Các hoạt động này sử dụng tài khoản ảo, nội dung tiêu cực lặp lại theo kịch bản nhằm gây nhiễu dư luận, bóp méo thông tin, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, doanh thu và hoạt động công chiếu hợp pháp của bộ phim", đại diện ê-kíp phim cho hay.

Chiến Nam: Ve sầu thoát xác là bộ phim của đạo diễn Trần Thanh Đa, Trần Hòa Bình, kể về câu chuyện của Chiến Nam - chiến sĩ công an theo đuổi đường dây tội phạm núp bóng doanh nghiệp hợp pháp. Kịch bản khai thác mô hình tội phạm có vỏ bọc pháp nhân kinh doanh, lợi dụng niềm tin và yếu tố tâm linh để thao túng, trục lợi. Bộ phim thuộc thể loại hành động, với sự góp mặt của dàn diễn viên gồm Trương Minh Cường, Thùy Vi, Nhi Katy, Hứa Minh Đạt, Hoàng Mèo, Quách Ngọc Tuyên, Huỳnh Phương, Vinh Râu…

Phim được nhà sản xuất ấp ủ suốt 10 năm, trước khi chính thức ra mắt khán giả. Phiên bản được mang ra chiếu rạp đã tái cấu trúc kịch bản nhằm tiệm cận hơn với thị hiếu hiện tại.