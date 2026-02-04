'Người bất tử' của Victor Vũ sau 8 năm

"Người bất tử" từng công chiếu vào năm 2018, cán mốc doanh thu 85 tỷ đồng.

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, bộ phim Người bất tử của đạo diễn Victor Vũ trở lại hệ thống rạp chiếu từ 4/2 và thu về hơn 200 triệu đồng (tính đến chiều cùng ngày). Đứa con tinh thần đến từ Victor Vũ từng khởi chiếu vào năm 2018, doanh thu 85 tỷ đồng , được cho là không đủ mức hòa vốn cho nhà sản xuất thời điểm đó.

Việc tác phẩm trở lại rạp trong thời điểm này gây bất ngờ cho giới chuyên môn lẫn người xem. Trên trang cá nhân, Victor Vũ chia sẻ những hình ảnh của phim kèm chia sẻ: "Ai muốn biết bí quyết sống lâu thì xem Người bất tử nhé. Anh ấy được tái sinh tại rạp".

Người bất tử trở lại rạp chiếu sau 8 năm. Ảnh: NSX.

Người bất tử thuộc thể loại tâm linh - ly kỳ. Phim mở đầu bằng những giấc mơ kỳ lạ của An (Đinh Ngọc Diệp). Chúng đưa cô tới một hang động, nơi cất giấu những bí mật của Hùng (Quách Ngọc Ngoan).

Hùng không phải là người thường, mà là một người đàn ông đã sống qua ba thế kỷ. Câu chuyện cuộc đời gã là hàng loạt chuỗi thăng trầm, tham vọng, thù hận đang chờ được người ta khám phá.

Bên cạnh Quách Ngọc Ngoan trong vai chính, Người bất tử còn có sự tham gia của Vũ Tuấn Việt, Trương Thế Vinh, Thanh Tú, Jun Vũ, và Cường Seven.

Người bất tử là dự án được đầu tư lớn, chỉn chu bậc nhất của Victor Vũ thời điểm đó. Phim ghi điểm về bối cảnh, âm nhạc, hình ảnh. Diễn xuất của Quách Ngọc Ngoan, Thanh Tú tròn trịa, mang lại cảm xúc cho khán giả.

Tuy vậy, hạn chế của phim nằm ở cái kết chóng vánh, mơ hồ và thiếu thuyết phục. Đoạn kết thậm chí gần như phá bỏ hoàn toàn mọi logic diễn ra xuyên suốt tác phẩm, đồng thời chẳng giải quyết nổi bất cứ bí ẩn hay câu hỏi nào xung quanh nhân vật An.

Sau bộ phim Người bất tử, Victor Vũ tiếp tục cho ra mắt đều đặn các dự án, có thể kể đến như Mắt biếc, Người vợ cuối cùng, Thám tử Kiên...