Vợ Kanye West phá vỡ im lặng

Sau thời gian im lặng, Bianca Censori lần đầu lên tiếng về những thông tin đời tư. Đáng chú ý, cô đề cập tới cáo buộc bị chồng kiểm soát, phải mặc đồ hở hang.

Sau khoảng thời gian dài giữ im lặng kể từ khi kết hôn với Kanye West vào năm 2022, kiến trúc sư Bianca Censori đã chính thức lên tiếng về chuỗi lùm xùm bủa vây nam rapper thời gian qua. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Vanity Fair, cô đã thẳng thắn phản hồi trước những cáo buộc về phát ngôn bài Do Thái, các vụ kiện quấy rối tình dục và tin đồn cô bị chồng ép mặc trang phục hở hang.

Khi được hỏi về những giai đoạn bất ổn của chồng, Bianca chia sẻ: "Tất cả những gì tôi có thể làm là luôn ở bên cạnh và giúp đỡ. Năm vừa qua giống như việc tôi phải thực hiện hồi sức cấp cứu liên tục trong nhiều tháng. Tôi dành đủ tình yêu và sự thấu cảm cho anh ấy để làm điều đó, dù tôi hiểu thế giới ngoài kia thì không".

Bianca Censori tiết lộ cô có "ám ảnh với việc khỏa thân". Ảnh: WireImage.

Dù thừa nhận việc hỗ trợ Kanye là một thử thách cực hạn và từng có lúc nghĩ đến chuyện rời đi, Bianca khẳng định những cảm xúc tiêu cực đó chỉ là "bề nổi". Cô nhấn mạnh Kanye không phải người bài Do Thái mà chỉ thường xuyên rơi vào trạng thái "ám ảnh cực đoan".

Trong khi làn sóng phản ứng dữ dội từ công chúng khiến Kanye mất hàng triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo, Bianca cho biết cô chưa bao giờ nghĩ đến việc "làm sạch hình ảnh" vì quá bận rộn tập trung vào Kanye và mối quan hệ của họ.

Về cáo buộc cho rằng Bianca bị chồng kiểm soát, ép phải mặc những bộ trang phục hở hang, thậm chí khỏa thân nơi công cộng, kiến trúc sư lên tiếng phủ nhận. Bianca thừa nhận bản thân có "nỗi ám ảnh với việc khỏa thân".

Đề cập đến việc phối đồ, Bianca nói thêm: "Tôi và chồng tôi thường cùng nhau lên ý tưởng cho trang phục. Điều đó là sự hợp tác, không phải 'tôi bị yêu cầu làm gì đó". Bianca tiết lộ từng có thời điểm, cô phải điều trị chứng rối loạn cảm xúc.

Cô giải thích: "Tôi cần phải tự hoàn thiện bản thân. Vì có những thói quen xấu, một số việc tôi làm không chỉ gây hại cho bản thân mà còn làm tổn thương mọi người xung quanh. Tôi thường đặt nhiều áp lực lên người khác, cho rằng họ là nguyên nhân gây ra hạnh phúc hay bất hạnh của mình. Tôi sẽ đổ lỗi cho người khác nếu tôi không cảm thấy ổn".

Bianca thừa nhận cô thường xuyên "nổi nóng" với những người thân yêu. Cô đang trong quá trình điều trị bằng thuốc an thần.

Ít ngày trước, Kanye West công khai xin lỗi về các phát ngôn bài Do Thái trong quá khứ trên The Wall Street Journal và cuộc phỏng vấn với Vanity Fair. Kanye West thừa nhận đang trải qua giai đoạn trầm cảm nghiêm trọng. Đây được cho là hậu quả của việc sử dụng thuốc chống loạn thần trong quá trình điều trị rối loạn lưỡng cực. Anh cho biết bản thân đã phải vào một trung tâm cai nghiện tại Thụy Sĩ để điều chỉnh phác đồ điều trị.