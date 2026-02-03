Sao nữ mặc như khỏa thân lên tiếng

Đăng tải hình ảnh trong sự kiện Grammy 2026, Chappell Roan chia sẻ cô thấy trang phục của cô "tuyệt vời và khác thường".

Theo Page Six, bộ cánh của Chappell Roan tại thảm đỏ Grammy 2026 gây xôn xao hơn một ngày qua. Mới đây, nữ ca sĩ chính thức lên tiếng về outfit táo bạo, gây tranh luận.

Theo Chappell Roan, thiết kế của cô "tuyệt vời và khác thường". Khi đọc được những bình luận cho rằng trang phục lố bịch, hở hang, cô chỉ mỉm cười.

"Tôi khuyên các bạn cứ thoải mái thể hiện cá tính của mình, thật sự rất vui và hài hước. Cảm ơn vì đã mời tôi tại lễ trao giải Grammy cùng những ai đã bình chọn cho tôi", nữ ca sĩ chia sẻ.

Chappell Roan gây bàn tán với váy khỏa thân trên thảm đỏ Grammy. Ảnh: WireImage.

Tại Grammy 2026, Roan nhận được nhiều đề cử, bao gồm Bản thu âm của năm và Màn trình diễn solo nhạc Pop xuất sắc nhất. Cả hai đề cử đều dành cho đĩa đơn ăn khách The Subway, phát hành vào cuối tháng 7/2025.

Song cô đã ra về tay trắng. Giải Bản thu âm của năm thuộc về Luther của Kendrick Lamar, trong khi Màn trình diễn solo nhạc Pop xuất sắc nhất được trao cho Messy của Lola Young.

Trong khuôn khổ lễ trao giải, album Débi Tirar Más Fotos của Bad Bunny đã được vinh danh là Album của năm. Đây là lần đầu tiên một album tiếng Tây Ban Nha giành được giải thưởng danh giá nhất của Viện Hàn lâm Thu âm.

Ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc, chiến thắng thuộc về Olivia Dean - giọng ca R&B người Anh nổi lên nhờ ca khúc pop Man I Need. Âm nhạc của Dean pha trộn chất soul cổ điển với tinh thần pop hiện đại. Cô thường được đặt cạnh những cái tên từng đoạt Grammy như Amy Winehouse, Sade hay Carole King.

Ở hạng mục Bài hát của năm, chiến thắng thuộc về Wildflower của Billie Eilish. Đây là một sáng tác của nữ nghệ sĩ cùng anh trai Finneas O’Connell. Kết quả này gây bất ngờ bởi trước đó, ca khúc Golden trong phim Netflix KPop Demon Hunters là ứng viên sáng giá và được dự đoán giành chiến thắng.

Chiến thắng lần này giúp Billie Eilish và Finneas trở thành những nhạc sĩ đầu tiên trong lịch sử giành giải Bài hát của năm 3 lần, vượt qua nhiều tên tuổi lớn như Adele, U2 hay Henry Mancini. Trên sân khấu, Billie tỏ ra ngạc nhiên khi được gọi tên.