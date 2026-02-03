Mỹ Tâm né Trấn Thành, Trường Giang

Tại buổi showcase "Tài", nhà sản xuất Mỹ Tâm cho biết dự án sẽ phát hành vào dịp lễ 8/3. Tác phẩm không gia nhập đường đua phim Tết như đồn đoán trước đó.

Chiều 3/2, buổi showcase phim Tài diễn ra ở TP.HCM, với sự góp mặt của đạo diễn Mai Tài Phến, nhà sản xuất Mỹ Tâm và các diễn viên như Hồng Ánh, Hạnh Thúy, Sỹ Toàn, Vinh Râu...

Sau khi chiếu teaser Tài, nhà sản xuất công bố thời điểm phát hành dự án. Bộ phim của Mai Tài Phến - Mỹ Tâm sẽ trình làng vào dịp lễ 8/3. Tác phẩm không gia nhập đường đua phim Tết như đồn đoán trước đó.

Mỹ Tâm cho biết cô chưa bao giờ có ý định đưa phim ra vào dịp Tết. Tác phẩm ngay từ đầu sẽ có kế hoạch phát hành vào dịp lễ 8/3. Theo nhà sản xuất, đường đua phim Tết có nhiều dự án tốt và hấp dẫn. Vì thế, nhà sản xuất cho rằng bộ phim của Mai Tài Phến ra mắt vào thời điểm trên là phù hợp.

Phim của Mỹ Tâm sẽ phát hành vào dịp lễ 8/3.

"Ngay từ đầu, tôi không có ý định làm nhà sản xuất phim này 100%. Tôi chỉ nghĩ tham gia cho vui thôi. Khi Phến gửi kịch bản đầu tiên, tôi không thích lắm. Nhưng sau đó, Phến dành thời gian chỉnh sửa. Một năm sau, Phến đã gửi lại cho tôi. Tôi thấy Phến làm đạo diễn là hợp lý. Vì Phến viết kịch bản, sẽ có góc nhìn đa chiều hơn. Tôi tin Phến là người làm tốt nhất cho bộ phim này. Tôi chỉ có góp ý một chút vào kịch bản phim cho đạo diễn. Tôi tham gia 10% vào kịch bản mà thôi", cô nói.

Chia sẻ về sự trở lại sau nhiều năm vắng bóng với điện ảnh, Mỹ Tâm nói thời gian qua, không ít đồng nghiệp, khán giả hỏi cô lý do không đóng phim. Song cô cảm thấy chưa đủ duyên và vai diễn phù hợp để tham gia. May mắn là dự án Tài mang lại cho cô nhiều cảm hứng. Vì vậy, cô đã quyết định tái xuất.

"Phến mang lại niềm tin cho tôi. Một dự án thành công là đến từ nhiều người, không phải một mình ai", Mỹ Tâm cho biết.

Theo nhà sản xuất, trong quá trình thực hiện, cô và Mai Tài Phến xảy ra những tranh cãi lớn. Sau đó, cả hai tự suy nghĩ lại vấn đề và đưa ý kiến ra cho dàn diễn viên để đi đến thống nhất cuối cùng.

Trong vai trò của đạo diễn, Mai Tài Phến cho biết ở dự án đầu tay, anh nhận được sự hỗ trợ của Mỹ Tâm và dàn diễn viên. Anh quay sang, gửi lời cảm ơn tới nhà sản xuất.

Anh nói Mỹ Tâm mang lại cho mình sự tự tin, an tâm. Trong thời gian đồng hành, Mai Tài Phến nhận sự ủng hộ, động viên từ Mỹ Tâm.

"Cô Út (Mỹ Tâm - PV) thường lên đoàn phim để chăm sóc, hỗ trợ mọi người. Khi ở phim trường, cô Út mang lại cho tôi cảm giác an tâm. Chỉ cần có cô Út bên cạnh, tôi cảm thấy bình tĩnh. Có những lúc xảy ra sự cố, cô Út đều giải quyết trong vòng một nốt nhạc", anh chia sẻ.

Lần đầu cầm trịch một dự án điện ảnh, Mai Tài Phến nói anh không đặt nặng vai trò đạo diễn trên các set quay. Anh chọn cách trao đổi, chia sẻ với các đồng nghiệp để có những cảnh quay tốt nhất.

"Kịch bản này tôi theo đuổi rất lâu rồi. Tất cả cảnh quay, từ hành động hay chọn diễn viên nào, tôi đều hình dung trong đầu. Khi là diễn viên, tôi quên mình là đạo diễn, cố gắng tập trung vào nhân vật Tài. Đóng xong vai của mình, tôi mới trở lại vai trò đạo diễn", anh nói thêm.

Mai Tài Phến kể thêm từ năm 15 tuổi, anh đã xem rất nhiều phim. Mỗi tác phẩm, anh có thể xem đi xem lại trên dưới 15 lần. Sau này, khi theo học ngành diễn xuất tại trường Sân khấu - Điện ảnh, anh luôn khao khát kể câu chuyện của chính mình trên màn ảnh. Vì vậy, Mai Tài Phến quyết định học và trau dồi nhiều hơn ở vai trò đạo diễn bằng cách xem phim theo những góc nhìn khác nhau. Bên cạnh đó, anh cũng mua thêm sách để đọc, trau dồi kiến thức về phim ảnh.

"Áp lực lớn nhất với tôi ở dự án đầu tiên có lẽ là việc không có thời gian nghỉ. Mọi thứ cứ diễn ra liên tục. Hoàn thành xong bộ phim này, trong cả hai vai trò đạo diễn và diễn viên, tôi thấy mình học được nhiều thứ xung quanh. Tôi không gọi đây là áp lực, mà là cơ hội để trải nghiệm", Mai Tài Phến chia sẻ.

Tài đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Mỹ Tâm sau 6 năm, kể từ phim Chị trợ lý của anh (2019).

Trong dự án này, Mai Tài Phến đảm nhận vai nam chính đồng thời lần đầu giữ vai trò đạo diễn. Bên cạnh đó, Mỹ Tâm giữ vai trò nhà sản xuất, đồng hành cùng ê-kíp trong việc định hướng và triển khai dự án. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng góp mặt với một vai diễn trong phim.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đồng hành 8 năm qua. Cả hai âm thầm ủng hộ nhau trong mỗi dự án. Ở mỗi live show, concert của Mỹ Tâm, nam diễn viên luôn có mặt ở dưới hàng ghế khán giả để theo dõi. Tại concert See the Light của Mỹ Tâm diễn ra ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào tối 13/12, nữ ca sĩ bất ngờ nhắc tên Mai Tài Phến khi hình ảnh họ cùng xuất hiện trên màn hình phía sau. "Đây là hình ảnh ở trong phim, bạn Mai Tài Phến. Bạn ấy đang ngồi ở đâu rồi. Hãy giơ cánh tay cho Tâm thấy. Love you", Mỹ Tâm nói. Chia sẻ của cô nhận tràng vỗ tay lớn từ hàng chục nghìn khán giả phía dưới. Song họ chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm.