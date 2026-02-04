Tỷ phú Nelson Peltz lên tiếng về mâu thuẫn nhà Beckham

Trong một sự kiện, Nelson Peltz đã lên tiếng giữa những lùm xùm đang diễn ra giữa con gái ông và gia đình Beckham.

Theo People, xuất hiện trong sự kiện WSJ Invest Live diễn ra vào ngày 3/2, tỷ phú Nelson Peltz lần hiếm hoi chia sẻ về những mâu thuẫn đang xảy ra của nhà Beckham sau khi Brooklyn đăng tải bức tâm thư dài 6 trang gây chấn động.

Khi phóng viên hỏi về vụ việc và hướng giải quyết mâu thuẫn, vị tỷ phú trả lời hài hước: "Gia đình tôi gần đây có xuất hiện trên báo chí không? Tôi hoàn toàn không để ý đến điều đó".

Sau đó, ông nói thêm: "Con gái tôi và gia đình Beckham là một câu chuyện hoàn toàn khác. Chuyện đó không thuộc phạm vi đưa tin ở đây hôm nay. Nhưng tôi có thể nói với các bạn rằng con gái tôi rất tuyệt. Con rể Brooklyn của tôi cũng rất tuyệt. Tôi mong chờ hai con sẽ có một cuộc hôn nhân lâu dài và hạnh phúc bên nhau".

Tỷ phú Nelson Peltz bên con gái và con rể. Ảnh: IGNV.

Nelson Peltz có khối tài sản ròng khoảng 1,6 tỷ USD , theo Forbes. Ông là một doanh nhân thành đạt, là đối tác sáng lập của Trian Partners - một quỹ quản lý đầu tư thay thế có trụ sở tại New York, đồng thời giữ vai trò chủ tịch không điều hành của Wendy's Company, Sysco và The Madison Square Garden Company.

Cha ruột Nicola Peltz cũng có nhiều mối quan hệ quyền lực, trong đó có Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. "Elon là bạn của tôi", ông Nelson từng phát biểu tại hội nghị CNBC Delivering Alpha vào tháng 11/2024.

Ông cũng được biết đến là người chi 3,5 triệu USD cho đám cưới của con gái với Brooklyn Beckham vào năm 2022.

Con gái ông - Nicola Peltz bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2006, từng tham gia các dự án như The Last Airbender và Transformers. Gần đây, cô thử sức với vai trò biên kịch, đạo diễn và diễn viên chính trong phim Lola, Pretty Ugly.