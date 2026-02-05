Phương Mỹ Chi kể 'bị lăng mạ, xúc phạm trên mạng' với Bí thư TP.HCM

Trong buổi gặp với lãnh đạo thành phố, nữ ca sĩ chia sẻ về việc bị tấn công, xúc phạm. Cô mong nhận được sự bảo vệ trên mạng xã hội để tập trung sáng tạo.

Buổi gặp mặt thân mật cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, diễn ra vào chiều 5/2 tại TP.HCM. Buổi lễ có sự tham dự của ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. Ngoài ra, chương trình còn có sự hiện diện của đại diện các cơ quan ban ban ngành Thành phố: Văn phòng Thành ủy, Đảng ủy UBND Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố, các sở ngành, tập đoàn, doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, nhà sáng tạo và đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết việc phát triển văn hóa là nhiệm vụ bắt buộc phải làm của thành phố, với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đóng góp vào công cuộc phát triển chung của nước. Theo Bí thư Thành ủy, TP.HCM có "truyền thống, gen làm văn hóa". Nhiều nghệ sĩ trên cả nước đã chọn địa bàn thành phố để làm nơi chốn lập nghiệp. Thời gian qua, nhiều chương trình như Anh trai “say hi” được quan tâm hoặc phim Mai (Trấn Thành) có doanh thu cao khi phát hành ngoài rạp. Điều này chứng tỏ môi trường, dư địa, cơ hội của thành phố về phát triển công nghiệp văn hóa rất lớn.

Sau đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM chủ trì phiên đối thoại trực tiếp với các tập đoàn, doanh nghiệp, văn nghệ sĩ hoạt động trên các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, trong đó có mảng điện ảnh, tổ chức sự kiện, âm nhạc, sân khấu…

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì buổi gặp mặt thân mật cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Bí thư Thành ủy hy vọng đại diện các đơn vị “không cần nói chung chung, mô phạm” mà phải đi vào trọng tâm, tập trung vào hai câu hỏi: “các tổ chức, cá nhân nghệ sĩ cần gì và Thành phố phải làm gì?” để phát triển công nghiệp văn hóa trong thời gian tới.

Ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch DatViet VAC cho rằng khi nói đến công nghiệp văn hóa là chú trọng đưa các sản phẩm văn hóa ra bên ngoài thế giới. Ông đề xuất các kiến nghị về cơ sở hạ tầng, ưu đãi thuế, xuất khẩu sản phẩm văn hóa ra thế giới và xây dựng đối tác chiến lược trong lĩnh vực văn hóa. Ngoài ra, người đứng đầu DatViet VAC đề cập đến việc hình thành trung tâm công nghiệp văn hóa, tương tự như Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Sau khi lắng nghe các ý kiến từ ông Đinh Bá Thành, Bí thư Thành ủy quay sang, đặt câu hỏi: “Vậy sau Anh trai ‘say hi’, DatViet VAC dự định sẽ làm chương trình gì tiếp theo?”.

Ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch DatViet VAC đề xuất các kiến nghị để phát triển công nghiệp văn hóa.

Chủ tịch DatViet VAC cho biết ngoài khai thác về mặt nội dung, sáng tạo ra các chương trình, hiện tập đoàn đang bước vào lĩnh vực thương mại hóa các sản phẩm này.

Cũng tại chương trình, bà Việt Hà - Giám đốc đối ngoại của Yeah1 chia sẻ những năm trước đây, fan của Việt Nam phải bay sang Hàn Quốc để “đu idol”. Nhưng vài năm gần đây, xu hướng đang ngược lại. Không ít khán giả từ Hàn Quốc đã sang Việt Nam để gặp gỡ, xem các concert của Anh trai vượt ngàn chông gai.

Theo bà Việt Hà, đây là tín hiệu vui đối với ngành sản xuất show truyền hình thực tế, concert cùng các sản phẩm thương mại liên quan.

“Chúng tôi cảm thấy vui vì công nghiệp văn hóa Việt Nam đã thu hút khán giả ở các nước là ‘cường quốc’ văn hóa”, đại diện Yeah1 nói và đề xuất các kiến nghị gồm mong muốn có một địa điểm đủ rộng để có thể tổ chức những chương trình, concert từ 50.000 người trở lên; đưa sản phẩm văn hóa Việt Nam ra thế giới; giải quyết những khúc mắc trong hoạt động sở hữu trí tuệ, bản quyền...

Ở lĩnh vực phim ảnh, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc nội dung của CJ CGV Việt Nam kể ra những khó khăn đối với lĩnh vực sản xuất, phát hành phim ảnh. Trong đó, ông Hải cho hay việc sản xuất phim Việt ở thị trường nội địa đối diện nhiều rủi ro. Nhiều bộ phim được đầu tư lớn về bối cảnh, kịch bản, diễn viên song doanh thu thấp, dẫn đến thua lỗ.

Dù năm qua, phim Việt chiếm hơn 60% thị phần doanh thu song số lượng dự án thất bại không ít. Nhiều nhà làm phim cũng gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn. Ngoài ra, điện ảnh Việt vẫn thiếu phim trường lớn để tiết kiệm thời gian, chi phí.

Trong khi đó, NSND Hồng Vân nói về thực trạng khó khăn của sân khấu kịch những năm qua và việc cấp thiết phải “xây dựng thế hệ khán giả của tương lai”. Nữ nghệ sĩ mong nghệ thuật sân khấu đến gần với học sinh, thông qua các chương trình đồng hành cụ thể, thiết thực.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi tại chương trình.

Ở cuối chương trình, ca sĩ Phương Mỹ Chi nói về việc bản thân là nạn nhân của việc tấn công trên mạng xã hội.

Cô chia sẻ: “Mọi người hay gọi con là người nổi tiếng. Vì con là nghệ sĩ, làm việc phục vụ nghệ thuật, người dân, thành phố. Con cần danh tiếng để làm nghề, cống hiến. Nhưng thời gian qua, con hai lần bị xúc phạm, lăng mạ trên mạng xã hội. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý cá nhân, tổn thất doanh thu. Con vừa là nghệ sĩ nhưng cũng là học sinh nên khó khăn để đối diện mọi thứ”. Nữ ca sĩ mong muốn nhận được sự bảo vệ trên mạng xã hội, để tập trung sáng tạo, không bị phân tâm trước những luồng ý kiến tiêu cực.

Bí thư Thành ủy dành lời động viên Phương Mỹ Chi. “Đây là câu chuyện phổ biến hiện nay. Tôi tin mọi chuyện sẽ được kiểm soát tốt hơn, để có cơ chế bảo vệ, ươm mầm cho những người cống hiến cho văn hóa. Nhưng phải nói rằng, so với các nước khác, Việt Nam là quốc gia quản lý tương đối tốt về vấn đề này”.

Phát biểu tổng kết chương trình, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dành lời cảm ơn tới những sự cống hiến, nỗ lực của các nghệ sĩ, công ty, doanh nghiệp trong thời gian qua. Bí thư Thành ủy cho biết sẽ tiếp nhận các đóng góp, ý kiến từ các tổ chức, cá nhân trong buổi gặp gỡ. Bên cạnh đó, Bí thư TP.HCM đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM và các cơ quan ban ngành "có thái độ ứng xử công bằng với tất cả doanh nghiệp và không có trở ngại nào về thủ tục hành chính liên quan đến các hoạt động văn hóa trên địa bàn".