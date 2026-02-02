Vu Văn Văn ngã quỵ trên sân khấu

Tại concert diễn ra ở Quý Châu, Vu Văn Văn bất ngờ ngã quỵ trên sân khấu. Sau đó, nhân viên đưa cô lên xe cứu thương để đi cấp cứu.

Theo Sohu, tối 1/2, concert của Vu Văn Văn diễn ra tại Quý Châu (Trung Quốc) thu hút lượng fan đông đảo. Sau khi trình diễn được 4 tiết mục, nữ ca sĩ có dấu hiệu mệt mỏi, sức khỏe giảm sút. Cô bất ngờ ngã quỵ, ngất xỉu trên sân khấu trong sự bất ngờ, choáng váng từ hàng nghìn người hâm mộ.

Đội ngũ y tế và nhân viên ngay lập tức có mặt, đưa Vu Văn Văn vào bên trong. Cô được chuyển lên xe cứu thương và cấp cứu ở bệnh viện gần nhất.

Hiện công ty quản lý của Vu Văn Văn chưa cung cấp thông tin về sự việc và tình trạng sức khỏe ca sĩ.

Vu Văn Văn trước khi concert diễn ra. Ảnh: Sohu.

Trước khi ngất xỉu, camera ghi lại cảnh cô liên tục chớp mắt, gương mặt nhợt nhạt và có biểu hiện loạng choạng.

Trên mạng xã hội Weibo, clip ghi lại cảnh nữ ca sĩ đột ngột ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ mong ca sĩ sớm bình phục sức khỏe.

Đây không phải lần đầu Vu Văn Văn gặp sự cố về sức khỏe. Trước đó, vào năm 2023, ca sĩ thừa nhận cô thường xuyên bị ốm. Cường độ làm việc cao khiến khả năng miễn dịch, đề kháng của cô bị suy giảm nghiêm trọng.

Đến 2024, sau một buổi hòa nhạc ở Singapore, Vu Văn Văn được cho là ngất xỉu trong nhà vệ sinh giữa đêm. Một năm sau đó, khi góp mặt ở đêm nhạc tại Thành Đô, nữ ca sĩ cũng gây lo lắng khi xuất hiện với vẻ ngoài phờ phạc, tiều tụy.

Vu Văn Văn sinh năm 1989, tại Trung Quốc. Cô bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ rất sớm. Vu Văn Văn bắt đầu học piano từ năm 4 tuổi và guitar năm 10 tuổi.

Năm 15 tuổi, cô cùng gia đình di cư sang Canada. Tại đây, cô tham gia ban nhạc trung học và biểu diễn ở nhiều nơi. Sau khi về nước, cô tham gia nhiều chương trình âm nhạc như Sing My Song mùa 3, Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 3. Ngoài ra, Vu Văn Văn còn tham gia một số dự án phim ảnh.