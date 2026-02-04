Brooklyn không muốn Harper Beckham đi vào 'vết xe đổ'

Nguồn tin thân cận tiết lộ tâm thư 6 trang gây chấn động của Brooklyn xuất phát từ mong muốn bảo vệ cô em gái Harper Beckham.

Theo Mirror, trong "cơn bão" mâu thuẫn gia đình, Brooklyn vẫn luôn dành sự quan tâm cho em gái Harper. Theo những người thân cận, tuyên bố gây chấn động của anh gần tháng trước chứa đựng một "thông điệp bí mật" nhắm thẳng vào cha anh - David Beckham.

Cụ thể, Brooklyn đã bày tỏ nỗi lo lắng mà anh phải chịu đựng khi lớn lên dưới ánh đèn sân khấu. Và không ít người cho rằng quyết định viết tâm thư Brooklyn xuất phát từ mong muốn bảo vệ cô em gái Harper Beckham. Lúc Brooklyn 12 tuổi, Harper mới chào đời. Trong suốt quãng thời gian cô bé lớn lên đều có sự đồng hành của anh trai cả.

Brooklyn và vợ dành nhiều tình yêu thương cho Harper. Ảnh: IGNV.

Không chỉ Brooklyn, David cũng có chung mối lo ngại về việc muốn bảo vệ Harper khỏi ống kính truyền thông.

"Là con gái duy nhất của nhà Beckham, cô ấy có thể sẽ phải đối mặt với nhiều sự nổi tiếng hơn bất kỳ người anh trai nào của mình. Đáng buồn thay, điều đó cũng sẽ dẫn đến những lời chỉ trích và đủ loại vấn đề khác", The Sun trích dẫn lời nguồn tin.

Người này nói thêm: "Bằng cách lên tiếng, cậu ấy hy vọng cha mẹ mình dừng lại và suy nghĩ về những ảnh hưởng khi đẩy Harper vào vòng xoáy chú ý. Những gì cậu ấy đã làm đều có lý do. Cậu ấy và Nicola sẽ luôn yêu thương em gái mình và không gì có thể phá vỡ mối liên kết đó".

Harper Beckham sinh năm 2011, được quan tâm và chú ý từ nhỏ. Cô bé thường xuất hiện cùng cha mẹ tại các sự kiện thời trang và hoạt động gia đình. Dù vậy, Harper chưa tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật hay thương mại chuyên nghiệp nào. Gia đình Beckham nhiều lần khẳng định ưu tiên việc học và đời sống bình thường cho các con.

Trong khi đó, Victoria lo lắng con gái phải chịu áp lực, những lời chỉ trích giống các anh trai.

“Cả hai đều bảo vệ các con của họ, đặc biệt là Harper. Cô bé không chỉ là con út mà còn là con gái duy nhất. Cô bé luôn nhận được sự chú ý rất lớn, điều này càng tạo thêm áp lực. Nhưng họ biết Harper có đủ khả năng để thành công trong thế giới người nổi tiếng và cô bé có những người giỏi nhất để xin lời khuyên. Họ sẽ không để bất kỳ ai lợi dụng cô bé và Victoria quyết tâm giúp cô bé quản lý sự nghiệp của mình”, một nguồn tin từng nói với Heat World.