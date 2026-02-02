Sao nữ mặc hở bạo ở thảm đỏ Grammy

Lễ trao giải Grammy lần thứ 68 diễn ra tại Nhà thi đấu Crypto.com Arena (Los Angeles) vào sáng 2/2 (giờ Hà Nội). Thảm đỏ sự kiện quy tụ đông đảo ngôi sao nổi tiếng. Vợ chồng Hailey và Justin Bieber thu hút ống kính với trang phục đồng điệu. Hailey gợi cảm trong thiết kế cúp ngực trong khi chồng người mẫu lịch lãm với suit tối màu. Ảnh: Reuters.

Rosé tỏa sáng trong lần góp mặt ở sự kiện Grammy. Người đẹp chọn đầm cúp ngực thanh lịch và tạo kiểu tóc uốn xoăn bồng bềnh. Ngôi sao Hàn Quốc cũng trình diễn ca khúc mở màn lễ trao giải với bản hit APT. Trước đó, tại VMAs 2025, APT. của Rosé với sự hỗ trợ của Bruno Mars được đề cử ở tổng cộng 8 hạng mục và cuối cùng chiến thắng giải thưởng quan trọng là Ca khúc của năm. Thành viên BlackPink trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên chiến thắng một hạng mục lớn của VMAs. Ảnh: Billboard.

Chappell Roan gây chú ý khi diện thiết kế táo bạo trên thảm đỏ. Chiếc đầm dạ hội xuyên thấu gần như để lộ toàn bộ cơ thể của cô. Tại lễ trao giải Grammy năm nay, nữ ca sĩ được đề cử hạng mục Bản thu âm của năm và Màn trình diễn solo nhạc Pop xuất sắc nhất cho ca khúc The Subway. Bên cạnh các đề cử, Roan cũng sẽ đảm nhận vai trò người trao giải tại buổi lễ. Ảnh: Shutterstock.

Doechii xuất hiện trong chiếc váy corset bằng lụa màu mận của Roberto Cavalli kết hợp với áo tank top bằng lụa mousseline chiffon màu cam cháy. Điểm nhấn nổi bật nhất của bộ trang phục là phần đuôi váy dài 3 m. Ảnh: Shutterstock.

Bad Bunny điển trai trong bộ tuxedo nhung của Schiaparelli với một chút phá cách ở phía sau lưng. Điểm nhấn của outfit là chiếc ghim cài áo hình hoa màu trắng và khăn cài túi được gấp thẳng. Ảnh: WireImage.

Lady Gaga và Sabrina Carpenter chọn phong cách đối lập khi xuất hiện ở thảm đỏ. Lady Gaga đang là ngôi sao có nhiều đề cử quan trọng tại Grammy lần thứ 68. Ảnh: Billboard.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.