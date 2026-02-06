Phạm Trưởng xin lỗi Huỳnh Phương

Nam ca sĩ cho biết sau khi đọc những bình luận từ khán giả, anh nhận ra mình sai và đã gửi lời xin lỗi tới Huỳnh Phương.

Ngày 6/2, Phạm Trưởng đăng tải clip, chia sẻ về ồn ào liên quan đến bài đăng trên mạng xã hội ít ngày trước. Theo nam ca sĩ, thời điểm đó, anh có bài đăng được cho là mỉa mai Huỳnh Phương với lời lẽ thiếu tôn trọng đồng nghiệp. Do vậy, sau khi đọc xong những bình luận từ khán giả, anh nhận ra lỗi sai, đã xóa bài đăng này và chủ động vào trang cá nhân Huỳnh Phương để xin lỗi.

"Tôi chia sẻ quan điểm này lành mạnh và không chút tiêu cực nào ở đây hết. Vì mỗi người thích đá bóng đều có quyền chia sẻ quan điểm bản thân của họ lên mạng xã hội. Sau đó, các bạn fan MU vào tấn công trang cá nhân của tôi, nói rằng tôi xúc phạm đội bóng yêu thích của họ. Tôi chưa bao giờ nói bậy bạ hay xúc phạm câu lạc bộ nào", Phạm Trưởng cho biết.

Phạm Trưởng lên tiếng xin lỗi Huỳnh Phương sau bài đăng gây ồn ào. Ảnh: FBNV.

Đến thời điểm hiện tại, Huỳnh Phương và Phạm Trưởng đều xóa bài đăng gây ồn ào trên trang cá nhân.

Phạm Trưởng sinh năm 1985, là cựu thành viên của nhóm nhạc Vboys. Anh được biết đến với những ca khúc như Yêu không dám nói, Em vô tình hay cố ý, Trang giấy trắng, Hai ba năm...

Huỳnh Phương sinh năm 1992, được biết tới qua các video của nhóm hài FAPtv, sau đó tham gia một số dự án như Pháp sư mù, Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử, Nụ hôn bạc tỷ...