Dàn sao bàng hoàng khi diễn viên 'Ở nhà một mình' qua đời

Macaulay Culkin và nhiều ngôi sao bày tỏ thương tiếc, bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của diễn viên Catherine O'Hara.

Theo Page Six, diễn viên Catherine O'Hara qua đời ở tuổi 71 nhưng không rõ nguyên nhân. Sự ra đi đột ngột của bà khiến dàn sao bất ngờ, thương tiếc.

Macaulay Culkin đăng tải hai bức ảnh đáng nhớ về diễn viên quá cố. Khoảnh khắc đầu tiên là khi anh còn nhỏ, được đóng chung với Catherine O'Hara trong phim Home Alone (Ở nhà một mình). Bức ảnh còn lại là lúc nữ diễn viên có mặt để chúc mừng Macaulay Culkin tại lễ gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào năm 2024.

Catherine O'Hara được Macaulay Culkin xem là "người mẹ trên màn ảnh" và cả hai giữ mối quan hệ bền chặt trong hàng thập kỷ.

Macaulay Culkin và Catherine O'Hara trong phim Ở nhà một mình. Ảnh: Courtesy Everett Collection.

"Mẹ ơi. Con tưởng chúng ta còn nhiều thời gian hơn. Con muốn nhiều hơn nữa. Con muốn ngồi cạnh mẹ và còn nhiều điều muốn nói. Con yêu mẹ", anh viết.

Jennifer Robertson, người từng đóng cùng O'Hara trong phim Schitt's Creek, cũng đã chia sẻ lời tri ân đầy xúc động trên Instagram.

"Được ở gần Catherine O'Hara là một món quà tuyệt vời và kỳ diệu. Cô ấy là một ngôi sao thực thụ, người không bao giờ hiểu tại sao công chúng lại quá chú ý đến mình. Catherine thực sự là người độc nhất vô nhị. Sự ra đi của cô ấy là một mất mát đối với tất cả chúng tôi. Mọi người sẽ nhớ nữ diễn viên mãi mãi", Catherine bày tỏ.

Ike Barinholtz hồi nhớ lại quãng thời gian cùng làm việc với Catherine O'Hara trên phim trường The Studio.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội được làm việc với Catherine O'Hara, chứ đừng nói đến việc trở thành bạn bè với cô ấy. Thật đau buồn khi cô ấy giờ đã ở một nơi khác. Tôi vô cùng biết ơn vì đã có khoảng thời gian được ở bên cạnh cô ấy. Cảm ơn Catherine. Tôi yêu bạn", Ike Barinholtz tưởng nhớ đồng nghiệp.

Sinh năm 1954 tại Toronto (Canada), Catherine O’Hara được xem là một trong những biểu tượng lớn của hài kịch Bắc Mỹ. Bà khởi nghiệp từ sân khấu ứng biến Second City và trở thành gương mặt chủ lực của chương trình truyền hình đình đám Second City Television (SCTV) trong thập niên 1980, nơi giúp bà giành nhiều đề cử Emmy và một lần chiến thắng.

Năm 1990, O’Hara được khán giả đại chúng biết đến rộng rãi khi vào vai Kate McCallister - mẹ của nhân vật chính - trong Home Alone. Vai diễn này tiếp tục được bà đảm nhận trong phần hai ra mắt năm 1992.

Trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn bốn thập kỷ, Catherine O’Hara ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm điện ảnh và truyền hình nổi bật như Beetlejuice, Best in Show, A Mighty Wind và đặc biệt là series Schitt’s Creek.