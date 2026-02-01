Lee Da Hae quá trẻ ở tuổi 40

Nữ diễn viên, MC được khen trẻ trung, vóc dáng thanh mảnh ở tuổi 40. Cô từng chia sẻ bí quyết giữ hình thể đẹp là không ăn nhiều.

Theo Korea Daily, Lee Da Hae vừa đăng tải một loạt ảnh và video ghi lại cuộc sống thường nhật của cô. Nữ diễn viên tận hưởng một buổi đi dạo trên đường phố trong buổi sáng đẹp trời. Một khoảnh khắc khác, cô diện đồ đông ấm áp và thưởng thức buổi trà chiều với bánh ngọt, trái cây.

Lee Da Hae cũng thoải mái chia sẻ một số hình ảnh mặt mộc khi nằm trên giường. Diễn viên ghi điểm với khuôn mặt hài hòa, thanh tú và làn da trắng không tì vết. Dưới bình luận, nhiều người hâm mộ dành lời khen cho vẻ ngoài của Lee Da Hae và hỏi bí quyết giữ dáng, da. Bên cạnh đó, không ít dân mạng nhận xét vợ của Se7en quá trẻ trung ở tuổi 40.

Lee Da Hae trẻ trung ở tuổi 40. Ảnh: IGNV.

Nữ diễn viên có cuộc hôn nhân viên mãn sau nhiều sóng gió bên Se7en. Sau khi kết hôn, cô vẫn chuyên tâm cho công việc, làm MC các chương trình truyền hình.

Trong một bài phỏng vấn, Lee Da Hae chia sẻ thói quen duy trì cân nặng ở mức 49 kg. Khi nào vượt quá mức 50 kg, nữ diễn viên sẽ hạn chế ăn uống để giảm cân. "Khi tăng cân, khuôn mặt của tôi sẽ là nơi đầu tiên bị ảnh hưởng", nữ diễn viên chia sẻ. Điều này ảnh hưởng đến ngoại hình của Lee Da Hae khi lên sóng. Mặt nữ diễn viên nhìn to hơn so với thực tế. Bởi vậy, cô luôn cố gắng ăn ít đi để tránh ảnh hưởng đến vẻ ngoài.

Về việc tập luyện, diễn viên cho biết luôn duy trì việc đến phòng tập đều đặn để có cơ thể khỏe mạnh hơn. Cô thường tập các bài tác động vào cơ đùi hoặc vùng bụng.

Bộ môn thể thao cô yêu thích là golf. Cô thường xuyên ra sân để giải tỏa stress và hít khí trời.

Lee Da Hae sinh năm 1984, là nữ diễn viên, người mẫu Hàn Quốc nổi tiếng. Tên tuổi cô phủ sóng mạnh mẽ nhờ các vai diễn trong những bộ phim truyền hình như My Girl, Hoa hồng xanh, Chuno và Miss Ripley, Phía đông vườn địa đàng.

Tháng 5/2023, lễ cưới của Se7en và Lee Da Hae diễn ra tại khách sạn Shilla ở Jangchung-dong, Seoul. Đám cưới quy tụ nhiều ngôi sao Hàn Quốc như G-Dragon, Dae Sung, Tae Yang (Big Bang), các thành viên nhóm Super Junior, diễn viên Lee Soo Hyuk… Bada, Gummy và Tae Yang là những ca sĩ hát chúc mừng cô dâu chú rể trong ngày vui.