Gương mặt mới trong 'Lọ Lem' 18+

Mùa 4 "Bridgerton" đang nhận phản ứng từ người xem khi nội dung tẻ nhạt, kém hấp dẫn. Phim cũng giới thiệu gương mặt mới là diễn viên Yerin đến từ Hàn Quốc.

Theo News1, Bridgerton chính thức trở lại mùa 4 trên Netflix. Series chia làm 2 đợt phát hành, 4 tập đầu tiên đã lên sóng từ hôm 29/1.

Trong dàn diễn viên, sự xuất hiện của Sophie Baek (Ha Yerin), một người hầu trong nhà Lady Penwood (Katie Leung) gây chú ý. Sophie Baek bị ép làm người hầu bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhưng cô lại sở hữu trí thông minh và sự sắc sảo. Tại một buổi dạ hội hóa trang, cô phải lòng Benedict Bridgerton, con trai thứ hai của gia đình. Bất chấp sự khác biệt về giai cấp, địa vị, cả hai tìm mọi cách đến với nhau. Câu chuyện tình yêu của họ đầy kịch tính và hấp dẫn.

Ha Yerin là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên tham gia Bridgerton. Ảnh: Netflix.

Ha Yerin là gương mặt mới của Bridgerton mùa 4. Cô là diễn viên đầu tiên của Hàn Quốc góp mặt trong series đình đám này. Diễn xuất của Ha Yerin là điểm sáng, giữa một kịch bản nhiều "sạn". Tờ The Hollywood Reporter đánh giá Ha Yerin là ngôi sao mới của Bridgerton.

Ha Yerin mô tả việc tham gia Bridgerton là "một món quà". Cô bày tỏ sự yêu thích dành cho nhân vật Sophie. "Điều thu hút tôi đến với nhân vật Sophie chính là la bàn đạo đức kiên định của cô ấy. Cô ấy không bao giờ thỏa hiệp bản thân vì người khác. Cô ấy phải đối mặt với vô số trở ngại, nhưng đã vượt qua chúng với phẩm giá và lòng tốt. Điều đó nói lên rất nhiều về con người cô ấy", cô nói.

Ha Yerin sinh ra ở Australia nhưng chuyển đến Hàn Quốc năm 15 tuổi để theo học nghệ thuật. Cô là cháu gái của Son Sook và cố diễn viên Kim Seong Ok.

Sau đó, cô trở lại Australia và ghi danh vào Học viện Nghệ thuật Kịch quốc gia. Nữ diễn viên từng góp mặt trong phim Halo mùa 1 và Dune: Prophecy.

Trở lại với Bridgerton mùa 4, series xoay quanh Benedict, người con trai thứ hai của gia tộc Bridgerton. Trước đó, Benedict vẫn là một trong những nhân vật nhạt nhòa và gây ức chế. Anh thiếu sự khoa trương và ngây thơ của Anthony (Jonathan Bailey), thiếu trí thông minh và sự liều lĩnh của Penelope (Nicola Coughlan), thiếu nét lanh lợi của Eloise (Claudia Jessie), thậm chí thiếu cả niềm tin vững chắc vào trật tự hiện hữu của Violet (Ruth Gemmell).