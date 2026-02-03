Tiểu Vy nói về việc dự sự kiện web cá độ

Hoa hậu Tiểu Vy vừa xuất hiện tại giải đua xe ở Malaysia. Đáng chú ý, chương trình này được cho là có sự hiện diện của nền tảng cá cược phi pháp.

Vài ngày qua, loạt ảnh của Hoa hậu Tiểu Vy khi dự sự kiện giải đua MotoGP tại Malaysia được bàn luận trên mạng xã hội. Nguồn cơn xuất phát từ việc sự kiện này xuất hiện nhiều biểu tượng nhà cái trong khung hình. Dân mạng nghi ngờ hoa hậu quảng bá cho web cá độ.

Đến sáng 3/2, Hoa hậu Tiểu Vy lên tiếng trên trang cá nhân. Người đẹp cho biết cô tham dự sự kiện ra mắt giải đua nói trên với tư cách khách mời theo lời mời từ ban tổ chức. Sự kiện có sự tham gia của nhiều khách mời và đại diện đến từ các quốc gia khác nhau.

"Trong khuôn khổ chương trình, tôi có tham gia chụp hình lưu niệm tại khu vực chung của sự kiện. Tại thời điểm chụp hình, trong bối cảnh hoạt động chung của chương trình, tôi đã chưa rà soát đầy đủ các chi tiết xuất hiện trong khung hình cũng như nội dung trước khi đăng tải, dẫn đến sơ suất ngoài mong muốn và gây ra những hiểu lầm, phản hồi không tích cực từ khán giả. Ngay khi nhận được các góp ý, tôi đã chủ động rà soát và gỡ bỏ các hình ảnh liên quan", hoa hậu nói.

Hoa hậu Tiểu Vy khẳng định cô tham gia quảng bá, hợp tác hay liên quan đến bất kỳ hoạt động nào ngoài khuôn khổ sự kiện ra mắt giải đua MotoGP. Ảnh: @trantieuvy.

Hoa hậu lên tiếng xin lỗi về sự thiếu cẩn trọng này và xem đây là bài học để bản thân hoàn thiện hơn trong quá trình hoạt động.

Cô khẳng định bản thân không tham gia quảng bá, hợp tác hay liên quan đến bất kỳ hoạt động nào ngoài khuôn khổ sự kiện ra mắt giải đua MotoGP.

Trước đó, Lâm Chấn Huy, rapper Blacka, ca sĩ Phạm Trưởng bị phát hiện từng diễn tại chương trình sinh nhật của web cá độ **win tại TP.HCM. Khánh Phương, Hồ Quang Hiếu, Châu Khải Phong cũng xuất hiện trong chương trình ăn mừng sinh nhật của website cá độ M***.

Tháng 12/2024, Ngô Lan Hương cũng hát tại sự kiện ra mắt thương hiệu F**8.

Sau đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, phía nữ ca sĩ giải thích: "Trong ngày sự kiện diễn ra, nữ ca sĩ không đến tổng duyệt mà chỉ đến đúng giờ diễn ra, sau đó biểu diễn đúng số bài và ra về. Chúng tôi khẳng định không có bất kỳ thỏa thuận hay hợp tác nào với phía nhà cái mà báo chí truyền thông nêu tên. Nữ ca sĩ không hề biết hay liên quan đến các hoạt động của đơn vị này mà chỉ đến biểu diễn".