Hòa Minzy từng muốn giải nghệ

Trên sân khấu tối 1/2, Hòa Minzy khóc và cho biết từng có quãng thời gian bế tắc, muốn dừng lại công việc ca sĩ vì không có bản "hit".

Tối 1/2, concert Bắc Bling của Hòa Minzy diễn ra tại TP.HCM, quy tụ 8.000 khán giả. Trong đêm nhạc, nữ ca sĩ thể hiện nhiều bản hit, làm nên tên tuổi của cô hơn 10 năm qua. Concert cũng có sự tham gia của một số đồng nghiệp thân thiết như Erik, Đức Phúc, Quốc Thiên, RHYDER...

Trên sân khấu, Hòa Minzy bật khóc, chia sẻ về những thăng trầm trong hành trình theo đuổi công việc ca hát. Nữ ca sĩ cho biết đã có thời điểm, cô nghĩ đến việc giải nghệ.

Hòa Minzy trình diễn nhiều ca khúc hit trên sân khấu của concert. Ảnh: @hoaminzy.

"Rời bỏ đã cứu lấy sự nghiệp âm nhạc của tôi. Và có thời điểm tôi đã nghĩ mình sẽ từ bỏ tất cả. Vào cuối năm 2017, tôi đặt lời hứa cho bản thân là nếu trong năm tiếp theo không có nổi bản hit, tôi sẽ dừng lại. Thật may mắn, anh Hoàng, nhạc sĩ của Rời bỏ đã gửi ca khúc này cho tôi. Tôi cảm ơn anh đã tin mình. Rời bỏ là bản hit đầu tiên trong sự nghiệp của tôi", cô chia sẻ.

Hòa Minzy có một năm 2025 thành công với MV Bắc Bling và Nỗi đau giữa hòa bình. Tại Làn sóng xanh 2025, cô được vinh danh với nhiều giải thưởng. Trong đó, Bắc Bling thắng giải hạng mục Ca khúc của năm và MV của năm. Ở hạng mục Sự kết hợp xuất sắc, Bắc Bling tiếp tục được xướng tên giành chiến thắng với sự kết hợp của Hòa Minzy, Xuân Hinh và Tuấn Cry. Tác phẩm nhận được 46,8% số phiếu của hội đồng bình chọn.

Sản phẩm cũng tiếp tục chiến thắng ở hạng mục Ca khúc được yêu thích trên radio, Hòa âm phối khí.

Trên sân khấu, Hòa Minzy chia sẻ: "Em luôn nghĩ rằng mình sẽ làm một MV thật hay để bù trừ cho giọng hát của mình. Khó thể tạo nên một bản hit, nhưng có vẻ như hôm nay em đã làm được. Một mình em không thể làm nên thành công của Bắc Bling. Em thật sự biết ơn nghệ sĩ Xuân Hinh, nhạc sĩ Tuấn Cry và cả Masew nữa".

Trước đó, tại Mai Vàng 2025, cô và Bắc Bling cũng nhận nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, MV của năm và Nghệ sĩ vì cộng đồng.