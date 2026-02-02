Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sao nữ nguy cơ bị phạt vì váy 'khỏa thân'

  • Thứ hai, 2/2/2026 10:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chappell Roan gây tranh cãi với màn xuất hiện táo bạo trên thảm đỏ lễ trao giải Grammy 2026.

Theo Mirror, chủ nhân bản hit Pink Pony Club khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng khi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Grammy 2026 với bộ cánh xuyên thấu màu đỏ rượu vang.

Ban đầu, cô xuất hiện trong một thiết kế lấy cảm hứng từ bộ sưu tập thời trang cao cấp Jeu de Paume xuân/hè 1998 của Manfred Thierry Mugler. Nhưng sau đó, ca sĩ gây sốc khi trút bỏ lớp áo khoác ngay trước ống kính truyền thông. Màn trình diễn này để lộ gần như trọn vẹn vòng một, với điểm nhấn duy nhất là những món trang sức khuyên ngực để cố định trang phục.

Grammy anh 1

Chappell Roan táo bạo trên thảm đỏ Grammy năm nay. Ảnh: Billboard.

Trang phục táo bạo của Chappell Roan khiến nhiều người liên tưởng đến chiếc đầm khỏa thân mà Bianca Censori diện tại thảm đỏ Grammy năm ngoái. Mirror nhận định Chappell Roan thậm chí có thể phải đối mặt với các rắc rối pháp lý, chẳng hạn bị phạt, liên quan đến cáo buộc phô bày cơ thể nơi công cộng.

Dựa theo Điều 314 (1) Bộ luật Hình sự California, hành vi phô bày bộ phận nhạy cảm trước mặt người khác có thể bị coi là vi phạm nếu yếu tố này gây khó chịu hoặc xúc phạm người xung quanh. Để cấu thành tội danh, hành động phải được xác định là "cố ý và dâm ô", nhằm mục đích thu hút sự chú ý một cách thái quá hoặc gây xúc phạm đến công chúng.

Tại Grammy năm nay, Roan nhận được nhiều đề cử, bao gồm Bản thu âm của năm và Màn trình diễn solo nhạc Pop xuất sắc nhất. Cả hai đề cử đều dành cho đĩa đơn ăn khách The Subway, phát hành vào cuối tháng 7/2025. Một trong những người cùng được đề cử ở cả hai hạng mục này là Sabrina Carpenter.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Sao nữ mặc hở bạo ở thảm đỏ Grammy

Lễ trao giải lễ trao giải âm nhạc Grammy lần thứ 68 diễn ra tại Nhà thi đấu Crypto.com Arena quy tụ dàn sao đông đảo.

3 giờ trước

An Nhi

Grammy Chappell Roan Grammy

