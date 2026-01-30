'Mưa đỏ' bội thu giải thưởng

Vũ Mạnh Cường đảm nhận vai trò dẫn dắt lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31. Đáng chú ý, anh cũng được nhận giải Người dẫn chương trình xuất sắc. Chung bảng đề cử hạng mục này còn có Trấn Thành, Phí Linh, Anh Tuấn và Nguyên Khang. Trên sân khấu, Vũ Mạnh Cường cho biết việc giành được cúp vàng là một hành trình rất dài và đầy nỗ lực của bản thân.