Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến không còn giấu giếm

  • Thứ ba, 3/2/2026 20:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong ngày giới thiệu dự án phim mới, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến liên tục thể hiện những cử chỉ tình tứ. Cả hai nắm tay, uống chung ly nước.

Tại buổi showcase phim Tài diễn ra ở TP.HCM chiều 3/2, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trở thành tâm điểm chú ý. Cả hai liên tục thể hiện nhiều cử chỉ tình tứ trong suốt sự kiện.

Mai Tài Phến nắm tay Mỹ Tâm khi bước vào không gian diễn ra chương trình. Sau đó, khi ngồi ở hàng ghế đầu của sự kiện, đạo diễn phim Tài còn thể hiện sự chăm sóc Mỹ Tâm. Cả hai thậm chí còn uống chung một bình nước.

Trong phần giao lưu với báo giới, Mỹ Tâm gọi Mai Tài Phến là anh. Trong khi đạo diễn dùng biệt danh "cô Út" khi nhắc tới Mỹ Tâm. Chia sẻ về hành trình làm phim đầu tay, Mai Tài Phến dành nhiều lời cảm ơn cho giọng ca Họa mi tóc nâu.

my tam anh 1

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến thể hiện nhiều cử chỉ tình tứ ở sự kiện giới thiệu phim. Ảnh: NSX.

Anh nói: "Khi ở phim trường, cô Út mang lại cho tôi cảm giác an tâm. Chỉ cần có cô Út bên cạnh, tôi cảm thấy bình tĩnh. Có những lúc xảy ra sự cố, cô Út đều giải quyết trong vòng một nốt nhạc".

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đồng hành hơn 8 năm qua. Cả hai hợp tác lần đầu với MV Đừng hỏi em vào năm 2017. Một năm sau, anh được Mỹ Tâm giao vai chính trong Chị trợ lý của anh. Bộ phim này do nữ ca sĩ viết kịch bản và đạo diễn. Phim thu về khoảng 70 tỷ đồng, vượt xa mức kinh phí sản xuất, được xem là một trong những phim Việt thành công phòng vé thời điểm đó. Song chất lượng dự án nhận nhiều ý kiến trái chiều. Diễn xuất của Mỹ Tâm được đánh giá tiến bộ và tự nhiên, trong khi Mai Tài Phến cho thấy sự nghiêm túc nhưng vẫn còn hạn chế ở một số phân đoạn tâm lý.

Vào năm 2021, thông tin bộ đôi hẹn hò rộ lên sau loạt khoảnh khắc cả hai được bắt gặp đi du lịch chung. Khi đó, Mỹ Tâm viết tâm thư dài trên trang cá nhân. Cô chia sẻ: "20 năm qua đã hơn một lần mình tự hỏi, với những quan tâm của khán giả về chuyện tình cảm của mình đó là gì? Là muốn biết mình có đang hạnh phúc hay không sau ngần ấy năm cống hiến nghệ thuật hay vì điều gì? Cuộc đời mình, thứ mình không muốn công khai nhất đó là chuyện tình cảm. Cho đến khi nào mình lấy một ai đó thì sẽ thông báo rõ ràng chứ không phải là câu chuyện chắp vá lập lờ".

Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ.

Hòa Minzy từng muốn giải nghệ

Trên sân khấu tối 1/2, Hòa Minzy khóc và cho biết từng có quãng thời gian bế tắc, muốn dừng lại công việc ca sĩ vì không có bản "hit".

47:2843 hôm qua

An Nhi

mỹ tâm mỹ tâm mai tài phến

    Đọc tiếp

    My Tam ne Tran Thanh, Truong Giang hinh anh

    Mỹ Tâm né Trấn Thành, Trường Giang

    6 giờ trước 15:35 3/2/2026

    0

    Tại buổi showcase "Tài", nhà sản xuất Mỹ Tâm cho biết dự án sẽ phát hành vào dịp lễ 8/3. Tác phẩm không gia nhập đường đua phim Tết như đồn đoán trước đó.

    Sao nu mac nhu khoa than len tieng hinh anh

    Sao nữ mặc như khỏa thân lên tiếng

    9 giờ trước 12:09 3/2/2026

    0

    Đăng tải hình ảnh trong sự kiện Grammy 2026, Chappell Roan chia sẻ cô thấy trang phục của cô "tuyệt vời và khác thường".

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý