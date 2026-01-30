'Mưa đỏ' bội thu giải thưởng

|
Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31 diễn ra vào tối 29/1 quy tụ đông đảo nhà sản xuất, ca sĩ, diễn viên... Mưa đỏ thắng giải phim điện ảnh xuất sắc nhất. Tác phẩm vượt qua các ứng cử viên nặng ký khác như Địa đạo, Nhà gia tiên, Thám tử Kiên, Tử chiến trên không. Trên sân khấu, đạo diễn Đặng Thái Huyền và dàn diễn viên như Lê Hạ Anh, Nhật Hoàng, Đình Khang... chung vui khi lần thứ 4 được vinh danh.
Vũ Mạnh Cường đảm nhận vai trò dẫn dắt lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31. Đáng chú ý, anh cũng được nhận giải Người dẫn chương trình xuất sắc. Chung bảng đề cử hạng mục này còn có Trấn Thành, Phí Linh, Anh Tuấn và Nguyên Khang. Trên sân khấu, Vũ Mạnh Cường cho biết việc giành được cúp vàng là một hành trình rất dài và đầy nỗ lực của bản thân.
Đạo diễn Nguyễn Phương Điền xúc động khi nhận giải Phim truyền hình xuất sắc, với tác phẩm Mẹ biển. Đạo diễn chia sẻ nhiều năm qua, phim của anh hơn 10 lần lọt vào đề cử, nhưng đây là lần đầu tiên trúng giải. Anh gửi lời cảm ơn tới VFC, ê-kíp thực hiện và khán giả.
Soobin và Hòa Minzy được trao cúp vàng cho giải thưởng Nam/nữ ca sĩ được yêu thích nhất. MV Bắc Bling của Hòa Minzy cũng thắng ở hạng mục MV được yêu thích nhất.
Xen kẽ giữa các màn trao giải là những tiết mục trình diễn sôi động đến từ Phương Mỹ Chi và Minh Hằng.
Hòa Minzy mang Bắc Bling lên sân khấu Mai Vàng. 2025 là năm thành công của nữ ca sĩ khi các sản phẩm của cô đều tạo hiệu ứng mạnh mẽ, thu hút lượt xem lớn và lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội
Cũng trong chương trình, ban tổ chức vinh danh Tùng Dương là ca sĩ của năm, Hòa Minzy là nghệ sĩ vì cộng đồng. Trong khi Phương Mỹ Chi và Đức Phúc là hai nghệ sĩ có Nghệ sĩ góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt.
|Chín Muồi của Anh trai vượt ngàn chông gai là nhóm hát được yêu thích nhất tại Mai Vàng 2025. Các thành viên như Liên Bỉnh Phát, Tăng Phúc, Thiên Minh, Kay Trần, BB Trần... cùng nâng cúp, mừng thắng giải. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải Diễn viên hài được yêu thích nhất cho Duy Khánh. Lâm Vỹ Dạ giành cúp Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất. Trong khi Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất là nghệ sĩ Hùng Vương.
