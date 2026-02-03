Mỹ Tâm và Mai Tài Phến không còn giấu giếm

Trong ngày giới thiệu dự án phim mới, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến liên tục thể hiện những cử chỉ tình tứ. Cả hai nắm tay, uống chung ly nước.

Tại buổi showcase phim Tài diễn ra ở TP.HCM chiều 3/2, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trở thành tâm điểm chú ý. Cả hai liên tục thể hiện nhiều cử chỉ tình tứ trong suốt sự kiện.

Mai Tài Phến nắm tay Mỹ Tâm khi bước vào không gian diễn ra chương trình. Sau đó, khi ngồi ở hàng ghế đầu của sự kiện, đạo diễn phim Tài còn thể hiện sự chăm sóc Mỹ Tâm. Cả hai thậm chí còn uống chung một bình nước.

Trong phần giao lưu với báo giới, Mỹ Tâm gọi Mai Tài Phến là anh. Trong khi đạo diễn dùng biệt danh "cô Út" khi nhắc tới Mỹ Tâm. Chia sẻ về hành trình làm phim đầu tay, Mai Tài Phến dành nhiều lời cảm ơn cho giọng ca Họa mi tóc nâu.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến thể hiện nhiều cử chỉ tình tứ ở sự kiện giới thiệu phim. Ảnh: NSX.

Anh nói: "Khi ở phim trường, cô Út mang lại cho tôi cảm giác an tâm. Chỉ cần có cô Út bên cạnh, tôi cảm thấy bình tĩnh. Có những lúc xảy ra sự cố, cô Út đều giải quyết trong vòng một nốt nhạc".

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đồng hành hơn 8 năm qua. Cả hai hợp tác lần đầu với MV Đừng hỏi em vào năm 2017. Một năm sau, anh được Mỹ Tâm giao vai chính trong Chị trợ lý của anh. Bộ phim này do nữ ca sĩ viết kịch bản và đạo diễn. Phim thu về khoảng 70 tỷ đồng , vượt xa mức kinh phí sản xuất, được xem là một trong những phim Việt thành công phòng vé thời điểm đó. Song chất lượng dự án nhận nhiều ý kiến trái chiều. Diễn xuất của Mỹ Tâm được đánh giá tiến bộ và tự nhiên, trong khi Mai Tài Phến cho thấy sự nghiêm túc nhưng vẫn còn hạn chế ở một số phân đoạn tâm lý.

Vào năm 2021, thông tin bộ đôi hẹn hò rộ lên sau loạt khoảnh khắc cả hai được bắt gặp đi du lịch chung. Khi đó, Mỹ Tâm viết tâm thư dài trên trang cá nhân. Cô chia sẻ: "20 năm qua đã hơn một lần mình tự hỏi, với những quan tâm của khán giả về chuyện tình cảm của mình đó là gì? Là muốn biết mình có đang hạnh phúc hay không sau ngần ấy năm cống hiến nghệ thuật hay vì điều gì? Cuộc đời mình, thứ mình không muốn công khai nhất đó là chuyện tình cảm. Cho đến khi nào mình lấy một ai đó thì sẽ thông báo rõ ràng chứ không phải là câu chuyện chắp vá lập lờ".